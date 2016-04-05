Додано: Нед 02 лип, 2023 12:16

Faceless написав: vitaliian написав: скажу больше если условный сосед зарабатывает в ВСУ от 30к грн вы уже не пойдёте работать на минималку или среднюю, иначе это снизит вашу самооценку.

Чогось раніше, якщо сусід заробляв більше, це мало кого не зупиняло від роботи за мінімалку, а ушкоджене самолюбство намагалися реанімувати якимись вигадками "та його батьки прилаштували" чи "та він краде" чи щось інше Чогось раніше, якщо сусід заробляв більше, це мало кого не зупиняло від роботи за мінімалку, а ушкоджене самолюбство намагалися реанімувати якимись вигадками "та його батьки прилаштували" чи "та він краде" чи щось інше

я вам не скажу за всю Одессу, скажу за людей которые ориентируются на меня. Когда с 2004 у меня резко вырос доход, а с 2004 по 2008 он ещё вырос в 10 раз, эти люди (это мои друзья) начали чесаться, искать другие работы и прочее. Потом я сделал ремонт в своей первой квартире, постелил красивый паркет, конечно же они были у меня в гостях, всё видели, и тоже начали делать у себя ремонты.Когда я завёл свой бизнес, они тоже начали думать про какой-то бизнес в дополнение к основному месту работы, один из друзей успешно продает э.самокаты, которые впервые увидел и протестировал у меня. Ранее я присадил этих людей на палаточный туризм. Даже в мелочах, я не курю и никто из моих друзей не курит. Примеров ещё больше, не хочу захламлять ими ветку.У меня тоже есть люди, на которых я ориентируюсь, конечно не в вопросах ремонта, это мелочи, а в реализации каких то больших идей, где деньгами мало что получится сделать. Даже Леонидыч не смог бы их реализовать без специальных знаний и опыта. Поэтому когда я открыл бизнес, деньги с людей не брал, мне нужен был узкий опыт в том направлении, а не их деньги.