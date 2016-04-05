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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4490449144924493>
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 19:53

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  detroytred написав:універсальний солдат Успіх тягає кабани, телефонує і т.д. за себе і за купу аватарів та хворих.
Саме так і є!

Накшталт :D >>>

Правда - в мене ріст не той і вага - не та, як в Шварца☝️ :D
Але, тим не менше - справляюсь з бойовими завданнями по мірі можливості! :D

Все буде Україна!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 лип, 2023 20:02, всього редагувалось 3 разів.
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 19:55

  Успіх написав:
  detroytred написав:Як колись вказав Успіх, він і 10% реалій не відкриває.
Та вже по-трохи відкриваю більше 10% через свої сни)))

Не зрозуміють...

Колись кажу знайомому, що так-то так-то, він -- та ні, такого не може бути, от в нас...
А потім в нього стало таке, що вже я йому -- та не може такого бути, це ж вже овсім капець.

Всюди все по-різному. Ще й змінитися може в будь-який момент.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 20:01

  Hotab написав:Тобто в принципі Успіха на його питання «чому ви мене не міняєте, я втомився» влаштовує відповідь «бо там ти , і мене тебе любимо» :lol:
Ну тепер відомо, що треба казати. Нарешті. В граніт, і кожен раз під ніс Успіху, коли запитує.,

Про заміну - це вже інше питання.
Друге.

Тут складніше.
Бо розглядати його можна або практично - як Бобуа, або гіпотетично (в моральній площині) - як питає Успіх.
З Бобуа вже дискутували.
А в площині Успіха -- тут у кожного своя суто власна!!! відповідь.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 20:05

Нарешті Успіх знайшов відповіді на питанння)))

detroytred ,

Про заміну - це вже інше питання.
Друге.


Яке ще інше? «Другое»?
Це у нього перше і основне!
«Чому не на фронті ?» «Коли підміните? Я 18м вже!»
Ваша відповідь «бо там є ти! І ми тебе поважаємо» чи ви вже забули свою відповідь??

  detroytred написав:Насправді відповідь на питання "чому ти досі не на фронті?" -- очевидна. Тому що вже там Успіх.

За що йому велика подяка, слава!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 20:07

  Hotab написав:detroytred ,

Про заміну - це вже інше питання.
Друге.


Яке ще інше? «Другое»?
Це у нього перше і основне!
«Чому не на фронті ?» «Коли підміните? Я 18м вже!»
Ваша відповідь «бо там є ти! І ми тебе поважаємо» чи ви вже забули свою відповідь??

Да різні ці два питання.
Різні за суттю.

Там вище трохи пояснив дописом.
По першому питанню - так і є: тому що вже там ти (а якщо і коли буду потрібен саме я, тоді мене і призвуть. Не було б тебе там, то мене б ще учора призвали. Тому вдячний тобі). Це загально для всіх.

По другому питанню правильна (точніше чесна. Бо правильної відповіді тут не може бути. Нема правди...) відповідь була вчора в stm, якщо я правильно зрозумів її думку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 20:27

detroytred ,


Да різні ці два питання.
Різні за суттю.


Про які різні питання ви кажете, я ніяк не зрозумію?!
Я тут бачив кілька основних і дійсно важливих питань. Їх запитував Микола, Фріз , Успіх і Бобюа.

Успіх зі своєю унікальністю звів все до себе коханого «коли мене (додому) , коли мені (приплатять ще) , коли я (піду у відпустку»
Решта питають ширше «чому одні тягнуть, а інші ні на роботу, ні в СОУ, ні донатів, ні податків, ні волонтерства. Чи всі від народження трьохсоті , а пальці лише печатати 5 тис повідомлень тут? Так перемоги не досягаються».
У вас відповідь звелась до одного «успіх, ми тебе любимо, ти унікальний, а вони всі погані».
Але це не відповіді на питання. Навіть на Успіха (найпростіше і найпримітивніше) ) питання це не відповідь. Чи ви справді думаєте, що почесали разом з домохозяйкою Вітальою, оптимізатором мухою Успіху ЧСВ, стали йому другом і всі проблеми вирішились?


відповідь була вчора в stm, якщо я правильно зрозумів її думку.


Хочу stm… ой, відповідь stm… Про що вона казала?
А, згадав.. Рапорт. Так, це основа основ і з нього все починається. Але все ж основне питання звучить глибше і рапортом його не закрити.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но для Вас хотел привести ещё один пример гуманитарного кризиса в Украине.

Криза не катастрофа
  ЛАД написав:мнение Запада - чепуха

А давно ви вирішили, що ви тут озвучуєте думку Заходу?
  ЛАД написав:Падение ВВП на 30% - несущественно.
Инфляция в несчастные 27%, по-вашему, это вообще мелочи, о которых не стоит говорить.

Зовсім дитячий підхід у дискусій переходити на відверту брехню і перекручування.
Є економічна криза через війну. Ніхто ніколи не казав, що то несуттєво. Але на фоні того, що могло бути за таких умов, то нвслідки досить м'які. Є інфляція, але до гіперінфляції не дійшло. Є і заміновані території (в Шрі-Ланці, наприклад, теж, але там гуманітарну катастрофу не оголошують). Є криза, біженці, загиблі, знищені окремі міста, ще й дамба, але до гуманітарної катастрофи не дійшло, і до знищення економіки, хоч як ви то пропагуєте, теж.
  ЛАД написав:Об уничтожении экономики. Вы, вроде, гуманитарий, а не математик.

Не перше і не друге
  ЛАД написав:О танках повторять не буду. Перечитайте конец моего поста viewtopic.php?p=5592839#p5592839. Конкретные возражения будут или ещё раз повторите "годі зістрибувати"?

Це й називається "зіскочити". Об'єми випусків танків рекорди аж ніяк не били. Якісь станки там звісно є, але відповідно тим темпам робіт, що були, і те, що наберуть натовп Вась без кваліфікації - геть нічого не змінить. То ж ви самі й прийшли до беґлуздості вашої ж пропозиції з "трудовою повинністю".
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:25

  Hotab написав:Чи ви справді думаєте, що почесали разом з домохозяйкою Вітальою, оптимізатором мухою Успіху ЧСВ, стали йому другом і всі проблеми вирішились?


відповідь була вчора в stm, якщо я правильно зрозумів її думку.


Хочу stm… ой, відповідь stm… Про що вона казала?
А, згадав.. Рапорт. Так, це основа основ і з нього все починається. Але все ж основне питання звучить глибше і рапортом його не закрити.

Я тут не чешу ЧСВ. В мене своє бачення, свої думки ... тому мабуть й отримую від вас обох)) (Вас і Віталліана).
І тим паче не вирішую проблеми. Ні свої, ні держави, ні суспільства.

Відповідь stm була про намагання Успіха запитати про Проблему на форумі (не хочу шукати який саме приклад застосувала). Я зрозумів, як - безглуздо шукати справедливості на форумі, світ несправедлив. Може й помилився з цим розумінням.

А про рапорт тут абсолютно ніяким боком)).
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:59

  Hotab написав:Хочу stm… ой, відповідь stm… Про що вона казала?

Говорит что цесну ей уже давали порулить, а вертолет - нет )))
stm
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