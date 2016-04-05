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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лип, 2023 18:32
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Та що, як я починаю тут про 18+, то тут починають ображатись))
снятся одни, а обижаются другие) крч ничё нового. всё как всегда.
Це точно))
Бо ті, що ображаються, думають , що вони такі, як сняться
і що їм теж подарують окуляри пАтристА
Але ж реальність - НЕ така
і вони - далеко НЕ такі, як сняться
- тому їм залишається лише ображатись і мріяти про окуляри))
Хотів ще вчора запитати тут...
Повія - це та, що "спить" за гроші з чужими чоловіками.
А та, що "спить"(покищо лише мріє про таке) з чужими чоловіками за подарунки - "ета другої?"©
ну прямо любовный экстаз продавца велосипедных запчастей и маникюрщицыvitaliian
, ты бы хоть так не палилась бы
С Долярчиком и так всё понятно
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Додано: Нед 02 лип, 2023 18:33
Успіх написав:
А та, що "спить"(покищо лише мріє про таке) з чужими чоловіками за подарунки - "ета другої?"©
а что значит "чужие"? русня что-ли. Здесь все свои. А подарок ну это ж на память. Ты слишком всё опошляешь, разучился ты делать глупости, лазить к девочкам в окно в розой в зубах. Романтика затерялась где-то между туфлями флаймана и очками флер.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 18:57
fler написав:
Дивно, правда?
Чому ж дивно?!
Не втомлюся повторювати: всюди все по-різному. В Успіха так, в когось інакше: і краще, і гірше.
Як колись вказав Успіх, він і 10% реалій не відкриває.
Тобто в нього є підстави виражати невдоволення. Негараздами.
А про гаразди)) він теж ділиться думками. Й не менше, ніж негараздами.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 19:09
pesikot написав:
vitaliian, ты бы хоть так не палилась бы
а ты бы не завидовало.
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