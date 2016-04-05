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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4492449344944495>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  beee написав:Не совсем по теме. Каждый день по Южному мосту едет просто дофигище легковых авто. По какому принципу пропускают? Обычные соски на иномарках. Они все военные что-ли? Или пароль и пропуски покупаются?

Кстати - а смысл его было перекрывать? Тем более после драпа второй армии галактики. Ведь на перенаселённый ПОХ другим путём на авто попасть трудновато?
Объезжаю каждый день. Сто пудов сделано просто для продажи пропусков.
Я понимаю ночью. Там нужно. Вижу в окно зачем. Базара нет.
Я понимаю, тревога. Всё ясно.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:19

  Hotab написав:А говорят во время войны для гражданских небо закрытое. Находятся ушлые с ключами!

Спокойно, небо Украины сейчас не южный мост по пропускам )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:21

beee

хз как мост, но посреди ночи уже столько машин ездит, что у нас пол-Киева или менты, или тероборона.
куда больше чем в весной даже
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:23

  Успіх написав:........
на початках в нас була 1/3 "твердих аватарів", 1/3 - "середніх", і 1/3 - "тих, які вживали лише по святах"))
А вже десь через півроку і до тепер(і ще плавний ріст є) стало 2/3 "твердих", а решта стали "середніми", крім двох, що взагалі, не вживає - і ще трьох, які вживають в міру і трохи частіше, ніж лише по святах...

Так, мені сумно про це писати, але це ж сон... :roll: а я хочу щоб ви всі знали, які я бачу сни...

Как вы при этом выполняете боевые задачи?
Благодаря "середнім"?
Или всё-таки "тверді" подключаются?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наконец то выдали удостоверение УБД, значок Ветеран войны и лист на 50-ую скидку на транспорт.
Я бы сказал не быстро ))) Но и на том спасибо.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:19

За крок до перевороту думок©

  freeze написав:Наконец то выдали удостоверение УБД, значок Ветеран войны и лист на 50-ую скидку на транспорт.
Я бы сказал не быстро ))) Но и на том спасибо.

Вітаю!
То може і нам скоро видадуть, бо наче вже минулого місяця трошки заворушились по цьому питанню))

Але отак на хвилинку - плять!!! Я з середини квітня минулого року і до тепер в зоні БД! Більше РОКУ!!!
Навіть, мені медаль("Захиснику Вітчизни") видали через 6міс. після оголошення/нагородження!))
А тут посвідчення за РІК часу не можуть видати?

Нема слів :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:29

"Внебодим"©

  ЛАД написав:
  Успіх написав:........
на початках в нас була 1/3 "твердих аватарів", 1/3 - "середніх", і 1/3 - "тих, які вживали лише по святах"))
А вже десь через півроку і до тепер(і ще плавний ріст є) стало 2/3 "твердих", а решта стали "середніми", крім двох, що взагалі, не вживає - і ще трьох, які вживають в міру і трохи частіше, ніж лише по святах...

Так, мені сумно про це писати, але це ж сон... :roll: а я хочу щоб ви всі знали, які я бачу сни...

Как вы при этом выполняете боевые задачи?
Благодаря "середнім"?
Или всё-таки "тверді" подключаются?

Так, завдяки "середнім".
Але і "тверді" після взбучки від начальства підключаються на половину дня, а на вечір знову йдуть "у синю даль" :mrgreen:

Ну і давайте зразу ще один сон)) по другому Вашому питанню напишу цифри...
На мою думку(я ж то знати точні дані НІЯК НЕ МОЖУ!) тож це тільки виключно моє імхо/виключно моя думка, яка може бути зовсім хибною!
Тож приснилось, що 1/3(+/-) або чуть більше...
Але, на жаль, навряд чи менше...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:34

допомога до літа

  Успіх написав:
  freeze написав:Наконец то выдали удостоверение УБД, значок Ветеран войны и лист на 50-ую скидку на транспорт.
Я бы сказал не быстро ))) Но и на том спасибо.

Вітаю!
То може і нам скоро видадуть, бо наче вже минулого місяця трошки заворушились по цьому питанню))

Але отак на хвилинку - плять!!! Я з середини квітня минулого року і до тепер в зоні БД! Більше РОКУ!!!
Навіть, мені медаль("Захиснику Вітчизни") видали через 6міс. після оголошення/нагородження!))
А тут посвідчення за РІК часу не можуть видати?

Нема слів :roll:

Переслухав на вихідних свіжих Соскіна, Чаплигу, Демуру.
Висновок: до саміта НАТО ЗСУ робить "останню спробу", і далі іде "підбиття підсумків". В липні/серпні вирішиться чи морозити, чи як пише Веее.
Є ще сценарій Сувалківського коридору від музикантів.
Ну і про "арабське літо" у Франції, як набрали води в рот, а це ж один із "партнерів". І з ЄС пакет в 50 ярдів блоканули - "допомога до літа" (с), нє?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:07

військовослужбовець, фахівець із військового зв’язку Сергій «Флеш»:


Російські дрони з китайських іграшок та як може вбити телефон на фронті. Сергій «Флеш» для Бліц-Кави
30 июн. 2023

09:26 Який ризик в користуванні смартфоном на фронті?
11:21 Зв’язок на фронті - чи є стерильні месенджери та як максимально захиститись від ворожих перехватів

https://www.youtube.com/watch?v=AN-6hkeCoCY
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:08

  flyman написав:
  Успіх написав:
  freeze написав:Наконец то выдали удостоверение УБД, значок Ветеран войны и лист на 50-ую скидку на транспорт.
Я бы сказал не быстро ))) Но и на том спасибо.

Вітаю!
То може і нам скоро видадуть, бо наче вже минулого місяця трошки заворушились по цьому питанню))

Але отак на хвилинку - плять!!! Я з середини квітня минулого року і до тепер в зоні БД! Більше РОКУ!!!
Навіть, мені медаль("Захиснику Вітчизни") видали через 6міс. після оголошення/нагородження!))
А тут посвідчення за РІК часу не можуть видати?

Нема слів :roll:

Переслухав на вихідних свіжих Соскіна, Чаплигу, Демуру.
Висновок: до саміта НАТО ЗСУ робить "останню спробу", і далі іде "підбиття підсумків". В липні/серпні вирішиться чи морозити, чи як пише Веее.
Є ще сценарій Сувалківського коридору від музикантів.
Ну і про "арабське літо" у Франції, як набрали води в рот, а це ж один із "партнерів". І з ЄС пакет в 50 ярдів блоканули - "допомога до літа" (с), нє?


Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...
sergii_naushenko
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