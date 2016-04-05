давайте тут продовжимо Інвестування в землю
- а можете навести приклади, що мається на увазі. не бачу надто великої концентрації землі у олігархів. як вони задавлять?
|
|
|
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:59
давайте тут продовжимо Інвестування в землю
- а можете навести приклади, що мається на увазі. не бачу надто великої концентрації землі у олігархів. як вони задавлять?
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:16
я вам не скажу за всю Одессу, скажу за людей которые ориентируются на меня. Когда с 2004 у меня резко вырос доход, а с 2004 по 2008 он ещё вырос в 10 раз, эти люди (это мои друзья) начали чесаться, искать другие работы и прочее. Потом я сделал ремонт в своей первой квартире, постелил красивый паркет, конечно же они были у меня в гостях, всё видели, и тоже начали делать у себя ремонты.
Когда я завёл свой бизнес, они тоже начали думать про какой-то бизнес в дополнение к основному месту работы, один из друзей успешно продает э.самокаты, которые впервые увидел и протестировал у меня. Ранее я присадил этих людей на палаточный туризм. Даже в мелочах, я не курю и никто из моих друзей не курит. Примеров ещё больше, не хочу захламлять ими ветку.
У меня тоже есть люди, на которых я ориентируюсь, конечно не в вопросах ремонта, это мелочи, а в реализации каких то больших идей, где деньгами мало что получится сделать. Даже Леонидыч не смог бы их реализовать без специальных знаний и опыта. Поэтому когда я открыл бизнес, деньги с людей не брал, мне нужен был узкий опыт в том направлении, а не их деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Друзі це особлива справа, людина перебуває під впливом свого середовища і водночас бере участь у його формуванні. Ті, хто сильно вибивається з нього, туди зазвичай не попадають або швидко виходять. Така собі "бульбашка".
А "умовний сусід" це геть інше. Якби більшу частину "сусідів" успіхи інших мотивували на розвиток, ми вже давно жили б геть в іншому суспільстві. Але нажаль реальність інша.
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:26
ну что то же людей мотивирует? поинтересуйтесь что. Как правило чей то пример. Я рассказал про друзей, потому что их много лет знаю. А что мотивировало коллегу по работе (поступить так же как я), могу только догадываться.
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Проблема в тому, що більшість не мотивує нічого, а чийсь приклад для більшості лиш привід заздрощів. І тільки досить обмежене коло людей чийсь успіх (друзів, родичів, колег) мотивує. Але от "умовного сусіда" - ні (в переважній більшості випадків).
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:39
это не правда. Секс, дети, праздники, отпуск. Первое что пришло на ум. Нельзя все измерять большими деньгами. Но совсем без денег даже эти опции станут недоступными. Поэтому некоторые работают даже за минималку, ради их поддержания. У меня отец тяжело умирал от рака, мучался, но всё равно хотел жить, хотел общаться с людьми, интересовался что с кем происходит, просил ему купить что-то вкусненькое. Какая тут мотивация? Я с трудом его убедил что ему лучше будет умереть, только тогда он успокоился. умирать вообще не хотел.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не треба вже до таких абстракцій відходити. Ми почали з банального - що "умовний сусід", знаючи, що його сусід в ЗСУ заробляв/-яє, нехай, 30кгрн,вже не піде працювати за мінімалку. Але ж працюють і працювали роками до того, хоча майже в кожного були сусіди, що заробляли краще, і ніяк це не впливало, як працювали за мінімалку, так і працюють. Чого ж саме з прикладом ЗСУ має щось змінитися?
П.С. Ніколи не розумів, навіщо всім, тим паче сусідам, триндіти про розмір своїх доходів
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:47
а здесь нет логики, любовь и симпатия иррациональны. Работает принцип больших чисел, если в вашем окружении у многих выросли доходы, вероятность что и вы начнёте чесаться тоже возрастает.
любовь и деньги как шило в мешке. Увидят и без трындежа.
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:49
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А, то ви натякаєте просто на масовість? Десь так "розповзалися" приклади заробітчан, і коли в оточенні/серед сусідів вже другий, третій, п'ятий поїхав на заробітки і привіз непогані гроші, тут вже дійсно, "оточення штурхає" (а часом і дружина копняки дає )
Але чи будуть "заробітки в ЗСУ" (а треба розуміти, що далеко не всі в ЗСУ отримують таке забезпечення) достатньо масовими, щоб мати такий вплив? Тим паче це не той приклад, який можна наслідувати (як те ж заробітчанство), це тимчасове явище
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|