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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:19
Успіх написав:
Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?
Мобілізація посилюється. Пришлють на заміну тих, кого наловлять по автобусах і базар. Кількість буде, а от щодо якості...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:21
Faceless написав:
я тільки за, щоб умовний Долярчик приніс з війни не ПТСР, а пару-трійку мільйонів накопичень
это вы сейчас сколько лет войны напророчили?
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vitaliian
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:23
vitaliian написав: Faceless написав:
я тільки за, щоб умовний Долярчик приніс з війни не ПТСР, а пару-трійку мільйонів накопичень
это вы сейчас сколько лет войны напророчили?
Думаю, мільйончик у Долярчика вже є (з депозитами), але насправді то не моя справа, та й не ваша. Я цифру назвав умовно, графік заощаджень складати не пропонував
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Faceless
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:24
Успіх написав:
Вибачте, що знову повертаюсь до...
Просто, хотілось би без підйоПок/без жартів зрозуміти, як ви всі бачите "втілення у життя закону про відпустки 40діб"?
>>>> в мене і в моїх побратимів є ПИТАННЯ!
От знаєте, що вже підписали закон про 30днів відпустки + 10днів за сімейними обставинами.
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
І тут ми знову повертаємось до "ситих мужиків в кафешках і жінок в окулярах (які теж можуть спокійно йти на фронт - було б лише бажання)"
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?
(чітке питання - виділив☝️)
40днів теоретично можливо (важка хвороба, або смерть дитини,дружини...до батьків це
не має відношення, окрім випадків, якщо солдат замолодий (20-25р) і своєї власної родини не має
мрійте про 30 днів-це більш реалістичний варіант
стосовно підминити вас і ще когось? на місяць чи три- контрактів не існує (на місяць може здатний військовий пенсілнер до 65р, в залежності від ВОС)
а не три -було б нормально, але країна не гарантує виконання і це відлякує потнціальних войнів типа мене
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:36
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?
Мобілізація посилюється. Пришлють на заміну тих, кого наловлять по автобусах і базар. Кількість буде, а от щодо якості...
Те, що посилено виловлюють - це я знаю точно(біля магазинів/на кінцевих зупинках автобусів і т.п.) - і це вже ж не перший місяць!
Але от в нас чуть не постійно то 2 то 3 то 4людини по місяцю-два "недостача"!(бо хтось по сімейних обставинах звільнився, а хтось - по стану здоров'я)
- (про втрати - не будемо писати - вони в нас, слава Богу - мінімальні за 16міс)
Тож, щоб відпускати, наприклад, ще умовно +10людей(до тієї групи людей, що до цього часу відпускали) потрібно набрати ще хоч мінімум 7-8людей "зверху"!
І тут - парадокс!
І так "на постійній основі" не вистачає 2-3-4людей, а тут ще +8треба взяти "зверху".
Коротше, математика ніяк не сходиться)))
Тому ще раз - як саме можновладці планують втілювати цей закон у життя?
Чи вони просто "аби ляпнути", а як воно на практиці буде - хрін його знає
А от би прийняли закон про "18міс" - тут легко його втілити
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:52
Успіх написав:
І так "на постійній основі" не вистачає 2-3-4людей, а тут ще +8треба взяти "зверху".
мб будет группа "подменных людей", переезжающих из одной бригады в другую? ради подмены и отпусков вам штат на 30% точно не увеличат. Либо за счёт сокращения линии фронта. Тут без примеров.
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vitaliian
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:56
Дюрі-бачі написав:
Кількість буде, а от щодо якості...
Я дуууууже вибачаюсь, але яка якість теперішній воїнів?
Останніх 6-10місяців беруть "кращих з кращих", чи все ж таки... "ті, що залишились/не хотіли воювати, але їх зловили"?
То кого вже більше півроку набирають/виловлюють?
Отож!
А тих, кого брали "на початку"(добровольці/патріотично налаштовані/вмотивовані/більшість з них раніше служили...) - вже багатьох нема(я зараз про піхоту)
А ті, хто залишились/вижили - вже втомлені/виснажені/невмотивовані/розчаровані всім(наприклад затягуванням війни/затягуванням передачі зброї/техніки/літаків... і т.д.і.т.п.)
