Додано: Нед 02 лип, 2023 14:14

Вибачте, що знову повертаюсь до...Просто, хотілось би без підйоПок/без жартів зрозуміти, як ви всі бачите "втілення у життя закону про відпустки 40діб"?>>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!Чому?І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)"Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.Тож -(чітке питання - виділив☝️)п.с.Можу помилятись, але наче там в законі сказано, що можна відпускати до 30% особового складу?Відповідно, треба щоб і війна сповільнилась на 30%?)))Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?