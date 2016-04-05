Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...
Чем мне нравятся точные науки, тем что там принято спорить с аргументами и фактами, а не с личностями и их полит. взглядами.
Навіть у випадку точних наук є таке поняття, як репутація, і якщо хтось зіпсував свою репутацію якимось абсурдними тезами і неодноразово, то надалі ніхто не буде витрачати час на черговий розбір статей такого індивіда, аналіз аргументів і фактів в них. Особливо, якщо вони продукуються нескінченним потоком.
Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...
Чем мне нравятся точные науки, тем что там принято спорить с аргументами и фактами, а не с личностями и их полит. взглядами.
Навіть у випадку точних наук є таке поняття, як репутація, і якщо хтось зіпсував свою репутацію якимось абсурдними тезами і неодноразово, то надалі ніхто не буде витрачати час на черговий розбір статей такого індивіда, аналіз аргументів і фактів в них. Особливо, якщо вони продукуються нескінченним потоком.
При этом абсурдность сначала доказывается и не тем, что "он с обоймы". И, обычно, такие статьи просто не публикуются.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 лип, 2023 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Щось бачу народ втомлюється ... Арестовичеві 2-3 тижні чи місяці перетворюються на 2-3 роки - а і далі майже ніхто не готовий ні фізично , ні морально . Захід як боявся чогось від московщини - так і далі боїться , хоч вже і трошки менше . Але чекають якогось чорного лебедя там - ну от як пригожинський - який не розкрутився на жаль . а так росія перетворюється на таку собі нову північну корею - і все . Як одна живе собі , так і інша може не гірше . Що нам при цьому робити - суспільство однозначно не відповідає - сегментоване , причому дуже конкретно видно межі . Майже єдине , що може якось об"єднати практично всіх - практична справедливість в житті . Мова про державну , судову , силову систему ( про ЗСУ поки мова не йде , хоч і там є питання ) і про реальні практики - якщо демократичні інститут не працюють - треба запозичувати інші . Типу презумпції корумпованості у всіх посадовців . Не уявляю , правда , як таку систему реально можна побудувати - але іншого виходу не видно взагалі .