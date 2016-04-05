Цікаво, чому не обговорюється інтерв'ю Залужного? Допомога США по чайній ложці, аби не померти, виглядає не просто знущанням, а садизмом. Стільки літаків F16 патрулює границі України, спостерігаючі за смертями, в тому числі цивільних. Вони кайфують чи що? Те, що в штатах нема волі для перемоги , бажання, це вже всим ясно. Який план Б? Хтось в курсі?
По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту. Звідси у хуйла лишається 2 варіанти: - отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту; - зняти резерви з Півдня Запорізької та Донецької області, програти там, підставити Крим, кримський міст, севастопольську базу флоту під удари тих же Сторм Шедоу в умовах ППО, вибитого Хармами. І бої за Крим під перед його "перевиборами" навесні. Останні резерви, які ще були в хуйла - спалені під час спроб рипнутися на межі Харківської та Луганської областей. Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення. хуйло приїхав.
Denik написав: під перед його "перевиборами" навесні. Останні резерви, які ще були в хуйла - спалені під час спроб рипнутися на межі Харківської та Луганської областей. Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення. хуйло приїхав.
От це і дивно. Проблему перевиборів пуйло міг вирішити або ще планує вирішити через підставу -- війна.
Практично Ви написали, що пуйло тупий, як пробка, і незабаром роіся програє з тріском.
Тепер головне, щоб, доки ми не отримаємо перемогу, там до влади не прийшов хтось розумний. Бо навіть з таким тупим (але великим за розміром) нам воювати дуже не легко.
Denik написав:По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту. Звідси у хуйла лишається 2 варіанти: - отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту; - зняти резерви з Півдня Запорізької та Донецької області, програти там, підставити Крим, кримський міст, севастопольську базу флоту під удари тих же Сторм Шедоу в умовах ППО, вибитого Хармами. І бої за Крим під перед його "перевиборами" навесні. Останні резерви, які ще були в хуйла - спалені під час спроб рипнутися на межі Харківської та Луганської областей. Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення. хуйло приїхав.
Мабуть далекі від реальності, якщо пишите подібне, інакше для кого? Для таких самих ейфорійних читачів? Та надто багато було поставлено, і Європі тепер треба зберегти обличчя, яке вона вимазала в лайні. Аналізуйте реальні події, не потрібно фантазій, звісно якщо ці фантазії – вже едина реальність.
Практично Ви написали, що пуйло тупий, як пробка, і незабаром роіся програє з тріском.
Він не тупий. Принаймні не був таким раніше, а що з ним зробив вік сказати важко. Він звичайний фанатік, який за своєю метою в азарті цілком осліплений і не бачить проблеми. Це як гравець на ставках, аналітичні здібності в спазмі, вірить, що все одно ось зараз чи трішечки пізніше він виграє. І закопує себе все глибше.
stm написав:
Hotab написав:Хочу stm… ой, відповідь stm… Про що вона казала?
Говорит что цесну ей уже давали порулить, а вертолет - нет )))
Так и знал, что у тебя уже была цесна и я не первый. А говорят во время войны для гражданских небо закрытое. Находятся ушлые с ключами!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лип, 2023 23:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Проблему перевиборів пуйло міг вирішити або ще планує вирішити через підставу -- війна.
Як пробує Зе?
Hotab написав:Він не тупий. Принаймні не був таким раніше, а що з ним зробив вік сказати важко. Він звичайний фанатік, який за своєю метою в азарті цілком осліплений і не бачить проблеми. Це як гравець на ставках, аналітичні здібності в спазмі, вірить, що все одно ось зараз чи трішечки пізніше він виграє. І закопує себе все глибше.
Цікаво. Наслідок марафону, чи справді так думаєте?
Denik написав:Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту. Звідси у хуйла лишається 2 варіанти: - отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту;
ну відійдуть вони з Бахмута, і що? Нагадаю, орки вже втратили в минулому році Херсон - значно важливіший в політичному плані населений пункт. І нічого не сталося, всі забули про це. Так само буде й з Бахмутом. Пропагандонам буде спущена нова інструкція, типу Бахмут стратегічно неважливий (що, до речі, є правдою) і його втрата не погіршує становище. І все. Так, за його взяття заплатили великою кількістю життів. Але чиїх? Зеків і вагнерівців. Чи будуть рашисти жалкувати про смерті зеків? Звісно, ні. А вагнерівці тепер зрадники, отже їх вклад теж знецінено. Таким чином, не бачу великих іміджевих втрат, якщо Бахмут (те, що від нього залишилось), буде орками втрачений.
thenewepic написав:ну відійдуть вони з Бахмута, і що? Нагадаю, орки вже втратили в минулому році Херсон - значно важливіший в політичному плані населений пункт. І нічого не сталося, всі забули про це. Так само буде й з Бахмутом. Пропагандонам буде спущена нова інструкція, типу Бахмут стратегічно неважливий (що, до речі, є правдою) і його втрата не погіршує становище.
Ніхто не піде в підорську армію, яка все зливає. Буде повна зневіра як в армії так і у потенційних військовослужбовців. І за гроші не підуть, бо навіть 200 тис. рублів зимою 2023-2024 перестануть бути якимись суттєвими грошима...
beee написав:Цікаво, чому не обговорюється інтерв'ю Залужного? Допомога США по чайній ложці, аби не померти, виглядає не просто знущанням, а садизмом. Стільки літаків F16 патрулює границі України, спостерігаючі за смертями, в тому числі цивільних. Вони кайфують чи що? Те, що в штатах нема волі для перемоги , бажання, це вже всим ясно. Який план Б? Хтось в курсі?
Воля до перемоги чи бажання тут не при чому. Це типовий підхід гри на протиріччях між суперниками. Колись такою грою займалася Англія на європейському континенті, зараз США на азійському.
"Разговор с Эдвардом Люттваком, консультантом Госдепа и Минобороны США, экс-советником по безопасности Рональда Рейгана:" https://www.facebook.com/watch/?v=637827168254744 «Мы не можем позволить себе распад РФ. В этом случае Китай контролировал бы Монголию [и все бывшие среднеазиатские республики СССР]. Потому что они зависят от российской силы. Мне нужно, чтобы РФ была здоровой».