Тому...
Тому пропонуйте варіанти/вихід з такої невтішної ситуації?
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Додано: Нед 02 лип, 2023 15:03
vitaliian написав: Успіх написав:
І так "на постійній основі" не вистачає 2-3-4людей, а тут ще +8треба взяти "зверху".
мб будет группа "подменных людей", переезжающих из одной бригады в другую? ради подмены и отпусков вам штат на 30% точно не увеличат. Либо за счёт сокращения линии фронта. Тут без примеров.
Одним словом - треба заходити у Крим цього року
(пишу цього року, а не до кінця літа - бо щось підозрюю, що пан Б з своєю папочкою на столі, мабуть, нас жорстоко наЇ... - але ще рано говорити і може ще "не все так однозначно"©)
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Додано: Нед 02 лип, 2023 15:06
Успіх написав:
мабуть, нас жорстоко наЇ... -
это тебя нае...
а я чёто понимал, что если за 16 мес. Крым не освободили то за 2-3-5 месяцев ну точно не освободят. Разве что власть на РФ рухнет. Нужно 3х кратное военное превосходство над РФ. Это годы. Западные заводы должны наделать это всё и нам передать. Когда оно наступит, тогда и прогнозы можно делать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 02 лип, 2023 15:14, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 15:07
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:Bobua
Давно Вас не было.
Рад, что Вы живы.
Здоровья и благополучия!
Ви просто не все бачите. Гляньте його профіль, він кілька днів як заспокоїв, що все ок. (появою)
Ну да, ту ветку не смотрел.
Тем не менее, рад увидеть.
Дякую.
Більше гілок, відпусток, демобілізацій... -- всяких і різних.
andrijk777 написав: Bobua написав:
Почитую цю епопею „страждань і втоми від війни тилового народу” -- й інколи вона мені видається надто вже абсурдною...
Вам всім треба на фронт. Ой треба...
З останнього -- найсмішніше було про колону пригожинців. Ті казкові ідеї про її бомбардування і винищенння. Про якийсь там „переляк путлєра” і „крах моск.еліт...” І дитиняче зачудування „а чому ж це у нього виріс рейтинг”!?
І лише раз чи два, зд., промайнуло тверезе судження.
Дивно трохи, що фронтовики на гілці не пояснили.
Торік, до поранення я був на передовій. А наразі -- в тиловому підрозділі.тІ ставлення тут до нинішніх фронтовиків поважне. Бо всі ж розуміємо, що вони ризикують найбільше.
От було стояли на кухні коробки з наборами їжі. Побачив якісь злак.батончики. Дай думаю візьму. Взяв. Потім подумав, а раптом то зібрали для фронтовиків чи штурмовиків? І поклав назад.
Ех... Я писав неодноразово, що кожен в країні мав би піти на фронт. І захист ми тоді мали би набагато кращий. А ще корупц.лайна було би на порядки менше. Або й узагалі не стало, якби всіх, хто не був на передовій позбавили прав обирати і бути обраним. І обіймати чиновницькі посади.
І всього на (1тил+1¿+1фронт)=3міс раз на 12років треба йти у військо (тут останні розрахунки)
. Чи хай навіть на 3міс раз за 6років (якщо половина працездатних -- „непридатні”). Всі могли би витримати...
Отже, що таке „пригожинці” з військ.точки зору.
1) Фронтовики.
2) Були в Бахмуті.
От наші бахмутські фронтовики -- це ж однозначно герої. Еталонні. Квінтесенція. Там вже давно макс.м'ясорубка. І макс.концентрація орків, які хочуть зробити тут всюди „бучу”.
Але чому думаєте, що моск.„народ” інакше сприймає бахмут.пригожинців? В очах того „народу” це теж мають бути герої і захисники від злої „нати”. І від лгбт. Шоб не могли. Нічо й ніде. А те що у в'язниці пригожинці займались всіляким лгбт -- „єта другоє, там усьо со скрєпамі”. І взагалі, зеки -- то у моск. не є погано. Бо кожен моск. мріє зарубати бабцю сокирою, як вже давно заохочував їхній класик. Але не всі можуть -- а тільки „лутшіє із лутших”.
