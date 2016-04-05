Додано: Нед 02 лип, 2023 19:45





- (про втрати - не будемо писати - вони в нас, слава Богу - мінімальні за 16міс)







Так в тому і справа, що ніхто з тих, кого він запитує, не визнає це.





Це відповідь на питання «чому не 100к». Бо 100к у тих, хто, як ти сам сказав , вже закінчуються.Щодо відпусток…. На першому етапі думали, що війна так довго не буде, тому проблему не вирішували. Зараз тягнуть її до прояснення з наступом. Або досягнуто буде успіх, або всі видихнуться і настане якась пауза. Тоді посиплються відпустки. Коротше чекай до осінніх дощів.Якщо дружини приїзд профінансувати не хочеш, то передьоргни затвор хоч. Бо сни про секс за гроші -це або від утримання тривалого, або від «унікальності».Щодо синьки…. Мій досвід каже, що від неї томляться також. Якийсь час рятує, потім приходить прозріння, що краще повернутись до дружини (коханки, коханої, сусідки, дівчини з клубу) не пропитим і без грошей, а підтягнутим і з грошима. І тоді заржавілий турнік біля землянки/бліндажу стає блискучим, хтось до лома приварив куски заліза або прилив бетонні відра. Чим себе зайняти крім синьки є завжди. Просто це новий рівень, на який треба перейти.Тобто в принципі Успіха на його питання «чому ви мене не міняєте, я втомився» влаштовує відповідь «бо там ти , і ми тебе любимо і вдячні»Ну тепер відомо, що треба казати. Нарешті. В граніт, і кожен раз під ніс Успіху, коли запитує.,