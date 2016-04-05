Саме так і є!
Накшталт >>>
Правда - в мене ріст не той і вага - не та, як в Шварца☝️
Але, тим не менше - справляюсь з бойовими завданнями по мірі можливості!
Все буде Україна!👍
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Додано: Нед 02 лип, 2023 19:53
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Саме так і є!
Накшталт >>>
Правда - в мене ріст не той і вага - не та, як в Шварца☝️
Але, тим не менше - справляюсь з бойовими завданнями по мірі можливості!
Все буде Україна!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 лип, 2023 20:02, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 02 лип, 2023 19:55
Не зрозуміють...
Колись кажу знайомому, що так-то так-то, він -- та ні, такого не може бути, от в нас...
А потім в нього стало таке, що вже я йому -- та не може такого бути, це ж вже овсім капець.
Всюди все по-різному. Ще й змінитися може в будь-який момент.
Додано: Нед 02 лип, 2023 20:01
Про заміну - це вже інше питання.
Друге.
Тут складніше.
Бо розглядати його можна або практично - як Бобуа, або гіпотетично (в моральній площині) - як питає Успіх.
З Бобуа вже дискутували.
А в площині Успіха -- тут у кожного своя суто власна!!! відповідь.
Додано: Нед 02 лип, 2023 20:05
Нарешті Успіх знайшов відповіді на питанння)))
detroytred ,
Яке ще інше? «Другое»?
Це у нього перше і основне!
«Чому не на фронті ?» «Коли підміните? Я 18м вже!»
Ваша відповідь «бо там є ти! І ми тебе поважаємо» чи ви вже забули свою відповідь??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лип, 2023 20:07
Да різні ці два питання.
Різні за суттю.
Там вище трохи пояснив дописом.
По першому питанню - так і є: тому що вже там ти (а якщо і коли буду потрібен саме я, тоді мене і призвуть. Не було б тебе там, то мене б ще учора призвали. Тому вдячний тобі). Це загально для всіх.
По другому питанню правильна (точніше чесна. Бо правильної відповіді тут не може бути. Нема правди...) відповідь була вчора в stm, якщо я правильно зрозумів її думку.
Додано: Нед 02 лип, 2023 20:27
detroytred ,
Про які різні питання ви кажете, я ніяк не зрозумію?!
Я тут бачив кілька основних і дійсно важливих питань. Їх запитував Микола, Фріз , Успіх і Бобюа.
Успіх зі своєю унікальністю звів все до себе коханого «коли мене (додому) , коли мені (приплатять ще) , коли я (піду у відпустку»
Решта питають ширше «чому одні тягнуть, а інші ні на роботу, ні в СОУ, ні донатів, ні податків, ні волонтерства. Чи всі від народження трьохсоті , а пальці лише печатати 5 тис повідомлень тут? Так перемоги не досягаються».
У вас відповідь звелась до одного «успіх, ми тебе любимо, ти унікальний, а вони всі погані».
Але це не відповіді на питання. Навіть на Успіха (найпростіше і найпримітивніше) ) питання це не відповідь. Чи ви справді думаєте, що почесали разом з домохозяйкою Вітальою, оптимізатором мухою Успіху ЧСВ, стали йому другом і всі проблеми вирішились?
Додано: Нед 02 лип, 2023 20:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Криза не катастрофа
А давно ви вирішили, що ви тут озвучуєте думку Заходу?
Зовсім дитячий підхід у дискусій переходити на відверту брехню і перекручування.
Є економічна криза через війну. Ніхто ніколи не казав, що то несуттєво. Але на фоні того, що могло бути за таких умов, то нвслідки досить м'які. Є інфляція, але до гіперінфляції не дійшло. Є і заміновані території (в Шрі-Ланці, наприклад, теж, але там гуманітарну катастрофу не оголошують). Є криза, біженці, загиблі, знищені окремі міста, ще й дамба, але до гуманітарної катастрофи не дійшло, і до знищення економіки, хоч як ви то пропагуєте, теж.
Не перше і не друге
Це й називається "зіскочити". Об'єми випусків танків рекорди аж ніяк не били. Якісь станки там звісно є, але відповідно тим темпам робіт, що були, і те, що наберуть натовп Вась без кваліфікації - геть нічого не змінить. То ж ви самі й прийшли до беґлуздості вашої ж пропозиції з "трудовою повинністю".
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