Розширюємо аналогію. Уявімо, гіпотетично, що наші бахмутські фронтовики, після відведення в тил, і у вільний від фронту час, раптом зібралися, напр., під проводом якогось генерала, що захищав країну, захищав „без дозволу єрмаків”, захищав у найважчі дні 02-03.22p., і якого тепер тягають за це по судах... І от вони їдуть колоною на Київ, питати про Чонгар, про навіщось новенькі дороги до кордонів, і про що було в Омані, і чому не втік, якщо його посада зобов'язує тримати себе у безпеці, аби країна мала хоч якогось, хоч завалящого, але обраного президента. Чому ж не втік? А чи ж не здатись хотів, здавши країну?? І де наша демобілізація??? (він не зміг письмово відповісти на петицію, і от приїхали питати особисто, на словах).
До цього часу все логічно.
Тепер факти:
1.путін офіційно на усю країну оголосив що це "мятєж" і "предатели".
2. колона йшла собі "не просто так", а збила 7 вертольотів і 1 літак, 15 чол. загинуло, думаю більше.
3. по колоні стріляли! Раніш я цього не знав, але є відео знищеного грузовика з боєприпасами і знищена машина/джип + там є трупи. Також є відео ударів по колоні.
4. боєздатних військ в Маскві(щоб захистити Маскву) немає і часу їх привести немає.(це не факт, це думка експертів/блогерів)
Відповідно до фактів далі логіка обривається і йде брєд в перемішці з брехнею:
Bobua написав:
Їде гіпотетична колона, їде. І по ній чомусь не стріляють ні на дорозі, ні на блокпостах, ні поліція, ніхто. О -- з Києва розбігаються всілякі віпики.
І невже справді так важко збагнути чому не стріляють в еталонних героїв? Або, з іншої точки зору -- хтось зі здоровою психікою може уявити що стрілятимуть? І хто, хто буде стріляти?? Чи ж не ті самі „беркутівці”, які стріляли по Майдану взимку 2014...? Чи знову запросять якусь „запорєбрікову альфу”?
А як вплине на рейтинго презедента вибір стріляти(чим?) / пояснити свої дії за останні 5років?
Здогадно, ригожинці мали би вчинити (щонайменше) якесь масове вбивство, вирізати напр., увесь Ростов (у моск. до такого низька чутливість), аби моск.„народ” п'яно позіхнув і мовив „ну чтош, жаль рєбяток канєшна, но нада канчать...”
Тобто якби це був Київ то:
1.Зеленський б не назвав їх бунтарями і зрадникали.
2.колона б не збивала гелікоптерів/літаків
3.колону б не бомбили
4.колона б без проблем ввійшла у Київ.
Занавіс.
У мене жодного співпадіння по 4 пунктах.
Це невиліковно...
От що ще має статись, аби перестати нарешті вважати москвинів таким ж людьми, з такою ж людською логікою і психікою. Це і безглуздо, і небезпечно. Ви ж не робите так застосовно до канібалів чи африк.вождів, що винищували тисячі людей, аби покласти їх довкола себе мертвого в землю... То чому забуваєте про Батурин, Голодомори, Бучу у нас...
Нема і не може бути ідентичної аналогії. Світогляд докорінно інший.
Це у нас, у людей, слова з комедії Гайдая викликали істеричний сміх (оті -- “пєрво-напєрво дагнать і на кол пасадіть”). А для москвинів той царь одразу уявлявся “ай маладєц”, а от винахідник -- ботаном й “іноагєнтом...” А про іншого (м`якшого) царя вони там кричали “нєнастаящій...”
У них села існували в очікуванні не свят, не толоки, а коли ж нарешті знову “стєнка на стєнку, і ух зашибу...”
Хоча би уривки треба почитати з книги “московство” Павла Штепи, аби порозгрібати купи всіляких нашарованих ілюзій в своїх уявленнях.
