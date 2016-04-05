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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4493449444954496>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Переслухав на вихідних свіжих Соскіна, Чаплигу, Демуру.
Висновок: до саміта НАТО ЗСУ робить "останню спробу", і далі іде "підбиття підсумків". В липні/серпні вирішиться чи морозити, чи як пише Веее.

На самміті НАТО збираються професіонали, а не лише політики-популісти. Їх цікавлять втрати, противника, а не стрілочки чи зони на карті. Також їх бунт пригожина цікавить як щодо нестійкого положення влади на росії так і те, що значна частина орків зап'ятисоталася (не виконує накази в зоні бойових дій).
  flyman написав:Є ще сценарій Сувалківського коридору від музикантів.

Як можна чекати Сувалківський коридор від тих, що відмовилися виконувати накази та у яких забрали важке озброєння???
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:15

  Denik написав:
  flyman написав:Переслухав на вихідних свіжих Соскіна, Чаплигу, Демуру.
Висновок: до саміта НАТО ЗСУ робить "останню спробу", і далі іде "підбиття підсумків". В липні/серпні вирішиться чи морозити, чи як пише Веее.

На самміті НАТО збираються професіонали, а не лише політики-популісти. Їх цікавлять втрати, противника, а не стрілочки чи зони на карті. Також їх бунт пригожина цікавить як щодо нестійкого положення влади на росії так і те, що значна частина орків зап'ятисоталася (не виконує накази в зоні бойових дій).
  flyman написав:Є ще сценарій Сувалківського коридору від музикантів.

Як можна чекати Сувалківський коридор від тих, що відмовилися виконувати накази та у яких забрали важке озброєння???

Є така думка, що бунт-не-бунт показав де слабкі місця, де змазати, де підтягнути гайки, де викинути баласт, де підлити масла, де зняти ржавчину і підфарбувати (такий собі техогляд і підналадка) напередодні наступної фази дій (не думаю, що для консервації): пробиття коридору до Крулівця, політ ТЯО в НАТУ, чи ще щось подібне ...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Є така думка, що бунт-не-бунт показав де слабкі місця, де змазати, де підтягнути гайки, де викинути баласт, де підлити масла, де зняти ржавчину і підфарбувати (такий собі техогляд і підналадка) напередодні наступної фази дій (не думаю, що для консервації): пробиття коридору до Крулівця, політ ТЯО в НАТУ, чи ще щось подібне ...

Або взяттям хуйлом в кадирова за щоку.
Готуватися можна по-різному.
Головне, що "спецоперация идет по плану" (с).
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Denik , ви маєте на увазі зону на північ від Василівки?

Саме так. Там у орків вже сильно ускладнена логістика при такій конфігурації фронту і перешкод. А це означає постійні втрати при здійсненні забезпечення, ротацій та вивезенні поранених.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Точно так же, как писали о Сирии, когда оттуда хлынул поток беженцев в Европу

Сирія, де громадянська війна охопила всю країну, надзвичайний стан, що триває 48 років і фактично нівелює конституційний лад, реальні проблеми з питною водою і водою для с/г, фактично зруйновано найбільше місто (мільйонник), кількість біженців і переміщених осіб співставна з війною в Україні при тому, що Сирія набагато менша країна з десь вдвічі меншим населенням. Знищено нафтову й туристичну галузі, залишилося менше половини медпрацівників (в деяких регіонах виїхало 75%).
Ви чомусь ставите це в один ряд з гуманітарною ситуацією в Україні.
  ЛАД написав:Я ничего не вирішував, но если Вы читаете западные СМИ, то видели, что они пишут о гуманитарном кризисе ("катастрофе") в Украине.

Я якось зустрічав оцінки "Refugee crisis", тобто кризи через біженців. І ще окремо - гуманітарна криза в світі, спровокована падіння експорту агропродукції з України. Певна частина з біженців вже повернулася. Незважаючи на окремі жахливі руйнування, більшість галузей працюють, є і їжа і питна вода (за виключенням, тимчасово, територій, що постраждали від підриву ГЕС), система охорони здоров'я працює і система освіти теж (з нюансами, типу частково онлайн формату). Є електрика і зв'язок, працює транспорт.

Власне це ті самі аргументи, які я вже вкотре перераховував, що саме гуманітарної катастрофи, знищеної інфраструктури, голоду нам вдалося уникнути. Звісно, така кількість біженців це теж біда, але й гіперболізувати то все катастрофи не варто.
  ЛАД написав:Но в чём Вы увидели "брехню і перекручування"?

Я не писав, що падіння ВВП несуттєве, і що інфляція 27% то дрібниці, це суто вже ваші перекручування. Я писав тільки що як для повномасштабної війни такої інтенсивності, це прям диво, в деяких країнах навіть без війни ситуація в економіці гірша. Це все на фоні світової кризи, і відносно вискоких темпів інфляції в розвинутих країнах.
  ЛАД написав:Объёмы рекордов не били, т.к. завод стоял из-за отсутствия финансирования и заказов.
Там есть не "якісь станки", а вполне работоспособное производство.

Яку кількість машин завод міг би випускати на тому обладнанні, що було? Хіба проблема тільки у відсутності замовлень? Скільки часу йшло на виробництво відносно невеликі експортні партії? І що, все це вирішило б залучення некваліфікованої рабочої сили за трудову повинність? Якщо цілком робоче виробництво але з невеликими потужностями, як допоможе те, що туди наженуть купу людей без кваліфікації? В 2011 Тайланд замовив 49 танків, що мали надійти на озброєння в в 2013—2017 роках. Програму по остаточній заміні всіх російських комплектуючих, наскільки розумію, завершити не встигли. Але ви продовжує малювати картинки як з радянської кінохроніки, де купа людей від підлітків до жінок точить болванки на токарних станках для фронту.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:24

На цьому фоні - то в мене тинтанові ... в штанях)))

Люди вже, навіть, готові заморозити свої кошти, лиш би не потрапити на фронт))) >>>
  asti написав:Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:34

  beee написав:Цікаво, чому не обговорюється інтерв'ю Залужного?
Допомога США по чайній ложці, аби не померти, виглядає не просто знущанням, а садизмом. Стільки літаків F16 патрулює границі України, спостерігаючі за смертями, в тому числі цивільних. Вони кайфують чи що?
Те, що в штатах нема волі для перемоги , бажання, це вже всим ясно.
Який план Б? Хтось в курсі?

Вже давно в курсі. Я був в курсі вже на 2-3 місяць війни.
А ви за 16 місяців нарешті прозріли що "по чайній ложці"? :D :D
Хоча "по чайній ложці" це також не правда. Допомога США достатньо суттєва, як для нічого не значущуї у світі України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лад, сможете прокомментировать? Попалась инфа о переносе производства с Харькова в глубь страны, подшипниковый , табачка ( Филип Морис) и др.
дэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:54

  Успіх написав:Люди вже, навіть, готові заморозити свої кошти, лиш би не потрапити на фронт))) >>>
  asti написав:Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯

Не подскажешь - кто за меня мою работу будет работать если я пойду туда и приеду описля к тебе тобой и другими подразделениями 122-155мм командовать? Кто будет дам в меха одевать осенью???
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:54

Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...

Чем мне нравятся точные науки, тем что там принято спорить с аргументами и фактами, а не с личностями и их полит. взглядами.
Правда, в Германии в 1930-е были разговоры об "арийской" и "неарийской" науке, в т.ч. о физике.
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