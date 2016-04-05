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Додано: Нед 02 лип, 2023 15:17
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 лип, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:22
Faceless
Простите, это Вы ничего не поняли.
Какая разница, от чего бегут люди - от опасности или от голода. В любом случае это гуманитарный кризис (или "катастрофа" - вопрос термина).
И если бы миллионы беженцев, которые сегодня живут на Западе, получая пособия, остались здесь, то у очень многих из них была бы и проблема голода. Да и беженцы в Украине получали и получают (правда, уже меньше) гуманитарку и помощь от государства. И многие выживают благодаря такой помощи.
Такое ощущение, что Вы в своём Киеве живёте, как на Луне.
Ничего себе "локальная". Да, не затронула всю Украину. В смысле - не затопило. Но последствия - для всей Украины.
Вы вообще читаете других? Или разговариваете сам с собой?
Я Вам процитировал, ещё и подчеркнул - я писал о падении и развале экономики. "Уничтожение" - Ваш термин. antey1969 правильно Вам написал (viewtopic.php?p=5592670#p5592670), что
Падение на 30% за 1 год и за 4 года разница всё-таки есть. Тем более, что пока роста не наблюдается, скорее, падение продолжится, только меньшими темпами.
Про "знищення економіки" можно говорить только образно, подчёркивая масштабы разрушений. А масштабы, действительно, огромные.
Самому не смешно? О сокращении это по данным бюро по занятости?
А если добавить миллионы беженцев? Они бы нашли здесь работу?
Это плохая память или...?
Началось с моего коротенького ответа _Mykola_ viewtopic.php?p=5592138#p5592138:
Потом возбудилась fler с обвинениями в "лайне". И пошло-поехало.
А по сути.
Ничего "потроху не виявилося". Танки на Малышева серийно выпускали. Задолго до начала войны. На существующем оборудовании. Так что никаких "ага, станков за за мільйони доларів" покупать не нужно. Единственная проблема на Малышева была в отсутствии госзаказа и финансирования. Сегодня, возможно, запустить завод не удастся - люди разъехались. Не знаю, вернулись ли. А зачем? Работы-то нет. А при том, что нужны много низкоквалифицированных работников, необходимы и мастера, и ИТР, и какое-то количество квалифицированных работников.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лип, 2023 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:35
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Велика різниця. Так можна й мільйони заробітчан назвати гуманітарною катастрофою.
Інші ваші домисли про голод - лише домисли.
То як, мій термін?
З оцінок НБУ. У вас є свої дані? Там же, де й гуманітарну катастрофу, і про знищену економіку без гіперінфляції, кратної девальвації, працючий енергетиці і с/х на експорт, працюючій промисловості, а не виживання на "ніжках Буша".
Щодо танків і виробництва - годі зістрибувати, зі мною ви дискусію почали конкретно з відповіді, що ніби немає проблем в Харкові налагодити масове виробництво сучасних танків, достатньо "трудової повинності", як 80 років тому, будь хто може працювати за станком.
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