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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4488448944904491
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 17:00

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Я дуууууже вибачаюсь, але яка якість теперішній воїнів?

Був недавно на полігоні (передавали допомогу) - там 2/3 солдат тренувались, а ще 1/3 лежала напившись досмерті. От з рік цих алконавтів намагались на фронт не допустити, а от зараз, скоріш за все, надішлють на Вашу заміну.
Дякуємо!!! :D
А тут вже "ваші" майже доходять до нас)))
Тому що(було би весело, якби не було так сумно©) - пам'ятаю ще в березні, наснився мені сон(буду в такому ключі писати ;) ) нам потрібно було 5людей. Подали заявку. Через декілька днів чую розмову комбата по телефону(а потім він і сам всім розказав...) Одним словом - дають нам 4х. Звідкісь вони мають приїхати до нас... Але!
Але так і кажуть, що дають нам алканавтів, один з яких ще й наркоман :mrgreen: Більше того - двоє з них вже лежать в лікарні/прокапуються від алкоголізму...
Комбат такий зразу комусь телефонує і просить, щоб ті в жодному разі не доїхали до нас)))
Коротше, він періодично комусь телефонував... і вони так десь більше місяця до нас їхали і... не доїхали)) - таки десь їх перевели до інших))
Ну і до слова, що теж приснився сон (колись і ЛАД це запитував, то тепер отримає відповідь) - що на початках в нас була 1/3 "твердих аватарів", 1/3 - "середніх", і 1/3 - "тих, які вживали лише по святах"))
А вже десь через півроку і до тепер(і ще плавний ріст є) стало 2/3 "твердих", а решта стали "середніми", крім двох, що взагалі, не вживає - і ще трьох, які вживають в міру і трохи частіше, ніж лише по святах...

Так, мені сумно про це писати, але це ж сон... :roll: а я хочу щоб ви всі знали, які я бачу сни...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 лип, 2023 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 17:11

плач Ярославни

Як назвати людину, яка задає одні й ті самі питання по сто разів? Їй відповідають, а вона знов питає про те саме. І так по колу. Уявіть, якби кожний з нас тут задавав свої питання так само по колу. :shock:
Тепер про Візьмемо, наприклад, питання про заміну. Всі ж знають, що мобілізація триває постійно. Навчання мобілізованих також ведеться постійно. Після навчання їх ніде не ховають - одразу розподіляють по РІЗНИМ бригадам. Це теж постійний процес. Але заміна надходить чомусь до всіх, крім одної бригади, з якої один тут скиглить так, наче йому щось затиснули. Дивно, правда?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 17:15

Faceless
Т.е. признать миллионы беженцев (как внутренних, так и уехавших на Запад) гуманитарным кризисом Вы категорически отказываетесь, т.к. они сбежали не от голода, а от обстрелов и бомбёжек, от опасности?
Хочу Вас огорчить, Ваши взгляды противоречат взглядам ООН, ЕС и всего "прогрессивного человечества".
А ещё, я Вам уже советовал, обратитесь к Западу с заявлением, что у нас нет никакого гуманитарного кризиса, нечего им тратить деньги на гуманитарку для нас и выплату пособий беженцам на Западе, пусть их выгоняют, нечего там прохлаждаться на дармовых хлебах.
Уже даже не смешно.

Вчера тут выложили ссылку на Арестовича. Послушал. Кое-что интересно.
Но для Вас хотел привести ещё один пример гуманитарного кризиса в Украине. Сразу не сообразил, послушал, вспомнил.
Минирование огромных площадей земли. В основном росс. войсками, но и нашими тоже. По оценкам (западным) разминирование займёт десятки лет. И на Западе это тоже признают гуманитарным кризисом.
Я хорошо помню, как через 25 лет после той войны мы ещё много находили в лесах неразорвавшихся мин и снарядов. И достаточно частые случаи, когда дети баловались с такими находками с грустными последствиями.
Но таких масштабов минирования, как сейчас, тогда не было.
Но я уже понимаю, что всё это для Вас не аргумент, мнение Запада - чепуха, и вообще, это касается не всей Украины, а только востока и юга, т.е. это "локальная катастрофа".
Падение ВВП на 30% - несущественно.
Инфляция в несчастные 27%, по-вашему, это вообще мелочи, о которых не стоит говорить.

Об уничтожении экономики. Вы, вроде, гуманитарий, а не математик.
Понятие образной речи Вам, по-видимому, знакомо.
Я Вам написал:
Про "знищення економіки" можно говорить только образно, подчёркивая масштабы разрушений. А масштабы, действительно, огромные.


О танках повторять не буду. Перечитайте конец моего поста viewtopic.php?p=5592839#p5592839. Конкретные возражения будут или ещё раз повторите "годі зістрибувати"?
И я не веду дискуссию отдельно с Вами, отдельно с Water, отдельно ещё с кем-то.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 17:30

За крок до перевороту думок©

Справді дивно, що та людина лише передає слова/питання своїх побратимів, доповнючи трохи своїми словами... - а більшість чомусь тут думає, що ці питання виникли лише в тієї людини і ніхто більше таких питань не задає)))

Ну і "як назвати таку людину?"))
Мабуть - "майже золотий солдат")) якщо прочитати мій допис про мої сни вище і хоч трохи подумати!
Подумати, що та людина, порівнюючи з усіма, які з ним служать - входить в тую трійку "вміру і трошки частіше, ніж по святах" ;)

Ну, то наскільки Успіх поганий солдат відносно інших 98%?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У мене не було часу читати форум
Працював, щоб було з чого платити податки та донатити

Теперь прочитав.
"Сумно, блядь" ...

ЛАД, як парторг, пише, що можно поставити кожного до станку і в нас буде 100500 мульйонів танків. Але сам до станку не стає, своїх доньок не ставить.
Бреше. А гірше за все, що бреше і знає, що бреше

Про кафе.
Кафе - це теж єкономіка. Постачання м"яса, овочів, сира тощо та перетворення це на смаколики

Те що я бачу, то самі військові дуже полюбляють посидіти в кафе або в піцерії
Я вважаю, що вони повинні мати можливість скуштувати смачну страву та скуштувати трошки мирного життя.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Коротше, він періодично комусь телефонував... і вони так десь більше місяця до нас їхали і... не доїхали)) - таки десь їх перевели до інших))

Це працювало раніше, а от скоро всі побіжать на свої законні додаткові 20 днів відпустки і дзвінки нікуди не допоможуть.
Дюрі-бачі
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