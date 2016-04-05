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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4490449144924493
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, чому не обговорюється інтерв'ю Залужного?
Допомога США по чайній ложці, аби не померти, виглядає не просто знущанням, а садизмом. Стільки літаків F16 патрулює границі України, спостерігаючі за смертями, в тому числі цивільних. Вони кайфують чи що?
Те, що в штатах нема волі для перемоги , бажання, це вже всим ясно.
Який план Б? Хтось в курсі?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не совсем по теме. Каждый день по Южному мосту едет просто дофигище легковых авто. По какому принципу пропускают? Обычные соски на иномарках. Они все военные что-ли? Или пароль и пропуски покупаются?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту.
Звідси у хуйла лишається 2 варіанти:
- отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту;
- зняти резерви з Півдня Запорізької та Донецької області, програти там, підставити Крим, кримський міст, севастопольську базу флоту під удари тих же Сторм Шедоу в умовах ППО, вибитого Хармами. І бої за Крим під перед його "перевиборами" навесні.
Останні резерви, які ще були в хуйла - спалені під час спроб рипнутися на межі Харківської та Луганської областей.
Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення.
хуйло приїхав.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:28

  Denik написав: під перед його "перевиборами" навесні.
Останні резерви, які ще були в хуйла - спалені під час спроб рипнутися на межі Харківської та Луганської областей.
Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення.
хуйло приїхав.

От це і дивно.
Проблему перевиборів пуйло міг вирішити або ще планує вирішити через підставу -- війна.

Практично Ви написали, що пуйло тупий, як пробка, і незабаром роіся програє з тріском.

Тепер головне, щоб, доки ми не отримаємо перемогу, там до влади не прийшов хтось розумний.
Бо навіть з таким тупим (але великим за розміром) нам воювати дуже не легко.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:47

  Denik написав:По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту.
Звідси у хуйла лишається 2 варіанти:
- отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту;
- зняти резерви з Півдня Запорізької та Донецької області, програти там, підставити Крим, кримський міст, севастопольську базу флоту під удари тих же Сторм Шедоу в умовах ППО, вибитого Хармами. І бої за Крим під перед його "перевиборами" навесні.
Останні резерви, які ще були в хуйла - спалені під час спроб рипнутися на межі Харківської та Луганської областей.
Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення.
хуйло приїхав.

Мабуть далекі від реальності, якщо пишите подібне, інакше для кого? Для таких самих ейфорійних читачів?
Та надто багато було поставлено, і Європі тепер треба зберегти обличчя, яке вона вимазала в лайні. Аналізуйте реальні події, не потрібно фантазій, звісно якщо ці фантазії – вже едина реальність.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:48

detroytred ,


Практично Ви написали, що пуйло тупий, як пробка, і незабаром роіся програє з тріском.


Він не тупий. Принаймні не був таким раніше, а що з ним зробив вік сказати важко. Він звичайний фанатік, який за своєю метою в азарті цілком осліплений і не бачить проблеми. Це як гравець на ставках, аналітичні здібності в спазмі, вірить, що все одно ось зараз чи трішечки пізніше він виграє. І закопує себе все глибше.
Hotab
 
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