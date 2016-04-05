RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4486448744884489>
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:57

  Faceless написав:це тимчасове явище
не подскажете когда победа? этому временному явлению 1,5 года. И конца не видно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:це тимчасове явище
не подскажете когда победа? этому временному явлению 1,5 года. И конца не видно.
Нажаль, мені ще не доповіли.
От-от, явищу 1,5 роки, і як, працює мотивація? Відмовляються працювати за мінімалку? Це ж не на заробітки поїхати, і робити те саме, що різноробом, тільки за більші гроші
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33252
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7755 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:09

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Faceless написав:це тимчасове явище
не подскажете когда победа? этому временному явлению 1,5 года. И конца не видно.
Нажаль, мені ще не доповіли.
От-от, явищу 1,5 роки, і як, працює мотивація? Відмовляються працювати за мінімалку? Це ж не на заробітки поїхати, і робити те саме, що різноробом, тільки за більші гроші

у любого общества большая инерция. Сначала что то сильно меняется в мотивации у первого миллиона, потом у трех миллионов которые ориентируются на первый, и т.д. Результат "на завтра" это к Иосифу Виссарионовичу
  Faceless написав:людина перебуває під впливом свого середовища і водночас бере участь у його формуванні
именно, а среда это сумма её участников. Поскольку мотивация величина не линейная, общество развивается скачкообразно. Как вы думаете влияет ли война на людей? Только это влияние вы увидите не завтра.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 13:27, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:21

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Faceless написав:це тимчасове явище
не подскажете когда победа? этому временному явлению 1,5 года. И конца не видно.
Нажаль, мені ще не доповіли.
От-от, явищу 1,5 роки, і як, працює мотивація? Відмовляються працювати за мінімалку? Це ж не на заробітки поїхати, і робити те саме, що різноробом, тільки за більші гроші

Ви працюєте (знаходитесь на робочому місці) 24/7/365?
Скоріше у вас 8 годиний робочий день.
Якщо умовний Успіх поїде в рейс на фурі, то він не може крутити руля більше 8 годин.. А заробить грошей теж під сотню..
Так що не варто казати, що ті хлопці на фронті багато зарабляють.Там і витрат хватає..
maza5
 
Повідомлень: 350
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:35

  Faceless написав:чи будуть "заробітки в ЗСУ" (а треба розуміти, що далеко не всі в ЗСУ отримують таке забезпечення) достатньо масовими, щоб мати такий вплив? Тим паче це не той приклад, який можна наслідувати (як те ж заробітчанство), це тимчасове явище

На жаль, схоже на те, що не те що наслідування - успадкування навіть буде можливим... Сподіваюсь, що ні, але все до цього йде... Затягується на десятки років. :cry:
042013
 
Повідомлень: 199
З нами з: 22.07.18
Подякував: 365 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Все ж на державному рівні треба вже зараз набирати штат професійних психологів (і психіатрів теж, це не з метою когось образити) і програми для реабілітації.


тільки не це...як відома з досвіду США 80-85% коштів йдуть за зарплати психологів/психіатрів, ще 10% на державну бюрократію (по сучасному менеджмент), до "солдат/ветеранів" доходить 5%

треба ВР прийняти закон про забезпечення країною реабілітаційних послуг:
-два рази на рік по 10 діб в санаторіях/пансіонатах(Яремче, Трускавець, Одесса, Ялта)
-два рази на рік обстеження/лікування в найкращих кініках (якщо потрібно, то і закордоном)
-100% пільги по комуналці/транспорту для інвалідів

тобто щоб було не гірше(а краще) як для ліквідаторів ЧАЕС/афганців

ЕС/США/Японія/Австралія/Тайланд теж нехай приймають наших ветеранів безкоштовно (і має бути контроль), в 1994 на "лікування"(як чорнобильці) на Кубу поїхали діти генералів МВС/СБУ/прокурорів міста(один полковник СБУ жалілся, що його викинули зі списку, тому що не генерал
prodigy
 
