RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4485448644874488>
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:59

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо ринок землі наразі якраз заточений під дрібних фермерів - 100 га ні про що, але артіль (слово умовне) може зібрати 300-500-1000 га. та й певний капітал є.

Досвід після роздачі паїв показує, що це не працює: олігархи-конкуренти задавлять.

давайте тут продовжимо Інвестування в землю

- а можете навести приклади, що мається на увазі. не бачу надто великої концентрації землі у олігархів. як вони задавлять?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 29.09.19
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:16

  Faceless написав:
vitaliian написав:скажу больше если условный сосед зарабатывает в ВСУ от 30к грн вы уже не пойдёте работать на минималку или среднюю, иначе это снизит вашу самооценку.

Чогось раніше, якщо сусід заробляв більше, це мало кого не зупиняло від роботи за мінімалку, а ушкоджене самолюбство намагалися реанімувати якимись вигадками "та його батьки прилаштували" чи "та він краде" чи щось інше

я вам не скажу за всю Одессу, скажу за людей которые ориентируются на меня. Когда с 2004 у меня резко вырос доход, а с 2004 по 2008 он ещё вырос в 10 раз, эти люди (это мои друзья) начали чесаться, искать другие работы и прочее. Потом я сделал ремонт в своей первой квартире, постелил красивый паркет, конечно же они были у меня в гостях, всё видели, и тоже начали делать у себя ремонты.

Когда я завёл свой бизнес, они тоже начали думать про какой-то бизнес в дополнение к основному месту работы, один из друзей успешно продает э.самокаты, которые впервые увидел и протестировал у меня. Ранее я присадил этих людей на палаточный туризм. Даже в мелочах, я не курю и никто из моих друзей не курит. Примеров ещё больше, не хочу захламлять ими ветку.

У меня тоже есть люди, на которых я ориентируюсь, конечно не в вопросах ремонта, это мелочи, а в реализации каких то больших идей, где деньгами мало что получится сделать. Даже Леонидыч не смог бы их реализовать без специальных знаний и опыта. Поэтому когда я открыл бизнес, деньги с людей не брал, мне нужен был узкий опыт в том направлении, а не их деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18133
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:скажу больше если условный сосед зарабатывает в ВСУ от 30к грн вы уже не пойдёте работать на минималку или среднюю, иначе это снизит вашу самооценку.

Чогось раніше, якщо сусід заробляв більше, це мало кого не зупиняло від роботи за мінімалку, а ушкоджене самолюбство намагалися реанімувати якимись вигадками "та його батьки прилаштували" чи "та він краде" чи щось інше

я вам не скажу за всю Одессу, скажу за людей которые ориентируются на меня. Когда с 2004 у меня резко вырос доход, а с 2004 по 2008 он ещё вырос в 10 эти люди (это мои друзья) начали чесаться, искать другие работы и прочее. Потом я сделал ремонт в своей первой квартире, постелил красивый паркет, конечно же они были у меня в гостях, всё видели, и тоже начали делать у себя ремонты.

Когда я завёл свой бизнес, они тоже начали думать про какой-то бизнес в дополнение к основному месту работы, один из друзей успешно продает э.самокаты, которые впервые увидел и протестировал у меня. Ранее я присадил этих людей на палаточный туризм. Даже в мелочах, я не курю и никто из моих друзей не курит. Примеров ещё больше, не хочу захламлять ими ветку.

Друзі це особлива справа, людина перебуває під впливом свого середовища і водночас бере участь у його формуванні. Ті, хто сильно вибивається з нього, туди зазвичай не попадають або швидко виходять. Така собі "бульбашка".
А "умовний сусід" це геть інше. Якби більшу частину "сусідів" успіхи інших мотивували на розвиток, ми вже давно жили б геть в іншому суспільстві. Але нажаль реальність інша.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33250
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7755 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:26

  Faceless написав:Якби більшу частину "сусідів" успіхи інших мотивували на розвиток, ми вже давно жили б геть в іншому суспільстві
ну что то же людей мотивирует? поинтересуйтесь что. Как правило чей то пример. Я рассказал про друзей, потому что их много лет знаю. А что мотивировало коллегу по работе (поступить так же как я), могу только догадываться.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18133
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:Якби більшу частину "сусідів" успіхи інших мотивували на розвиток, ми вже давно жили б геть в іншому суспільстві
ну что то же людей мотивирует? поинтересуйтесь что. Как правило чей то пример. Я рассказал про друзей, потому что их много лет знаю. А что мотивировало коллегу по работе (поступить так же как я), могу только догадываться.

