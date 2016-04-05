Додано: Пон 03 лип, 2023 14:22

ЛАД написав: Точно так же, как писали о Сирии, когда оттуда хлынул поток беженцев в Европу Точно так же, как писали о Сирии, когда оттуда хлынул поток беженцев в Европу

ЛАД написав: Я ничего не вирішував, но если Вы читаете западные СМИ, то видели, что они пишут о гуманитарном кризисе ("катастрофе") в Украине. Я ничего не вирішував, но если Вы читаете западные СМИ, то видели, что они пишут о гуманитарном кризисе ("катастрофе") в Украине.

ЛАД написав: Но в чём Вы увидели "брехню і перекручування"? Но в чём Вы увидели "брехню і перекручування"?

ЛАД написав: Объёмы рекордов не били, т.к. завод стоял из-за отсутствия финансирования и заказов.

Там есть не "якісь станки", а вполне работоспособное производство. Объёмы рекордов не били, т.к. завод стоял из-за отсутствия финансирования и заказов.Там есть не "якісь станки", а вполне работоспособное производство.

Сирія, де громадянська війна охопила всю країну, надзвичайний стан, що триває 48 років і фактично нівелює конституційний лад, реальні проблеми з питною водою і водою для с/г, фактично зруйновано найбільше місто (мільйонник), кількість біженців і переміщених осіб співставна з війною в Україні при тому, що Сирія набагато менша країна з десь вдвічі меншим населенням. Знищено нафтову й туристичну галузі, залишилося менше половини медпрацівників (в деяких регіонах виїхало 75%).Ви чомусь ставите це в один ряд з гуманітарною ситуацією в Україні.Я якось зустрічав оцінки "Refugee crisis", тобто кризи через біженців. І ще окремо - гуманітарна криза в світі, спровокована падіння експорту агропродукції з України. Певна частина з біженців вже повернулася. Незважаючи на окремі жахливі руйнування, більшість галузей працюють, є і їжа і питна вода (за виключенням, тимчасово, територій, що постраждали від підриву ГЕС), система охорони здоров'я працює і система освіти теж (з нюансами, типу частково онлайн формату). Є електрика і зв'язок, працює транспорт.Власне це ті самі аргументи, які я вже вкотре перераховував, що саме гуманітарної катастрофи, знищеної інфраструктури, голоду нам вдалося уникнути. Звісно, така кількість біженців це теж біда, але й гіперболізувати то все катастрофи не варто.Я не писав, що падіння ВВП несуттєве, і що інфляція 27% то дрібниці, це суто вже ваші перекручування. Я писав тільки що як для повномасштабної війни такої інтенсивності, це прям диво, в деяких країнах навіть без війни ситуація в економіці гірша. Це все на фоні світової кризи, і відносно вискоких темпів інфляції в розвинутих країнах.Яку кількість машин завод міг би випускати на тому обладнанні, що було? Хіба проблема тільки у відсутності замовлень? Скільки часу йшло на виробництво відносно невеликі експортні партії? І що, все це вирішило б залучення некваліфікованої рабочої сили за трудову повинність? Якщо цілком робоче виробництво але з невеликими потужностями, як допоможе те, що туди наженуть купу людей без кваліфікації? В 2011 Тайланд замовив 49 танків, що мали надійти на озброєння в в 2013—2017 роках. Програму по остаточній заміні всіх російських комплектуючих, наскільки розумію, завершити не встигли. Але ви продовжує малювати картинки як з радянської кінохроніки, де купа людей від підлітків до жінок точить болванки на токарних станках для фронту.