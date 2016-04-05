Додано: Нед 02 лип, 2023 20:27



Да різні ці два питання.

Різні за суттю.







відповідь була вчора в stm, якщо я правильно зрозумів її думку.





Про які різні питання ви кажете, я ніяк не зрозумію?!Я тут бачив кілька основних і дійсно важливих питань. Їх запитував Микола, Фріз , Успіх і Бобюа.Успіх зі своєю унікальністю звів все до себе коханого «коли мене (додому) , коли мені (приплатять ще) , коли я (піду у відпустку»Решта питають ширше «чому одні тягнуть, а інші ні на роботу, ні в СОУ, ні донатів, ні податків, ні волонтерства. Чи всі від народження трьохсоті , а пальці лише печатати 5 тис повідомлень тут? Так перемоги не досягаються».У вас відповідь звелась до одного «успіх, ми тебе любимо, ти унікальний, а вони всі погані».Але це не відповіді на питання. Навіть на Успіха (найпростіше і найпримітивніше) ) питання це не відповідь. Чи ви справді думаєте, що почесали разом з домохозяйкою Вітальою, оптимізатором мухою Успіху ЧСВ, стали йому другом і всі проблеми вирішились?Хочу stm… ой, відповідь stm… Про що вона казала?А, згадав.. Рапорт. Так, це основа основ і з нього все починається. Але все ж основне питання звучить глибше і рапортом його не закрити.