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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4489449044914492
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 18:32

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Та що, як я починаю тут про 18+, то тут починають ображатись))
снятся одни, а обижаются другие) крч ничё нового. всё как всегда.
Це точно))
Бо ті, що ображаються, думають , що вони такі, як сняться ;) і що їм теж подарують окуляри пАтристА :mrgreen:
Але ж реальність - НЕ така ;) і вони - далеко НЕ такі, як сняться ;) - тому їм залишається лише ображатись і мріяти про окуляри))

Хотів ще вчора запитати тут...
Повія - це та, що "спить" за гроші з чужими чоловіками.
А та, що "спить"(покищо лише мріє про таке) з чужими чоловіками за подарунки - "ета другої?"© :D

ну прямо любовный экстаз продавца велосипедных запчастей и маникюрщицы

vitaliian, ты бы хоть так не палилась бы
С Долярчиком и так всё понятно
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 18:33

  Успіх написав:А та, що "спить"(покищо лише мріє про таке) з чужими чоловіками за подарунки - "ета другої?"©
а что значит "чужие"? русня что-ли. Здесь все свои. А подарок ну это ж на память. Ты слишком всё опошляешь, разучился ты делать глупости, лазить к девочкам в окно в розой в зубах. Романтика затерялась где-то между туфлями флаймана и очками флер.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 18:57

  fler написав:Дивно, правда?

Чому ж дивно?!
Не втомлюся повторювати: всюди все по-різному. В Успіха так, в когось інакше: і краще, і гірше.
Як колись вказав Успіх, він і 10% реалій не відкриває.
Тобто в нього є підстави виражати невдоволення. Негараздами.
А про гаразди)) він теж ділиться думками. Й не менше, ніж негараздами.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 19:09

  pesikot написав:vitaliian, ты бы хоть так не палилась бы
а ты бы не завидовало.
vitaliian
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