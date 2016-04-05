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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4486448744884489
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?

Мобілізація посилюється. Пришлють на заміну тих, кого наловлять по автобусах і базар. Кількість буде, а от щодо якості...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:21

  Faceless написав:я тільки за, щоб умовний Долярчик приніс з війни не ПТСР, а пару-трійку мільйонів накопичень
это вы сейчас сколько лет войны напророчили?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:я тільки за, щоб умовний Долярчик приніс з війни не ПТСР, а пару-трійку мільйонів накопичень
это вы сейчас сколько лет войны напророчили?

Думаю, мільйончик у Долярчика вже є (з депозитами), але насправді то не моя справа, та й не ваша. Я цифру назвав умовно, графік заощаджень складати не пропонував
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:24

  Успіх написав:Вибачте, що знову повертаюсь до...

Просто, хотілось би без підйоПок/без жартів зрозуміти, як ви всі бачите "втілення у життя закону про відпустки 40діб"?


>>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)" ;)
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"? :wink:


(чітке питання - виділив☝️)


40днів теоретично можливо (важка хвороба, або смерть дитини,дружини...до батьків це
не має відношення, окрім випадків, якщо солдат замолодий (20-25р) і своєї власної родини не має

мрійте про 30 днів-це більш реалістичний варіант

стосовно підминити вас і ще когось? на місяць чи три- контрактів не існує (на місяць може здатний військовий пенсілнер до 65р, в залежності від ВОС)
а не три -було б нормально, але країна не гарантує виконання і це відлякує потнціальних войнів типа мене :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:36

Зрозуміти б незрозуміле!©ч.2

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?

Мобілізація посилюється. Пришлють на заміну тих, кого наловлять по автобусах і базар. Кількість буде, а от щодо якості...

Те, що посилено виловлюють - це я знаю точно(біля магазинів/на кінцевих зупинках автобусів і т.п.) - і це вже ж не перший місяць!
Але от в нас чуть не постійно то 2 то 3 то 4людини по місяцю-два "недостача"!(бо хтось по сімейних обставинах звільнився, а хтось - по стану здоров'я)
- (про втрати - не будемо писати - вони в нас, слава Богу - мінімальні за 16міс)

Тож, щоб відпускати, наприклад, ще умовно +10людей(до тієї групи людей, що до цього часу відпускали) потрібно набрати ще хоч мінімум 7-8людей "зверху"!
І тут - парадокс!
І так "на постійній основі" не вистачає 2-3-4людей, а тут ще +8треба взяти "зверху".
Коротше, математика ніяк не сходиться)))

Тому ще раз - як саме можновладці планують втілювати цей закон у життя?
Чи вони просто "аби ляпнути", а як воно на практиці буде - хрін його знає :mrgreen:

А от би прийняли закон про "18міс" - тут легко його втілити :!: :mrgreen:
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