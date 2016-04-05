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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:19
Успіх написав:
Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?
Мобілізація посилюється. Пришлють на заміну тих, кого наловлять по автобусах і базар. Кількість буде, а от щодо якості...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:21
Faceless написав:
я тільки за, щоб умовний Долярчик приніс з війни не ПТСР, а пару-трійку мільйонів накопичень
это вы сейчас сколько лет войны напророчили?
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vitaliian
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:23
vitaliian написав: Faceless написав:
я тільки за, щоб умовний Долярчик приніс з війни не ПТСР, а пару-трійку мільйонів накопичень
это вы сейчас сколько лет войны напророчили?
Думаю, мільйончик у Долярчика вже є (з депозитами), але насправді то не моя справа, та й не ваша. Я цифру назвав умовно, графік заощаджень складати не пропонував
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Faceless
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:24
Успіх написав:
Вибачте, що знову повертаюсь до...
Просто, хотілось би без підйоПок/без жартів зрозуміти, як ви всі бачите "втілення у життя закону про відпустки 40діб"?
>>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)"
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?
(чітке питання - виділив☝️)
40днів теоретично можливо (важка хвороба, або смерть дитини,дружини...до батьків це
не має відношення, окрім випадків, якщо солдат замолодий (20-25р) і своєї власної родини не має
мрійте про 30 днів-це більш реалістичний варіант
стосовно підминити вас і ще когось? на місяць чи три- контрактів не існує (на місяць може здатний військовий пенсілнер до 65р, в залежності від ВОС)
а не три -було б нормально, але країна не гарантує виконання і це відлякує потнціальних войнів типа мене
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prodigy
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:36
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?
Мобілізація посилюється. Пришлють на заміну тих, кого наловлять по автобусах і базар. Кількість буде, а от щодо якості...
Те, що посилено виловлюють - це я знаю точно(біля магазинів/на кінцевих зупинках автобусів і т.п.) - і це вже ж не перший місяць!
Але от в нас чуть не постійно то 2 то 3 то 4людини по місяцю-два "недостача"!(бо хтось по сімейних обставинах звільнився, а хтось - по стану здоров'я)
- (про втрати - не будемо писати - вони в нас, слава Богу - мінімальні за 16міс)
Тож, щоб відпускати, наприклад, ще умовно +10людей(до тієї групи людей, що до цього часу відпускали) потрібно набрати ще хоч мінімум 7-8людей "зверху"!
І тут - парадокс!
І так "на постійній основі" не вистачає 2-3-4людей, а тут ще +8треба взяти "зверху".
Коротше, математика ніяк не сходиться)))
Тому ще раз - як саме можновладці планують втілювати цей закон у життя?
Чи вони просто "аби ляпнути", а як воно на практиці буде - хрін його знає
А от би прийняли закон про "18міс" - тут легко його втілити
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