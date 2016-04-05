не подскажете когда победа? этому временному явлению 1,5 года. И конца не видно.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:57
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нажаль, мені ще не доповіли.
От-от, явищу 1,5 роки, і як, працює мотивація? Відмовляються працювати за мінімалку? Це ж не на заробітки поїхати, і робити те саме, що різноробом, тільки за більші гроші
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