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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4491449244934494
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:02

  prodigy написав:
Адвокат Вікторія Кравченко заявляє, що коло можливостей щодо уникнення мобілізації в Україні звузиться. Йдеться про зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У своєму YouTube-каналі вона пояснила, що раніше ті військовозобов'язані, які мали дружину з числа осіб з інвалідністю або одного зі своїх батьків, або дружини з інвалідністю І та ІІ групи, мали право на відстрочку від мобілізації.

Тепер ця категорія військовозобов'язаних, за рішенням Ради, може отримати відстрочку за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати.

"Отже, раніше, наприклад, два брати мали батька з інвалідністю ІІ групи, й обидва по суті мали можливість на відстрочку від мобілізації. Зараз вже так не буде - один з братів може бути мобілізований", - пояснює адвокат.

Пояснює інший адвокат
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  beee написав:Не совсем по теме. Каждый день по Южному мосту едет просто дофигище легковых авто. По какому принципу пропускают? Обычные соски на иномарках. Они все военные что-ли? Или пароль и пропуски покупаются?

Кстати - а смысл его было перекрывать? Тем более после драпа второй армии галактики. Ведь на перенаселённый ПОХ другим путём на авто попасть трудновато?
Объезжаю каждый день. Сто пудов сделано просто для продажи пропусков.
Я понимаю ночью. Там нужно. Вижу в окно зачем. Базара нет.
Я понимаю, тревога. Всё ясно.
Просто противно всё устроено в феодальной стране. Оно даже уже не стесняется.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  beee написав:Цікаво, чому не обговорюється інтерв'ю Залужного?
Допомога США по чайній ложці, аби не померти, виглядає не просто знущанням, а садизмом. Стільки літаків F16 патрулює границі України, спостерігаючі за смертями, в тому числі цивільних. Вони кайфують чи що?
Те, що в штатах нема волі для перемоги , бажання, це вже всим ясно.
Який план Б? Хтось в курсі?

Воля до перемоги чи бажання тут не при чому. Це типовий підхід гри на протиріччях між суперниками. Колись такою грою займалася Англія на європейському континенті, зараз США на азійському.

"Разговор с Эдвардом Люттваком, консультантом Госдепа и Минобороны США, экс-советником по безопасности Рональда Рейгана:"
https://www.facebook.com/watch/?v=637827168254744
«Мы не можем позволить себе распад РФ. В этом случае Китай контролировал бы Монголию [и все бывшие среднеазиатские республики СССР]. Потому что они зависят от российской силы. Мне нужно, чтобы РФ была здоровой».
Да, дякую. Вчора читав.
Вже ніхто навіть не соромиться казати прямо.
ДОХНІТЬ В ОКОПНІЙ ВІЙНІ. ТІЛЬКИ ПОТЕХЕНЬКУ.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:19

  Hotab написав:А говорят во время войны для гражданских небо закрытое. Находятся ушлые с ключами!

Спокойно, небо Украины сейчас не южный мост по пропускам )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:21

beee

хз как мост, но посреди ночи уже столько машин ездит, что у нас пол-Киева или менты, или тероборона.
куда больше чем в весной даже
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:23

  Успіх написав:........
на початках в нас була 1/3 "твердих аватарів", 1/3 - "середніх", і 1/3 - "тих, які вживали лише по святах"))
А вже десь через півроку і до тепер(і ще плавний ріст є) стало 2/3 "твердих", а решта стали "середніми", крім двох, що взагалі, не вживає - і ще трьох, які вживають в міру і трохи частіше, ніж лише по святах...

Так, мені сумно про це писати, але це ж сон... :roll: а я хочу щоб ви всі знали, які я бачу сни...

Как вы при этом выполняете боевые задачи?
Благодаря "середнім"?
Или всё-таки "тверді" подключаются?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наконец то выдали удостоверение УБД, значок Ветеран войны и лист на 50-ую скидку на транспорт.
Я бы сказал не быстро ))) Но и на том спасибо.
freeze
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  #<1 ... 4491449244934494
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