Як назвати людину, яка задає одні й ті самі питання по сто разів? Їй відповідають, а вона знов питає про те саме. І так по колу. Уявіть, якби кожний з нас тут задавав свої питання так само по колу. Тепер про Візьмемо, наприклад, питання про заміну. Всі ж знають, що мобілізація триває постійно. Навчання мобілізованих також ведеться постійно. Після навчання їх ніде не ховають - одразу розподіляють по РІЗНИМ бригадам. Це теж постійний процес. Але заміна надходить чомусь до всіх, крім одної бригади, з якої один тут скиглить так, наче йому щось затиснули. Дивно, правда?
Faceless Т.е. признать миллионы беженцев (как внутренних, так и уехавших на Запад) гуманитарным кризисом Вы категорически отказываетесь, т.к. они сбежали не от голода, а от обстрелов и бомбёжек, от опасности? Хочу Вас огорчить, Ваши взгляды противоречат взглядам ООН, ЕС и всего "прогрессивного человечества". А ещё, я Вам уже советовал, обратитесь к Западу с заявлением, что у нас нет никакого гуманитарного кризиса, нечего им тратить деньги на гуманитарку для нас и выплату пособий беженцам на Западе, пусть их выгоняют, нечего там прохлаждаться на дармовых хлебах. Уже даже не смешно.
Вчера тут выложили ссылку на Арестовича. Послушал. Кое-что интересно. Но для Вас хотел привести ещё один пример гуманитарного кризиса в Украине. Сразу не сообразил, послушал, вспомнил. Минирование огромных площадей земли. В основном росс. войсками, но и нашими тоже. По оценкам (западным) разминирование займёт десятки лет. И на Западе это тоже признают гуманитарным кризисом. Я хорошо помню, как через 25 лет после той войны мы ещё много находили в лесах неразорвавшихся мин и снарядов. И достаточно частые случаи, когда дети баловались с такими находками с грустными последствиями. Но таких масштабов минирования, как сейчас, тогда не было. Но я уже понимаю, что всё это для Вас не аргумент, мнение Запада - чепуха, и вообще, это касается не всей Украины, а только востока и юга, т.е. это "локальная катастрофа". Падение ВВП на 30% - несущественно. Инфляция в несчастные 27%, по-вашему, это вообще мелочи, о которых не стоит говорить.
Об уничтожении экономики. Вы, вроде, гуманитарий, а не математик. Понятие образной речи Вам, по-видимому, знакомо. Я Вам написал:
Про "знищення економіки" можно говорить только образно, подчёркивая масштабы разрушений. А масштабы, действительно, огромные.
О танках повторять не буду. Перечитайте конец моего поста viewtopic.php?p=5592839#p5592839. Конкретные возражения будут или ещё раз повторите "годі зістрибувати"? И я не веду дискуссию отдельно с Вами, отдельно с Water, отдельно ещё с кем-то.
Справді дивно, що та людина лише передає слова/питання своїх побратимів, доповнючи трохи своїми словами... - а більшість чомусь тут думає, що ці питання виникли лише в тієї людини і ніхто більше таких питань не задає)))
Ну і "як назвати таку людину?")) Мабуть - "майже золотий солдат")) якщо прочитати мій допис про мої сни вище і хоч трохи подумати! Подумати, що та людина, порівнюючи з усіма, які з ним служать - входить в тую трійку "вміру і трошки частіше, ніж по святах"
Ну, то наскільки Успіх поганий солдат відносно інших 98%?
Чому ж дивно?! Не втомлюся повторювати: всюди все по-різному. В Успіха так, в когось інакше: і краще, і гірше. Як колись вказав Успіх, він і 10% реалій не відкриває. Тобто в нього є підстави виражати невдоволення. Негараздами. А про гаразди)) він теж ділиться думками. Й не менше, ніж негараздами.
ЛАД написав:И я не веду дискуссию отдельно с Вами, отдельно с Water, отдельно ещё с кем-то.
Особисто я трішечки не зрозумів. Спершу Ви особисто хотіли стати за верстат, потім приставити Васю. Я Вам трішечки відповів, Ви сказали шо не може працювать одна людина за весь цех. Шо я начитався журналу "Мурзілка". Потім Ви сказали шо ця тема Вам не цікава, й Ви не будете більше з цього приводу спілкуватись. Ну не цікава, так не цікава, подумав я. Але ні, дивлюсь Ви шось й далі пишете. Добре. На рахунок однієї людини в цеху і трішечки про Гуся: https://defence-ua.com/people_and_compa ... 12070.html
На рахунок шо всі роз`їхались, танки випускать нема кому, хоча могли туєвухучу на місяць клєпать. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 12073.html Й Rheinmetal ще виробництво обіцяє. І трішечки за танковий конвейер, який ви чомусь постійно плутаєте з автомобільним.
Чи Ви хочете саме на автомобільному заводі за верстатом постоять? Чи на конвейєрі замість отієї мабуть бразилійки на останніх хвилинах?
Насправді відповідь на питання "чому ти досі не на фронті?" -- очевидна. Тому що вже там Успіх
Чому ви досі за 16 місяців не відповіли йому на його наболіле питання «тому що ТИ на фронті!»
Виявляється відповідь то проста.
Так в тому і справа, що ніхто з тих, кого він запитує, не визнає це. Відповіді в площині -- будь вдячний, що я тобі доначу, волонерю. Або тиша. Максимум, це пояснення ролі тила.
Але призов до них не дійшов тільки завдяки тому, що універсальний солдат Успіх тягає кабани, телефонує і т.д. за себе і за купу аватарів та хворих. Так служить, що підрозділ виконує свою функцію, завдання.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 лип, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
- (про втрати - не будемо писати - вони в нас, слава Богу - мінімальні за 16міс)
Це відповідь на питання «чому не 100к». Бо 100к у тих, хто, як ти сам сказав , вже закінчуються. Щодо відпусток…. На першому етапі думали, що війна так довго не буде, тому проблему не вирішували. Зараз тягнуть її до прояснення з наступом. Або досягнуто буде успіх, або всі видихнуться і настане якась пауза. Тоді посиплються відпустки. Коротше чекай до осінніх дощів.
Якщо дружини приїзд профінансувати не хочеш, то передьоргни затвор хоч. Бо сни про секс за гроші -це або від утримання тривалого, або від «унікальності».
Щодо синьки…. Мій досвід каже, що від неї томляться також. Якийсь час рятує, потім приходить прозріння, що краще повернутись до дружини (коханки, коханої, сусідки, дівчини з клубу) не пропитим і без грошей, а підтягнутим і з грошима. І тоді заржавілий турнік біля землянки/бліндажу стає блискучим, хтось до лома приварив куски заліза або прилив бетонні відра. Чим себе зайняти крім синьки є завжди. Просто це новий рівень, на який треба перейти.
Так в тому і справа, що ніхто з тих, кого він запитує, не визнає це.
Тобто в принципі Успіха на його питання «чому ви мене не міняєте, я втомився» влаштовує відповідь «бо там ти , і ми тебе любимо і вдячні» Ну тепер відомо, що треба казати. Нарешті. В граніт, і кожен раз під ніс Успіху, коли запитує.,
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 20:00, всього редагувалось 3 разів.