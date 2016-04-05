|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:17
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 02 лип, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18143
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2161 раз.
- Подякували: 3092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:22
Faceless
Процитували фактично те саме, от тільки самі не зрозуміли прочитане.
Простите, это Вы
ничего не поняли.
Какая разница, от чего бегут люди - от опасности или от голода. В любом случае это гуманитарный кризис (или "катастрофа" - вопрос термина).
И если бы миллионы беженцев, которые сегодня живут на Западе, получая пособия, остались здесь, то у очень многих из них была бы и проблема голода. Да и беженцы в Украине получали и получают (правда, уже меньше) гуманитарку и помощь от государства. И многие выживают благодаря такой помощи.
Такое ощущение, что Вы в своём Киеве живёте, как на Луне.
Підрив Каховської дамби можна назвати локальною катастрофою
Ничего себе "локальная". Да, не затронула всю Украину. В смысле - не затопило. Но последствия - для всей Украины.
Ну так третина за 4 роки - не знищення, за один рік - знищення?
Вы вообще читаете других? Или разговариваете сам с собой?
Я Вам процитировал, ещё и подчеркнул - я писал о падении и развале экономики. "Уничтожение" - Ваш термин. antey1969
правильно Вам написал (viewtopic.php?p=5592670#p5592670
), что
Уничтожить экономику нельзя в принципе.
Стран без экономики не бывает.
Падение на 30% за 1 год и за 4 года разница всё-таки есть. Тем более, что пока роста не наблюдается, скорее, падение продолжится, только меньшими темпами.
Про "знищення економіки" можно говорить только образно, подчёркивая масштабы разрушений. А масштабы, действительно, огромные.
Навіть рівень безробіття скорочується, і нижчий за рівень за великої депресії, наприклад.
Самому не смешно? О сокращении это по данным бюро по занятости?
А если добавить миллионы беженцев? Они бы нашли здесь работу?
Не зістрибуйие, сперечатися почали конкретно з вашою заявою, що конкретно на Малишева зараз можна було б розгорнути масове виробництво сучасних танків, просто "приставивши до станка" умовних Вась.
Это плохая память или...?
Началось с моего коротенького ответа _Mykola_ viewtopic.php?p=5592138#p5592138
:
Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.
Потом возбудилась fler
с обвинениями в "лайне". И пошло-поехало.
А по сути.
Ничего "потроху не виявилося". Танки на Малышева серийно
выпускали. Задолго до начала войны. На существующем
оборудовании. Так что никаких "ага, станков за за мільйони доларів" покупать не нужно. Единственная проблема на Малышева была в отсутствии госзаказа и финансирования. Сегодня
, возможно, запустить завод не удастся - люди разъехались. Не знаю, вернулись ли. А зачем? Работы-то нет. А при том, что нужны много низкоквалифицированных работников, необходимы и мастера, и ИТР, и какое-то количество квалифицированных работников.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 02 лип, 2023 15:49, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24894
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5063 раз.
- Подякували: 4709 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:35
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 02 лип, 2023 16:09, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18143
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2161 раз.
- Подякували: 3092 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лип, 2023 15:57
ЛАД написав:Faceless
Процитували фактично те саме, от тільки самі не зрозуміли прочитане.
Простите, это Вы
ничего не поняли.
Какая разница, от чего бегут люди - от опасности или от голода. В любом случае это гуманитарный кризис (или "катастрофа" - вопрос термина).
И если бы миллионы беженцев, которые сегодня живут на Западе, получая пособия, остались здесь, то у очень многих из них была бы и проблема голода.
Велика різниця. Так можна й мільйони заробітчан назвати гуманітарною катастрофою.
Інші ваші домисли про голод - лише домисли.
ЛАД написав:
Ну так третина за 4 роки - не знищення, за один рік - знищення?
Вы вообще читаете других? Или разговариваете сам с собой?
Я Вам процитировал, ещё и подчеркнул - я писал о падении и развале экономики. "Уничтожение" - Ваш термин.