Повідомлень: 9845
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:51

  Hotab написав:Faceless , можу сказати по авіації (хелікоптери) .
Зараз в ЗСУ всі активно вчать англ, вчаться (хто в ТОВ «Авіа», хто в інших місцях, щоб отримати пілотську ліцензію. Як тільки буде «вольниця», розбіжаться по комерції.
Умовні Успіхи, хто не пропив, не погуляв зароблені гроші, теж думають куди їх припаркувати і чим зайнятись на гражданці. Я не бачу проблеми адаптації після війни. Реальні штурмовики, які пережили жахи, тім треба ще рік прийти до тями. Якщо не зіпʼються.


До "вольниці" (якщо під вольницею мається на увазі вільний виїзд за кордон) ще 10+ років
За цей час людина можете досягти такого віку, що не буде цікавою працедавці ні за кордоном, ні в Україні.
Ейджизм всюди однаково непомітно приходить в 50 років...
sergii_naushenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 06.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:53

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Якби більшу частину "сусідів" успіхи інших мотивували на розвиток, ми вже давно жили б геть в іншому суспільстві
ну что то же людей мотивирует? поинтересуйтесь что. Как правило чей то пример. Я рассказал про друзей, потому что их много лет знаю. А что мотивировало коллегу по работе (поступить так же как я), могу только догадываться.


мой старпом (когда я его продвинул в капитаны), сказал, что сам по себе он бы мог еще пару лет старпомом работать (т.с. набираться опыта), но жена его постоянно клюет, что мол, мой родной брат скоро станет капитаном, а ты засохнешь в старпомах (потому у тебя нет напора, неиинициативный)
ты достаточно напористый(как старпому нормально, а как капитану-тебе это навредит(или твоим подчиненным), знаний для капитана у тебя недостаточно, но раз так карта легла-будешь капитаном
он сказал, что счатслив от мысли о том, что стал капитаном (хоть на месяц) но раньше шурина (все люди и питера, хотя у нас есть похожие примеры)-основной мотив деньги(карьера) вышел не второй план, уступив стремлению подняться к глазах жены(семьи)
prodigy
 
Повідомлень: 9845
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

maza5 написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:не подскажете когда победа? этому временному явлению 1,5 года. И конца не видно.
Нажаль, мені ще не доповіли.
От-от, явищу 1,5 роки, і як, працює мотивація? Відмовляються працювати за мінімалку? Це ж не на заробітки поїхати, і робити те саме, що різноробом, тільки за більші гроші

Ви працюєте (знаходитесь на робочому місці) 24/7/365?
Скоріше у вас 8 годиний робочий день.
Якщо умовний Успіх поїде в рейс на фурі, то він не може крутити руля більше 8 годин.. А заробить грошей теж під сотню..
Так що не варто казати, що ті хлопці на фронті багато зарабляють.Там і витрат хватає..

Мене взагалі важко звинуватити в закидах, в ЗСУ багато заробляють. Я не проти, щоб і більше заробляли, от тільки то впирається не в моє бажання і навіть не в можливості бюджету наразі. Але загалом, я тільки за, щоб умовний Долярчик приніс з війни не ПТСР, а пару-трійку мільйонів накопичень
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33252
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7755 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:14

Зрозуміти б незрозуміле!©

Вибачте, що знову повертаюсь до...

Просто, хотілось би без підйоПок/без жартів зрозуміти, як ви всі бачите "втілення у життя закону про відпустки 40діб"?


>>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" ;)
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? :wink:


(чітке питання - виділив☝️)

п.с.
Можу помилятись, але наче там в законі сказано, що можна відпускати до 30% особового складу?
Відповідно, треба щоб і війна сповільнилась на 30%?)))

Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4977
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 4486448744884489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5813
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1840)
02.07.2023 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.