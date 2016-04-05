Bobua написав:

зубо́жіти

-ію, -ієш, док.

1》 Стати вбогим; збідніти.

2》 перен. Стати менш змістовним, неглибоким, духовно збідненим



wild.tomcat написав: Успіх

те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага) зовсім ніяк не означає, що можете молоти язиком все, що вам вздумається і робити те, що ви останнім часом робите тут. але ви цього вперто не розумієте, свідомо чи ні, то вже ваша справа. до цього потрібні ще якісь пояснення?

по темі заміни - вам вже приклад з інженером аес навели. крім цього "інженера" є ще 100500 прикладів, які вас замінять, а ви їх ніколи і ні за яких обставин, в силу необхідної кваліфікації та досвіду. і будівельник вам пропонував, що він з синами йде на ваше місце, але ви з батьком на його - платити чимало податків, донатити, волонтерити. як воно - в обсязі того, що робив будівельник і його родина, чи хоча б десяту частину від того? ви якось тихенько проігнорували це. чи може ви думаєте, що після гіпотетичної заміни на "дємбєлі" будет сидіти вдома і тихенько ремонтувати "квіточку", на все інше клавши?

і взагалі, з тих форумчан, хто дався чути, що його призвали (а таких чимало, а є ще такі що такий факт взагалі ніяк не озвучували) чути і видно тільки вас одного. і чомусь не з кращого боку. інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби. Успіхте, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага) зовсім ніяк не означає, що можете молоти язиком все, що вам вздумається і робити те, що ви останнім часом робите тут. але ви цього вперто не розумієте, свідомо чи ні, то вже ваша справа. до цього потрібні ще якісь пояснення?по темі заміни - вам вже приклад з інженером аес навели.в силу необхідної кваліфікації та досвіду. і будівельник вам пропонував, що він з синами йде на ваше місце, але ви з батьком на його - платити чимало податків, донатити, волонтерити. як воно - в обсязі того, що робив будівельник і його родина, чи хоча б десяту частину від того? ви якось тихенько проігнорували це. чи може ви думаєте, що після гіпотетичної заміни на "дємбєлі" будет сидіти вдома і тихенько ремонтувати "квіточку", на все інше клавши?і взагалі, з тих форумчан, хто дався чути, що його призвали (а таких чимало, а є ще такі що такий факт взагалі ніяк не озвучували) чути і видно тільки вас одного. і чомусь не з кращого боку. інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.

