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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4492449344944495
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту.

Власне орки перестали десь публікувати більш-менш детальні мапи бойових дій в наступних районах:
- Василівка. Бо там угрупування орків сидить між Дніпром, гирлом річки Карачекрак, ЗСУ на півночі та на північному сході. При цьому забезпечення можливе лише через польовими дорогами на південному сході місцевості, які звісно знаходяться в зоні досяжності арти ЗСУ.
- Курдюмівка. Найімовірніше вже під контролем ЗСУ, але поки не зачищена та не закріпилися навколо про це не повідомляють.
- Наступ на Пологи - від орків взагалі немає інформації, а вони б кричали якщо б відбили.
- Времіївський напрям - там дуже великі втрати орками території - на карті було б як велика пляма.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:46

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Но для Вас хотел привести ещё один пример гуманитарного кризиса в Украине.

Криза не катастрофа

Я специально привёл цитату из английской Вики. Повторю:
Гуманитарный кризис (или иногда гуманитарная катастрофа ) определяется как отдельное событие или серия событий, угрожающих здоровью, безопасности или благополучию сообщества или большой группы людей. [1] Это может быть внутренний или внешний конфликт, обычно происходящий на большой территории.

Они предпочитают термин "кризис", а не "катастрофа". "Катастрофа" вызывает более эмоциональную реакцию. Под это определение наша ситуация вполне подходит.
С определением "гуманитарный кризис в Украине" Вы согласны?

  ЛАД написав:мнение Запада - чепуха

А давно ви вирішили, що ви тут озвучуєте думку Заходу?

Я ничего не вирішував, но если Вы читаете западные СМИ, то видели, что они пишут о гуманитарном кризисе ("катастрофе") в Украине.
Точно так же, как писали о Сирии, когда оттуда хлынул поток беженцев в Европу.

  ЛАД написав:Падение ВВП на 30% - несущественно.
Инфляция в несчастные 27%, по-вашему, это вообще мелочи, о которых не стоит говорить.

Зовсім дитячий підхід у дискусій переходити на відверту брехню і перекручування.
Є економічна криза через війну. Ніхто ніколи не казав, що то несуттєво. Але на фоні того, що могло бути за таких умов, то нвслідки досить м'які. Є інфляція, але до гіперінфляції не дійшло. Є і заміновані території (в Шрі-Ланці, наприклад, теж, але там гуманітарну катастрофу не оголошують). Є криза, біженці, загиблі, знищені окремі міста, ще й дамба, але до гуманітарної катастрофи не дійшло, і до знищення економіки, хоч як ви то пропагуєте, теж.


Я ничего не пропагую.
Да, могло быть хуже, если бы поддержка была меньше. Но в чём Вы увидели "брехню і перекручування"? Я привёл неверные цифры? Переврал их?
У Вас весьма дешёвые обвинения, рассчитанные на возбуждение элементарных эмоций.

  ЛАД написав:О танках повторять не буду. Перечитайте конец моего поста viewtopic.php?p=5592839#p5592839. Конкретные возражения будут или ещё раз повторите "годі зістрибувати"?

Це й називається "зіскочити". Об'єми випусків танків рекорди аж ніяк не били. Якісь станки там звісно є, але відповідно тим темпам робіт, що були, і те, що наберуть натовп Вась без кваліфікації - геть нічого не змінить. То ж ви самі й прийшли до беґлуздості вашої ж пропозиції з "трудовою повинністю".