ЛАД написав:Экономика и так практически знищена.
То як, мій термін?
ЛАД написав:
Навіть рівень безробіття скорочується, і нижчий за рівень за великої депресії, наприклад.
Самому не смешно? О сокращении это по данным бюро по занятости?
З оцінок НБУ. У вас є свої дані? Там же, де й гуманітарну катастрофу, і про знищену економіку без гіперінфляції, кратної девальвації, працючий енергетиці і с/х на експорт, працюючій промисловості, а не виживання на "ніжках Буша".
Щодо танків і виробництва - годі зістрибувати, зі мною ви дискусію почали конкретно з відповіді, що ніби немає проблем в Харкові налагодити масове виробництво сучасних танків, достатньо "трудової повинності", як 80 років тому, будь хто може працювати за станком.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33254
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7755 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:11
Shaman написав:
.........
але не колгоспи, а саме фермерські господарства - де люди власники
Формально в колхозах люди тоже были владельцами. mephala
я же говорил, что те кто заработал условный миллион на войне то за 10К в месяц не пойдет работать. при зп 10К - лям это практически зароботок за 8 лет на гражданке.
Почитайте о денежной реформе 1947.
Не думаю (практически уверен), что сейчас рискнут проводить такую
реформу, но как-то вопрос решать могут.
Возможно Shaman
знает, как решался этот вопрос в США и Великобритании, где денежные реформы не проводились после 2 мировой.
Если кто сталкивался/интересовался этим вопросом, расскажите, было бы интересно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24894
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5063 раз.
- Подякували: 4709 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:12
Що там про саміт НАТО та приїзд Дуди для натяку, що вирішуватимуть усі самі і великому краще побути вдома, посмажити шашлики. Мабуть, байка залишиться байкою ще років на 30.
До речі, святині з Лаври навіщо вивозять за кордон?
Востаннє редагувалось Прораб
в Нед 02 лип, 2023 16:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 768
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:13
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
але не колгоспи, а саме фермерські господарства - де люди власники
Формально в колхозах люди тоже были владельцами.
Оце дуже цинічно було. Як рабів назвати акціонерами. А ті, чиє господарство конфіскували, виходить, спонсори, чи меценати?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33254
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7755 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:23
Успіх написав:
.............
Тобто - разом 40днів на рік солдат може... може... - а що насправді може?))
От як можна "відгуляти" 40днів/рік відпустки, якщо зараз і на 10днів "зі скрипом зубів" відпускають!
Чому?
.........
Тобто - проблема, що на тих 10днів відпустки треба, щоб хтось тебе підмінив!
І це дається важко, бо не 1 людину потрібно відпускати(за одну партію/групу), а декілька.
Тож - хто підмінить отих людей на 40днів, якщо на 10днів "важко вдається"?
....
Можу помилятись, але наче там в законі сказано, що можна відпускати до 30% особового складу?
Відповідно, треба щоб і війна сповільнилась на 30%?)))
Ні, ну серйозно - як ви всі бачите вирішення всього цього?
По-моему, единственный реальный вариант - при выводе части в тыл на отдых/переформирование.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24894
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5063 раз.
- Подякували: 4709 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:31
Успіх написав:
Я дуууууже вибачаюсь, але яка якість теперішній воїнів?
Був недавно біля полігону (передавали допомогу) - там 2/3 солдат тренувались, а ще 1/3 лежала напившись досмерті. От з рік цих алконавтів намагались на фронт не допустити, а от зараз, скоріш за все, надішлють на Вашу заміну.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:47
Hotab написав:Або ти в СОУ, або ти працюєш на економіку держави, максимально у світлу виплачуючи податки , або ти волонтериш, або донатиш ну хоча б на тисяч 5-10 в місяць, а краще комбо з декількох пунктів
+100500
PS. У мене 2 комбо
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8093
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
, Дюрі-бачі
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|118164
|
|
|6076
|492598
|
|
|1
|5814
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|