Проблема в тому, що більшість не мотивує нічого, а чийсь приклад для більшості лиш привід заздрощів. І тільки досить обмежене коло людей чийсь успіх (друзів, родичів, колег) мотивує. Але от "умовного сусіда" - ні (в переважній більшості випадків).
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33250
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7755 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:39

  Faceless написав:Проблема в тому, що більшість не мотивує нічого,
это не правда. Секс, дети, праздники, отпуск. Первое что пришло на ум. Нельзя все измерять большими деньгами. Но совсем без денег даже эти опции станут недоступными. Поэтому некоторые работают даже за минималку, ради их поддержания. У меня отец тяжело умирал от рака, мучался, но всё равно хотел жить, хотел общаться с людьми, интересовался что с кем происходит, просил ему купить что-то вкусненькое. Какая тут мотивация? Я с трудом его убедил что ему лучше будет умереть, только тогда он успокоился. умирать вообще не хотел.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 12:58, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18133
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:Проблема в тому, що більшість не мотивує нічого,
это не правда. Секс, дети, праздники, отпуск. Первое что пришло на ум. Нельзя все измерять большими деньгами. Но совсем без денег даже эти опции станут недоступными. Поэтому некоторые работают даже за минималку ради их поддержания.

Не треба вже до таких абстракцій відходити. Ми почали з банального - що "умовний сусід", знаючи, що його сусід в ЗСУ заробляв/-яє, нехай, 30кгрн,вже не піде працювати за мінімалку. Але ж працюють і працювали роками до того, хоча майже в кожного були сусіди, що заробляли краще, і ніяк це не впливало, як працювали за мінімалку, так і працюють. Чого ж саме з прикладом ЗСУ має щось змінитися?
П.С. Ніколи не розумів, навіщо всім, тим паче сусідам, триндіти про розмір своїх доходів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33250
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7755 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:47

  Faceless написав:. Чого ж саме з прикладом ЗСУ має щось змінитися?
а здесь нет логики, любовь и симпатия иррациональны. Работает принцип больших чисел, если в вашем окружении у многих выросли доходы, вероятность что и вы начнёте чесаться тоже возрастает.
  Faceless написав:Ніколи не розумів, навіщо всім, тим паче сусідам, триндіти про розмір своїх доходів
любовь и деньги как шило в мешке. Увидят и без трындежа.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18133
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:49

  vitaliian написав:Я с трудом его убедил что ему лучше будет умереть, только тогда он успокоился.

Святой!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:. Чого ж саме з прикладом ЗСУ має щось змінитися?
а здесь нет логики, любовь и симпатия иррациональны. Работает принцип больших чисел, если в вашем окружении у многих выросли доходы, вероятность что и вы начнёте чесаться тоже возрастает.
А, то ви натякаєте просто на масовість? Десь так "розповзалися" приклади заробітчан, і коли в оточенні/серед сусідів вже другий, третій, п'ятий поїхав на заробітки і привіз непогані гроші, тут вже дійсно, "оточення штурхає" (а часом і дружина копняки дає :mrgreen:)
Але чи будуть "заробітки в ЗСУ" (а треба розуміти, що далеко не всі в ЗСУ отримують таке забезпечення) достатньо масовими, щоб мати такий вплив? Тим паче це не той приклад, який можна наслідувати (як те ж заробітчанство), це тимчасове явище
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33250
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7755 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 4485448644874488>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118162
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5813
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.