У москвинів правда як не “падНаготная”, то “подЛінная” (тобто добута довгими батогами). І навіть типу “митці” вживають слово “подЛіннік”. І їм це чомусь не муляє. В іхній типу мові навіть слова “людина” нема. “Люди” є, а “людини” нема. Все так само як і у стаді тварин...
Ті кретини виморили Голодом 10млн укрів (роб.сила!), а вже через кілька десятиліть купували зерно в Канаді...
То задля чого напали, якщо не потребують ні території, ні ресурсів, ні навіть рабів...?
Нема там людської здорової логіки і психіки. І не було. Й не буде...
Ще раз про пригожинців...
Цар там зробив саме те чого “насєлєніє” очікувало.
Ви якраз і підтверджуєте це своїм дописом. Я всіх цих подробиць і не знав.
Отже, спочатку цар одразу почав “сажать на кол” (довбонув трохи по колоні). А потім “па просьбам трудящіх (нє казніть, а мілавать)” бо то ж типу “герої” -- перестали “саджать на кол”.
Але якщо не розуміти логіку того свинарника, то почне тут здаватись, що у них все пропало. Це приємно. Але коли безпідставно -- то тупо...
Отже, потрібно розуміти логіку дій саме тих свиней, сарани, то хто вони є, які на нас напали. А не створювати власні антропоморфні і спотворені уявлення.
Бо наразі ми програємо...
Стадо чи рій не здатні зупинитись, коли вони бачать лише суто символічний опір. От як у нас -- лише 1% з 40млн воює, і цей нещасний % дедалі слабшає... Логіка свинячого стада проста -- пробити той відсоточок, те непорозуміннячко, а далі будуть лише нескінченні нічийні жолуді. Всі 39,600,000 ідейних тиловиків і будуть тими жолудями... Бо як я чув про кінець лютого 22р. -- пройти кордон просто не вистачить часу й сил.
sashaqbl написав: _Mykola_ написав:
Не підкажете скільки у мінімальній комплектації коштує Мавік?
А якщо він з тепловізійною камерою?
Скільки коштує Фурія?
Mavic 3 - від 1500$, хоча зараз ціни переважно в районі 2-3 тис.
Mavic 3T - 3500-5000$.
Час життя на фронті - 1-2 тижні.
Є більш спеціалізовані дрони, менш чутливі до РЕБу, в них термін життя трохи більший. А вони дорожчі і їх нема фізично.
Забезпечення аеророзвідки батальйонного рівня(куди власне і йдуть мавіки) - 10 15 тис. $ в місяць.
vt313 написав: sashaqbl написав:
Може б ви прийшли й показали клас по ефективному використанню того, що є? Наприклад, як літати цивільними мавіками в умовах РЕБу, під дощем, вітром, часом з землі пострілюють, часом прильоти біля оператора і т. д.
ІМХО, щоб забезпечити більш якісне, ніж зараз, використання того, що є, треба людей кращих, ніж зараз. Поголовна мобілізація і відбір кращих з кращих... Але це фантазії...
Цим і займаюсь
Людей також треба якісно використовувати, саме тих що є.
До речі, про дрони. І людей.
У нас може статись як і біля Ізраїлю -- нескінченно тліюча війна...
І на такий випадок, було би дуже доречно вже нині куплені дорогучі нові мавіки (та ін.) спочатку давати у місцеві школи. А потім ще й строковикам. І на полігони... Де, під наглядом досвідченого оператора, діти з випускних класів / строковики / мобілізовані могли би спробувати себе в цій справі.
Нескладне завдання (визначити на швидкість координати чогось там) і записати (водночас з показами рівня батареї і сигналу) -- дало би можливість знайти таланти, запросити після школи на якісь курси, а потім і у військо. Краще ж якщо талант не піде потім в окоп з автоматом, а зможе вберегти безліч життів, літаючи на безпілотниках.
А на передову -- вже слати добряче вживані дрони, якими вже вдосталь політали і потренувались.
