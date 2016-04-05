Додано: Нед 02 лип, 2023 17:00

Дюрі-бачі написав: Успіх написав: Я дуууууже вибачаюсь, але яка якість теперішній воїнів? Я дуууууже вибачаюсь, але яка якість теперішній воїнів?

Був недавно на полігоні (передавали допомогу) - там 2/3 солдат тренувались, а ще 1/3 лежала напившись досмерті. От з рік цих алконавтів намагались на фронт не допустити, а от зараз, скоріш за все, надішлють на Вашу заміну. Був недавно на полігоні (передавали допомогу) - там 2/3 солдат тренувались, а ще 1/3 лежала напившись досмерті. От з рікнамагались на фронт не допустити, а

Дякуємо!!!А тут вже "ваші" майже доходять до нас)))Тому що(було би весело, якби не було так сумно©) - пам'ятаю ще в березні,(буду в такому ключі писати) нам потрібно було 5людей. Подали заявку. Через декілька днів чую розмову комбата по телефону(а потім він і сам всім розказав...) Одним словом - дають нам 4х. Звідкісь вони мають приїхати до нас... Але!Але так і кажуть, що дають нам алканавтів, один з яких ще й наркоманБільше того - двоє з них вже лежать в лікарні/прокапуються від алкоголізму...Комбат такий зразу комусь телефонує і просить, щоб ті в жодному разі не доїхали до нас)))Коротше, він періодично комусь телефонував... і вони так десь більше місяця до нас їхали і... не доїхали)) - таки десь їх перевели до інших))Ну і до слова, що(колись і ЛАД це запитував, то тепер отримає відповідь) - що на початках в нас була 1/3 "твердих аватарів", 1/3 - "середніх", і 1/3 - "тих, які вживали лише по святах"))А вже десь через півроку і до тепер(і ще плавний ріст є) стало 2/3 "твердих", а решта стали "середніми", крім двох, що взагалі, не вживає - і ще трьох, які вживають в міру і трохи частіше, ніж лише по святах...Так, мені сумно про це писати, але це ж сон...а я хочу щоб ви всі знали, які я бачу сни...