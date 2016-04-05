beee написав:Не совсем по теме. Каждый день по Южному мосту едет просто дофигище легковых авто. По какому принципу пропускают? Обычные соски на иномарках. Они все военные что-ли? Или пароль и пропуски покупаются?
Кстати - а смысл его было перекрывать? Тем более после драпа второй армии галактики. Ведь на перенаселённый ПОХ другим путём на авто попасть трудновато?
Объезжаю каждый день. Сто пудов сделано просто для продажи пропусков. Я понимаю ночью. Там нужно. Вижу в окно зачем. Базара нет. Я понимаю, тревога. Всё ясно.
Успіх написав:........ на початках в нас була 1/3 "твердих аватарів", 1/3 - "середніх", і 1/3 - "тих, які вживали лише по святах")) А вже десь через півроку і до тепер(і ще плавний ріст є) стало 2/3 "твердих", а решта стали "середніми", крім двох, що взагалі, не вживає - і ще трьох, які вживають в міру і трохи частіше, ніж лише по святах...
Так, мені сумно про це писати, але це ж сон... а я хочу щоб ви всі знали, які я бачу сни...
Как вы при этом выполняете боевые задачи? Благодаря "середнім"? Или всё-таки "тверді" подключаются?
freeze написав:Наконец то выдали удостоверение УБД, значок Ветеран войны и лист на 50-ую скидку на транспорт. Я бы сказал не быстро ))) Но и на том спасибо.
Вітаю! То може і нам скоро видадуть, бо наче вже минулого місяця трошки заворушились по цьому питанню))
Але отак на хвилинку - плять!!! Я з середини квітня минулого року і до тепер в зоні БД! Більше РОКУ!!! Навіть, мені медаль("Захиснику Вітчизни") видали через 6міс. після оголошення/нагородження!)) А тут посвідчення за РІК часу не можуть видати?
Успіх написав:........ на початках в нас була 1/3 "твердих аватарів", 1/3 - "середніх", і 1/3 - "тих, які вживали лише по святах")) А вже десь через півроку і до тепер(і ще плавний ріст є) стало 2/3 "твердих", а решта стали "середніми", крім двох, що взагалі, не вживає - і ще трьох, які вживають в міру і трохи частіше, ніж лише по святах...
Так, мені сумно про це писати, але це ж сон... а я хочу щоб ви всі знали, які я бачу сни...
Как вы при этом выполняете боевые задачи? Благодаря "середнім"? Или всё-таки "тверді" подключаются?
Так, завдяки "середнім". Але і "тверді" після взбучки від начальства підключаються на половину дня, а на вечір знову йдуть "у синю даль"
Ну і давайте зразу ще один сон)) по другому Вашому питанню напишу цифри... На мою думку(я ж то знати точні дані НІЯК НЕ МОЖУ!) тож це тільки виключно моє імхо/виключно моя думка, яка може бути зовсім хибною! Тож приснилось, що 1/3(+/-) або чуть більше... Але, на жаль, навряд чи менше...
freeze написав:Наконец то выдали удостоверение УБД, значок Ветеран войны и лист на 50-ую скидку на транспорт. Я бы сказал не быстро ))) Но и на том спасибо.
Вітаю! То може і нам скоро видадуть, бо наче вже минулого місяця трошки заворушились по цьому питанню))
Але отак на хвилинку - плять!!! Я з середини квітня минулого року і до тепер в зоні БД! Більше РОКУ!!! Навіть, мені медаль("Захиснику Вітчизни") видали через 6міс. після оголошення/нагородження!)) А тут посвідчення за РІК часу не можуть видати?
Нема слів
Переслухав на вихідних свіжих Соскіна, Чаплигу, Демуру. Висновок: до саміта НАТО ЗСУ робить "останню спробу", і далі іде "підбиття підсумків". В липні/серпні вирішиться чи морозити, чи як пише Веее. Є ще сценарій Сувалківського коридору від музикантів. Ну і про "арабське літо" у Франції, як набрали води в рот, а це ж один із "партнерів". І з ЄС пакет в 50 ярдів блоканули - "допомога до літа" (с), нє?
freeze написав:Наконец то выдали удостоверение УБД, значок Ветеран войны и лист на 50-ую скидку на транспорт. Я бы сказал не быстро ))) Но и на том спасибо.
Вітаю! То може і нам скоро видадуть, бо наче вже минулого місяця трошки заворушились по цьому питанню))
Але отак на хвилинку - плять!!! Я з середини квітня минулого року і до тепер в зоні БД! Більше РОКУ!!! Навіть, мені медаль("Захиснику Вітчизни") видали через 6міс. після оголошення/нагородження!)) А тут посвідчення за РІК часу не можуть видати?
Нема слів
Переслухав на вихідних свіжих Соскіна, Чаплигу, Демуру. Висновок: до саміта НАТО ЗСУ робить "останню спробу", і далі іде "підбиття підсумків". В липні/серпні вирішиться чи морозити, чи як пише Веее. Є ще сценарій Сувалківського коридору від музикантів. Ну і про "арабське літо" у Франції, як набрали води в рот, а це ж один із "партнерів". І з ЄС пакет в 50 ярдів блоканули - "допомога до літа" (с), нє?
Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...