Який не так жаль було би загубити в перший день/тиждень, щойно зв'язок заглушать...
Акуми псуватимуться на тренуваннях?
З фронту можна було би передавати вже ослаблені батареї (ті, що на 10хв). З тієї купи, що назбиралась після безлічі збитих дронів...
І тісніший зв'язок тилу й фронту -- то було додатковим плюсом.
І якщо вже дрони повинні йти на смерть (чомусь і без gps-маячків, і без відблискувачів...), то може хай би їм дали до того нагоду принести більше користі, аніж вони зможуть за нещасний тиждень на фронті...
Треба все таки дивитись на речі об`єктивно.
Ми бідна країна. В якій до того ж і воювати майже нікому. Так ніби всі чомусь думають, що при окупації от саме до них не прийдуть забирати “на підвал”.
Тому нерозумне використання ресурсу -- біда...
Успіх написав: Bobua написав:
Ще однією цікавою особливістю великої війни -- стала фактично повна ліквідація не лише матеріального зубожіння (див. приклади у попередньому дописі), але і його духовної складової
(див. 2ге значення тлумачення:
зубо́жіти
-ію, -ієш, док.
1》 Стати вбогим; збідніти.
2》 перен. Стати менш змістовним, неглибоким, духовно збідненим
Трясця... Такі вже “змістовні, глибокі й духовні” нині люди -- що аж страшно...
От як було раніше: економісти писали (див. перші сторінки), що у країні мільйони “зайвих людей”, праці в Україні було мало, і ці “зайві” змушені були їхати на заробітки. Чи поневірятись...
І ще й два роки тому так було... -- зарплати в Україні й мізерні, і не для всіх. А працедавці перебирали всі ці млн зайвих, і відкидали як заманеться.
Нині інфляція висока. А середн.зарпл. при цьому навіть трохи знизилась! Але тилові люди чомусь не йдуть на високі військові зарплати...
А от нині і зовсім цікаво: тилова людина вичитує фронтовикові:
wild.tomcat написав:
Успіх
те, що ви там зараз робите роботу (за що вам повага) зовсім ніяк не означає, що можете молоти язиком все, що вам вздумається і робити те, що ви останнім часом робите тут. але ви цього вперто не розумієте, свідомо чи ні, то вже ваша справа. до цього потрібні ще якісь пояснення?
по темі заміни - вам вже приклад з інженером аес навели. крім цього "інженера" є ще 100500 прикладів, які вас замінять, а ви їх ніколи і ні за яких обставин,
в силу необхідної кваліфікації та досвіду. і будівельник вам пропонував, що він з синами йде на ваше місце, але ви з батьком на його - платити чимало податків, донатити, волонтерити. як воно - в обсязі того, що робив будівельник і його родина, чи хоча б десяту частину від того? ви якось тихенько проігнорували це. чи може ви думаєте, що після гіпотетичної заміни на "дємбєлі" будет сидіти вдома і тихенько ремонтувати "квіточку", на все інше клавши?
і взагалі, з тих форумчан, хто дався чути, що його призвали (а таких чимало, а є ще такі що такий факт взагалі ніяк не озвучували) чути і видно тільки вас одного. і чомусь не з кращого боку. інші тільки час від часу на пару фраз тут зявляються. і маю чимало рідні і знайомих, що служать. зайвий раз і додому не подзвонять, а ті хто близько передової, взагалі раз на декілька днів виходять на звязок. ви ж тут сидите цілими днями. це також наводить на певні думки щодо вашої служби.
Найбільше вражає у всьому цьому -- як зросло відчуття власної значимості не лише у цілковито незамінних військових (їх і справді не замінюють, навіть дуже хворих тримають...), але й у тилових людей!
Це, звісно ж, ілюзія. Бо от, напр., якщо з мого колективу інженерів 3є пішли у військо, і всі троє вже поранені, то запросто ж можна було би заміняти їх навіть і на тилових колег. І це якщо не враховувати, що у країні безробіття, закриті кордони, заробітчанам складно втекти, а Захід заливає грошима/товарами лиш би просто не підняли лапки і не здались, а працедавцям не просто є з кого вибирати -- а вже, мабуть у рази легше... І тому дивовижно -- як людям вдається на тлі всього цього уявляти себе цілковито, абсолютно, 100% незамінними...? Диво. Але диво працює! І от вони вже уявили себе незамінними, яким аж ніяк не можна на війну. Це рівень “хлібів і рибів”. Щонайменше...
