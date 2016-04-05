не подскажете когда победа? этому временному явлению 1,5 года. И конца не видно.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:57
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нажаль, мені ще не доповіли.
От-от, явищу 1,5 роки, і як, працює мотивація? Відмовляються працювати за мінімалку? Це ж не на заробітки поїхати, і робити те саме, що різноробом, тільки за більші гроші
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:09
у любого общества большая инерция. Сначала что то сильно меняется в мотивации у первого миллиона, потом у трех миллионов которые ориентируются на первый, и т.д. Результат "на завтра" это к Иосифу Виссарионовичу
именно, а среда это сумма её участников. Поскольку мотивация величина не линейная, общество развивается скачкообразно. Как вы думаете влияет ли война на людей? Только это влияние вы увидите не завтра.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 13:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:21
Ви працюєте (знаходитесь на робочому місці) 24/7/365?
Скоріше у вас 8 годиний робочий день.
Якщо умовний Успіх поїде в рейс на фурі, то він не може крутити руля більше 8 годин.. А заробить грошей теж під сотню..
Так що не варто казати, що ті хлопці на фронті багато зарабляють.Там і витрат хватає..
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:35
На жаль, схоже на те, що не те що наслідування - успадкування навіть буде можливим... Сподіваюсь, що ні, але все до цього йде... Затягується на десятки років.
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тільки не це...як відома з досвіду США 80-85% коштів йдуть за зарплати психологів/психіатрів, ще 10% на державну бюрократію (по сучасному менеджмент), до "солдат/ветеранів" доходить 5%
треба ВР прийняти закон про забезпечення країною реабілітаційних послуг:
-два рази на рік по 10 діб в санаторіях/пансіонатах(Яремче, Трускавець, Одесса, Ялта)
-два рази на рік обстеження/лікування в найкращих кініках (якщо потрібно, то і закордоном)
-100% пільги по комуналці/транспорту для інвалідів
тобто щоб було не гірше(а краще) як для ліквідаторів ЧАЕС/афганців
ЕС/США/Японія/Австралія/Тайланд теж нехай приймають наших ветеранів безкоштовно (і має бути контроль), в 1994 на "лікування"(як чорнобильці) на Кубу поїхали діти генералів МВС/СБУ/прокурорів міста(один полковник СБУ жалілся, що його викинули зі списку, тому що не генерал
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:51
До "вольниці" (якщо під вольницею мається на увазі вільний виїзд за кордон) ще 10+ років
За цей час людина можете досягти такого віку, що не буде цікавою працедавці ні за кордоном, ні в Україні.
Ейджизм всюди однаково непомітно приходить в 50 років...
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:53
мой старпом (когда я его продвинул в капитаны), сказал, что сам по себе он бы мог еще пару лет старпомом работать (т.с. набираться опыта), но жена его постоянно клюет, что мол, мой родной брат скоро станет капитаном, а ты засохнешь в старпомах (потому у тебя нет напора, неиинициативный)
ты достаточно напористый(как старпому нормально, а как капитану-тебе это навредит(или твоим подчиненным), знаний для капитана у тебя недостаточно, но раз так карта легла-будешь капитаном
он сказал, что счатслив от мысли о том, что стал капитаном (хоть на месяц) но раньше шурина (все люди и питера, хотя у нас есть похожие примеры)-основной мотив деньги(карьера) вышел не второй план, уступив стремлению подняться к глазах жены(семьи)
Додано: Нед 02 лип, 2023 14:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мене взагалі важко звинуватити в закидах, в ЗСУ багато заробляють. Я не проти, щоб і більше заробляли, от тільки то впирається не в моє бажання і навіть не в можливості бюджету наразі. Але загалом, я тільки за, щоб умовний Долярчик приніс з війни не ПТСР, а пару-трійку мільйонів накопичень
Додано: Нед 02 лип, 2023 14:14
Зрозуміти б незрозуміле!©
Вибачте, що знову повертаюсь до...
Просто, хотілось би без підйоПок/без жартів зрозуміти, як ви всі бачите "втілення у життя закону про відпустки 40діб"?
>>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)"
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?
(чітке питання - виділив☝️)
п.с.
Можу помилятись, але наче там в законі сказано, що можна відпускати до 30% особового складу?
Відповідно, треба щоб і війна сповільнилась на 30%?)))
Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?
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