"зіскочити" это как раз то, что делаете Вы.
Аргументы "убийственные". :)
Объёмы рекордов не били, т.к. завод стоял из-за отсутствия финансирования и заказов.
Там есть не "якісь станки", а вполне работоспособное производство. Наверное, не такое, как показал Water на Дженерал дайнэмикс, но танки выпускали. Проблема была с пушками. Не берусь судить, решена ли она. Но проблема не только с танковыми пушками, но и с любыми стволами. Вот последнее на эту тему: https://www.dsnews.ua/politics/izbavitsya-ot-kannibalizma-kak-ukraine-nachat-seriyno-21052019080000, https://www.dsnews.ua/politics/glavnaya-problema-artillerii-kak-v-ukraine-nalazhivayut-sobstvennoe-14082019080000, https://ukrrudprom.com/digest/V_zone_porageniya_Pochemu_Ukraina_moget_poteryat_edinstvenniy_za.html.
Если даже проблема не решена, то, возможно, заказать нужный металл или даже готовые стволы проще, чем танки. Хотя стволы для "Богданы" по заявлениям украинские (155мм!).
Сейчас тут начнут писать, что Зеленский сорвал программу, но почему Порошенко не решил эту проблему (стволов и артснарядов) за 5 лет?
Хорошо, допустим, не можем сделать танки из-за отсутствия пушек. БТРы можно выпускать?
Заметьте, танки были одним из примеров.

Говоря о безработице, вы пользуетесь такими цифрами:
По данным статистики, в апреле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 127,0 тысячи, среди которых 91,1 тысячи - женщины. Год назад было 283,4 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,8 до 47,6 тысячи человек.

https://www.rbc.ua/ukr/news/istorichniy-minimum-skilki-ukrayintsiv-ofitsiyno-1684310266.html?
Но там же:
По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек

И это при миллионах выехавших за границу.
Приведите примеры страны, ведущей серьёзную войну, с такими цифрами безработицы.

Ещё раз, началось с моих слов:
Надо организовывать работу оборонной промышленности. Понятно, что Патриоты мы не сделаем, но многое можем сделать сами, не ожидая милости от партнёров. Например, те же дроны. По крайней мере, простейшие.

Можете продолжать доказывать, что у нас всё в порядке, "весь народ в едином порыве" и т.д.
„Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину.“
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 лип, 2023 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:47

Denik , ви маєте на увазі зону на північ від Василівки?

Успіх, тут тобі нагороди закріейтили.



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Більше - тут
https://www.facebook.com/groups/7915384 ... 008660697/
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Переслухав на вихідних свіжих Соскіна, Чаплигу, Демуру.
Висновок: до саміта НАТО ЗСУ робить "останню спробу", і далі іде "підбиття підсумків". В липні/серпні вирішиться чи морозити, чи як пише Веее.

На самміті НАТО збираються професіонали, а не лише політики-популісти. Їх цікавлять втрати, противника, а не стрілочки чи зони на карті. Також їх бунт пригожина цікавить як щодо нестійкого положення влади на росії так і те, що значна частина орків зап'ятисоталася (не виконує накази в зоні бойових дій).
  flyman написав:Є ще сценарій Сувалківського коридору від музикантів.

Як можна чекати Сувалківський коридор від тих, що відмовилися виконувати накази та у яких забрали важке озброєння???
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:15

  Denik написав:
  flyman написав:Переслухав на вихідних свіжих Соскіна, Чаплигу, Демуру.
Висновок: до саміта НАТО ЗСУ робить "останню спробу", і далі іде "підбиття підсумків". В липні/серпні вирішиться чи морозити, чи як пише Веее.

На самміті НАТО збираються професіонали, а не лише політики-популісти. Їх цікавлять втрати, противника, а не стрілочки чи зони на карті. Також їх бунт пригожина цікавить як щодо нестійкого положення влади на росії так і те, що значна частина орків зап'ятисоталася (не виконує накази в зоні бойових дій).
  flyman написав:Є ще сценарій Сувалківського коридору від музикантів.

Як можна чекати Сувалківський коридор від тих, що відмовилися виконувати накази та у яких забрали важке озброєння???

Є така думка, що бунт-не-бунт показав де слабкі місця, де змазати, де підтягнути гайки, де викинути баласт, де підлити масла, де зняти ржавчину і підфарбувати (такий собі техогляд і підналадка) напередодні наступної фази дій (не думаю, що для консервації): пробиття коридору до Крулівця, політ ТЯО в НАТУ, чи ще щось подібне ...
flyman
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