Ще цікаво було взято приклад великого підприємця (який має багато всього в Україні і може багато що втратити в окупації) і висунуто дивні вимоги до простого продавця з базару... (зі значно меншими активами і потенц.втратами).
До речі, а от якби порахувати у реал.числах яким має бути вклад кожної людини
країни у визвольну війну.
Може бути два підходи.
1) оцінити вартість життя людини і її майна і вирахувати % страхового внеску,
2) або ж, якщо в грошах то все неможливо порахувати, то визначити як частку від тривалості життя.
Або, можливо, комбінувати.2) Яку частку життя людина повинна віддати війні?
Отже, уявімо, що суспільство нетерпиме до хитродупенків, і тоді воно змушувало би всіх йти на війну.
Я вже давав розрахунки наповнення фронту. 50-60солдатів / 1.5км. Це люди з однієї роти (тобто сотні, що рівне 3м взводам по 30л + ще до 10л). Неповна сотня, але хай буде 100. З них макс. 40 на передовій, 20 (половина) відпочиває. Ще 10-20 роблять щось корисне. Де ще 20 -- не хочу задумуватись...
Активний фронт ~1500км. Отже треба 100тис. солдатів. Чи хай навіть 200тис. (якщо з тиловим забезпеченням, артою і т.п...) Це на акт.фронт.
І ще хай стільки ж на довший, але неакт.фронт.
400тис. війська на 40млн населення. 1%...
Якби ми зробили чесно, то 200тис були би у війську 3міс: 1міс тренування, 1міс десь на неакт.фронті, й 1міс на акт.фронті. Отже, на рік нам треба було би в 12разів більше = 2.4млн. осіб на рік. Отже, кожен мав би бути у війську 1 раз 3міс на 16років! (40млн/2.4=16.7!)
Втім, у населенні є діти, хворі пенсіонери. Але читав (держстат), що працездатних десь 28млн. 28млн/2.4=12років
Тоді -- раз на 12 років людина мала би піти у військо. На 3міс! Це і за себе, і навіть трохи і за когось! (тата чи маму). А дитина вже й виросте й піде сама...
Якщо хтось не хоче йти -- то може когось найняти.
Напр., солдат після 3го міс не піде додому, а буде ще міс на акт.фронті, місяць на неакт., і місяць, напр., інструктором у тилу.
Отже офіційно відкупитись аж на 12 років мало би бути не надто складно. Біржа. Котирування...
Другий міс. на фронті то не надто важко -- люди ще непогано тримаються і могли би продавати свій час і свій ризик.
Втім, що більше буде відкупників, то більшою ставатиме ціна (попит-пропозиція...)
А якби не було взагалі -- то всі воювали би і безплатно. 3міс то не питання.
Але це було би чесно, принаймні. Хтось, у тилах, продає свою квартиру, а хтось, десь під бахмутами, купує її у кредити. Першому -- не треба воювати (та й вже нема потреби захищати нерухомість), а другому треба воювати аби закрити кредит і захистити вже свою нерухомість...
Ех... Цікаво було би з такою біржою і торгами...1) Скільки коштує життя людини?
От в чому питання? Бо гроші й майно оцінити легше.
Найпростіше порахувати по прож.мін. Нині він 2589грв/міс. Отже, виростити людину коштує =2589*(9міс+12міс*18років)=583тис.грв.
А ще ті люди мають житло, майно, гроші...
Припустімо 20м2/особу по 500$ (=370тис.грв). І ще трошки грошей для округлення...