Ще однією цікавою особливістю великої війни -- стала(див. 2ге значення тлумачення:Трясця... Такі вже “змістовні, глибокі й духовні” нині люди -- що аж страшно...От як було раніше: економісти писали (див. перші сторінки), що у країні мільйони “зайвих людей”, праці в Україні було мало, і ці “зайві” змушені були їхати на заробітки. Чи поневірятись...І ще й два роки тому так було... -- зарплати в Україні й мізерні, і не для всіх. А працедавці перебирали всі ці млн зайвих, і відкидали як заманеться.Нині інфляція висока. А середн.зарпл. при цьому навіть трохи знизилась! Але тилові люди чомусь не йдуть на високі військові зарплати...А от нині і зовсім цікаво: тилова людина вичитує фронтовикові:Найбільше вражає у всьому цьому -- як зросло відчуття власної значимості не лише у цілковито незамінних військових (їх і справді не замінюють, навіть дуже хворих тримають...), але й у тилових людей!Це, звісно ж, ілюзія. Бо от, напр., якщо з мого колективу інженерів 3є пішли у військо, і всі троє вже поранені, то запросто ж можна було би заміняти їх навіть і на тилових колег. І це якщо не враховувати, що у країні безробіття, закриті кордони, заробітчанам складно втекти, а Захід заливає грошима/товарами лиш би просто не підняли лапки і не здались, а працедавцям не просто є з кого вибирати -- а вже, мабуть у рази легше... І тому дивовижно -- як людям вдається на тлі всього цього уявляти себе цілковито, абсолютно, 100% незамінними...? Диво. Але диво працює! І от вони вже уявили себе незамінними, яким аж ніяк не можна на війну. Це рівень “хлібів і рибів”. Щонайменше...Ще цікаво було взято приклад великого підприємця (який має багато всього в Україні і може багато що втратити в окупації) і висунуто дивні вимоги до простого продавця з базару... (зі значно меншими активами і потенц.втратами).До речі, а от якби порахувати у реал.числахкраїни у визвольну війну.Може бути два підходи.1) оцінити вартість життя людини і її майна і вирахувати % страхового внеску,2) або ж, якщо в грошах то все неможливо порахувати, то визначити як частку від тривалості життя.Або, можливо, комбінувати.Отже, уявімо, що суспільство нетерпиме до хитродупенків, і тоді воно змушувало би всіх йти на війну.Я вже давав розрахунки наповнення фронту. 50-60солдатів / 1.5км. Це люди з однієї роти (тобто сотні, що рівне 3м взводам по 30л + ще до 10л). Неповна сотня, але хай буде 100. З них макс. 40 на передовій, 20 (половина) відпочиває. Ще 10-20 роблять щось корисне. Де ще 20 -- не хочу задумуватись...Активний фронт ~1500км. Отже треба 100тис. солдатів. Чи хай навіть 200тис. (якщо з тиловим забезпеченням, артою і т.п...) Це на акт.фронт.І ще хай стільки ж на довший, але неакт.фронт.400тис. війська на 40млн населення. 1%...Якби ми зробили чесно, то 200тис були би у війську 3міс: 1міс тренування, 1міс десь на неакт.фронті, й 1міс на акт.фронті. Отже, на рік нам треба було би в 12разів більше = 2.4млн. осіб на рік. Отже, кожен мав би бути у війську 1 раз 3міс на 16років! (40млн/2.4=16.7!)Втім, у населенні є діти, хворі пенсіонери. Але читав (держстат), що працездатних десь 28млн. 28млн/2.4=12роківТоді -- раз на 12 років людина мала би піти у військо. На 3міс! Це і за себе, і навіть трохи і за когось! (тата чи маму). А дитина вже й виросте й піде сама...Якщо хтось не хоче йти -- то може когось найняти.Напр., солдат після 3го міс не піде додому, а буде ще міс на акт.фронті, місяць на неакт., і місяць, напр., інструктором у тилу.Отже офіційно відкупитись аж на 12 років мало би бути не надто складно. Біржа. Котирування...Другий міс. на фронті то не надто важко -- люди ще непогано тримаються і могли би продавати свій час і свій ризик.Втім, що більше буде відкупників, то більшою ставатиме ціна (попит-пропозиція...)А якби не було взагалі -- то всі воювали би і безплатно. 3міс то не питання.Але це було би чесно, принаймні. Хтось, у тилах, продає свою квартиру, а хтось, десь під бахмутами, купує її у кредити. Першому -- не треба воювати (та й вже нема потреби захищати нерухомість), а другому треба воювати аби закрити кредит і захистити вже свою нерухомість...Ех... Цікаво було би з такою біржою і торгами...От в чому питання? Бо гроші й майно оцінити легше.Найпростіше порахувати по прож.мін. Нині він 2589грв/міс. Отже, виростити людину коштує =2589*(9міс+12міс*18років)=583тис.грв.А ще ті люди мають житло, майно, гроші...Припустімо 20м2/особу по 500$ (=370тис.грв). І ще трошки грошей для округлення...Отже ~1млн.грв коштує життя людини (одно.прожитк.мінімової)... Ціну на ринку органів чи рабів -- відкидаємо, бо вони незаконні, чорні і відповідно неточні; от як і наркотики -- якби їх вирощували як у нас зерно, то і ціна була би не 100500$/кг а тупо 1$/кг, а всі окупанти вже давно би десь здохли від передозу, і не було би війни... ех..., клятий наркоконтроль!Більшість живе десь на 2прожитк.мін (див першу сторінку).Отже ~2млн.грв / середню людину (з віком знижується цінність тіла, інколи стає ціннішим розум, й має зростати майно). Але припустістімо, що увесь час ~2млн.грв.І, припустімо, що людина живе +48років після 18.Отже,(та й те -- лише видимих) -- всього 500тис.грв з пересічного. І це ціна у випадку дуже затяжної війни.Що цікаво -- солдат заробить за ці три міс 20+50+120=190тис. І ще 190тис за наступні 3міс (замість відкупника). А у держави ще лишалось би 120тис. на боєприпаси і т.п.Тобто для країни була би ідеальною схема 1воює+1відкупився. Навіть не довелось би тоді випрошувати гроші у Заходу...Цікаво, а чи ж вищезгаданий крупний підриємець заплатив країні 1.5млн на себе і двох синів? Чи може 15млн? Бо він же ж не пересічний. Не 2прожитк.мінімовий. А всі 20 чи й більше, судячи із промов... Купа-купезна активів, що їх захищають фронти...Так, так панове. Якщо говорите про відкуп, то говоріть мовою сухих об`єктивих чисел. А не лозунгами мертвої кпрс.Але стопе... Це ж Європейські й Американські платники податків оплачують банкет! Святі люди... Ага. Тоді розходимось. Тоді так -- повний сюр. Водночас і “нікто нікаму нічєво нє должєн” в Україні. І чомусь лише ~1% населення воює. Постійно. За всіх у країні. А та країна їм ще й пише “чхати ми хотіли на ваше 5ти кратне перепрацювання -- повернетесь хіба що будувати львівгданськводоканал...” А в скороченому варіанті це звучить “та ви всє нам па жизні дажни!” І тут ще не вистачає типово рабської москвинської приказки про “взялся за гуж...” Бо й справді -- хто давав рабам право відмовлятись від важкої праці? Ич що надумали.Ні, якщо уявити диво, що хтось віддав на військо “500тис.грв” = четвертину(!) своїх активів, а потім совість заїла і таки пішов на війну, то логічно припустити, що для вирівнювання вкладів, солдат, який був у війську свої три міс., мав би теж потім дати на військо “500тис.” Але якщо не три міс. а вже 15+, і тут раптом модні тилові типки натякають “нє-нє, ми в ці 15+міс оселедеця загорнемо... “должен па жизні...”Завіса.Що цікаво, гебреї не сказали у своїй війні “дякую, що взяв грошима”, а чомусь таки воювали і воюють... Навіть і молодь... Здох вже “задорний чувак”, а то б він сказав “какіє ж ані тупиє...” -- не знали що можна за чужі гроші й нескінченно “безмежними” силами всього-навсього кожного сотого... 💪