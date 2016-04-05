Додано: Нед 02 лип, 2023 20:41

ЛАД написав: Но для Вас хотел привести ещё один пример гуманитарного кризиса в Украине. Но для Вас хотел привести ещё один пример гуманитарного кризиса в Украине.

ЛАД написав: мнение Запада - чепуха мнение Запада - чепуха

ЛАД написав: Падение ВВП на 30% - несущественно.

Инфляция в несчастные 27%, по-вашему, это вообще мелочи, о которых не стоит говорить. Падение ВВП на 30% - несущественно.Инфляция в несчастные 27%, по-вашему, это вообще мелочи, о которых не стоит говорить.

ЛАД написав: Об уничтожении экономики. Вы, вроде, гуманитарий, а не математик. Об уничтожении экономики. Вы, вроде, гуманитарий, а не математик.

ЛАД написав: О танках повторять не буду. Перечитайте конец моего поста viewtopic.php?p=5592839#p5592839. Конкретные возражения будут или ещё раз повторите "годі зістрибувати"? О танках повторять не буду. Перечитайте конец моего поста viewtopic.php?p=5592839#p5592839. Конкретные возражения будут или ещё раз повторите "годі зістрибувати"?

Криза не катастрофаА давно ви вирішили, що ви тут озвучуєте думку Заходу?Зовсім дитячий підхід у дискусій переходити на відверту брехню і перекручування.Є економічна криза через війну. Ніхто ніколи не казав, що то несуттєво. Але на фоні того, що могло бути за таких умов, то нвслідки досить м'які. Є інфляція, але до гіперінфляції не дійшло. Є і заміновані території (в Шрі-Ланці, наприклад, теж, але там гуманітарну катастрофу не оголошують). Є криза, біженці, загиблі, знищені окремі міста, ще й дамба, але до гуманітарної катастрофи не дійшло, і до знищення економіки, хоч як ви то пропагуєте, теж.Не перше і не другеЦе й називається "зіскочити". Об'єми випусків танків рекорди аж ніяк не били. Якісь станки там звісно є, але відповідно тим темпам робіт, що були, і те, що наберуть натовп Вась без кваліфікації - геть нічого не змінить. То ж ви самі й прийшли до беґлуздості вашої ж пропозиції з "трудовою повинністю".