Отже ~1млн.грв коштує життя людини (одно.прожитк.мінімової)... Ціну на ринку органів чи рабів -- відкидаємо, бо вони незаконні, чорні і відповідно неточні; от як і наркотики -- якби їх вирощували як у нас зерно, то і ціна була би не 100500$/кг а тупо 1$/кг, а всі окупанти вже давно би десь здохли від передозу, і не було би війни... ех..., клятий наркоконтроль!
Більшість живе десь на 2прожитк.мін (див першу сторінку).
Отже ~2млн.грв / середню людину (з віком знижується цінність тіла, інколи стає ціннішим розум, й має зростати майно). Але припустістімо, що увесь час ~2млн.грв.
І, припустімо, що людина живе +48років після 18.
Отже, аби не йти у військо (отой один раз на 3міс за 12 років) і не ризикувати життям, кожна людина мала би сплачувати четвертину своїх активів
(та й те -- лише видимих) -- всього 500тис.грв з пересічного. І це ціна у випадку дуже затяжної війни.
Що цікаво -- солдат заробить за ці три міс 20+50+120=190тис. І ще 190тис за наступні 3міс (замість відкупника). А у держави ще лишалось би 120тис. на боєприпаси і т.п.
Тобто для країни була би ідеальною схема 1воює+1відкупився. Навіть не довелось би тоді випрошувати гроші у Заходу...
Цікаво, а чи ж вищезгаданий крупний підриємець заплатив країні 1.5млн на себе і двох синів? Чи може 15млн? Бо він же ж не пересічний. Не 2прожитк.мінімовий. А всі 20 чи й більше, судячи із промов... Купа-купезна активів, що їх захищають фронти...
Так, так панове. Якщо говорите про відкуп, то говоріть мовою сухих об`єктивих чисел. А не лозунгами мертвої кпрс.
Але стопе... Це ж Європейські й Американські платники податків оплачують банкет! Святі люди... Ага. Тоді розходимось. Тоді так -- повний сюр. Водночас і “нікто нікаму нічєво нє должєн” в Україні. І чомусь лише ~1% населення воює. Постійно. За всіх у країні. А та країна їм ще й пише “чхати ми хотіли на ваше 5ти кратне перепрацювання -- повернетесь хіба що будувати львівгданськводоканал...” А в скороченому варіанті це звучить “та ви всє нам па жизні дажни!” І тут ще не вистачає типово рабської москвинської приказки про “взялся за гуж...” Бо й справді -- хто давав рабам право відмовлятись від важкої праці? Ич що надумали.
Ні, якщо уявити диво, що хтось віддав на військо “500тис.грв” = четвертину(!) своїх активів, а потім совість заїла і таки пішов на війну, то логічно припустити, що для вирівнювання вкладів, солдат, який був у війську свої три міс., мав би теж потім дати на військо “500тис.” Але якщо не три міс. а вже 15+, і тут раптом модні тилові типки натякають “нє-нє, ми в ці 15+міс оселедеця загорнемо... “должен па жизні...”
Завіса.
Що цікаво, гебреї не сказали у своїй війні “дякую, що взяв грошима”, а чомусь таки воювали і воюють... Навіть і молодь... Здох вже “задорний чувак”, а то б він сказав “какіє ж ані тупиє...” -- не знали що можна за чужі гроші й нескінченно “безмежними” силами всього-навсього кожного сотого... 💪
Потрібно це періодично копіювати і викладати тут, щоб всі мали змогу прочитати це і задуматись!
І головне, що МОЖУТЬ - можуть і форумчани(переказавши оце всім своїм друзям/знайомим) достукатись петицією, чи своїм згуртуванням - достукатись до влади і сказати - ТАК, МИ ВСІ ХОЧЕМО ПЕРЕМОГИ!!!
МИ ВСІ ХОЧЕМО НА ФРОНТ!!!
ВІЗЬМІТЬ НАС ХОЧ НА ТРИ МІСЯЦІ!!!
БУДЬ ЛАСКА, ПАНЕ ПРИЗЕДЕНТЕ!!!
От-от.
От саме тільки петиції і не вистача.
Вони всі хочуть підписатись, але не мають де, бідолашки...
Востаннє редагувалось Bobua
в Нед 02 лип, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Bobua
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