ЛАД написав:Точно так же, как писали о Сирии, когда оттуда хлынул поток беженцев в Европу
Сирія, де громадянська війна охопила всю країну, надзвичайний стан, що триває 48 років і фактично нівелює конституційний лад, реальні проблеми з питною водою і водою для с/г, фактично зруйновано найбільше місто (мільйонник), кількість біженців і переміщених осіб співставна з війною в Україні при тому, що Сирія набагато менша країна з десь вдвічі меншим населенням. Знищено нафтову й туристичну галузі, залишилося менше половини медпрацівників (в деяких регіонах виїхало 75%). Ви чомусь ставите це в один ряд з гуманітарною ситуацією в Україні.
ЛАД написав:Я ничего не вирішував, но если Вы читаете западные СМИ, то видели, что они пишут о гуманитарном кризисе ("катастрофе") в Украине.
Я якось зустрічав оцінки "Refugee crisis", тобто кризи через біженців. І ще окремо - гуманітарна криза в світі, спровокована падіння експорту агропродукції з України. Певна частина з біженців вже повернулася. Незважаючи на окремі жахливі руйнування, більшість галузей працюють, є і їжа і питна вода (за виключенням, тимчасово, територій, що постраждали від підриву ГЕС), система охорони здоров'я працює і система освіти теж (з нюансами, типу частково онлайн формату). Є електрика і зв'язок, працює транспорт.
Власне це ті самі аргументи, які я вже вкотре перераховував, що саме гуманітарної катастрофи, знищеної інфраструктури, голоду нам вдалося уникнути. Звісно, така кількість біженців це теж біда, але й гіперболізувати то все катастрофи не варто.
ЛАД написав:Но в чём Вы увидели "брехню і перекручування"?
Я не писав, що падіння ВВП несуттєве, і що інфляція 27% то дрібниці, це суто вже ваші перекручування. Я писав тільки що як для повномасштабної війни такої інтенсивності, це прям диво, в деяких країнах навіть без війни ситуація в економіці гірша. Це все на фоні світової кризи, і відносно вискоких темпів інфляції в розвинутих країнах.
ЛАД написав:Объёмы рекордов не били, т.к. завод стоял из-за отсутствия финансирования и заказов. Там есть не "якісь станки", а вполне работоспособное производство.
Яку кількість машин завод міг би випускати на тому обладнанні, що було? Хіба проблема тільки у відсутності замовлень? Скільки часу йшло на виробництво відносно невеликі експортні партії? І що, все це вирішило б залучення некваліфікованої рабочої сили за трудову повинність? Якщо цілком робоче виробництво але з невеликими потужностями, як допоможе те, що туди наженуть купу людей без кваліфікації? В 2011 Тайланд замовив 49 танків, що мали надійти на озброєння в в 2013—2017 роках. Програму по остаточній заміні всіх російських комплектуючих, наскільки розумію, завершити не встигли. Але ви продовжує малювати картинки як з радянської кінохроніки, де купа людей від підлітків до жінок точить болванки на токарних станках для фронту.
beee написав:Цікаво, чому не обговорюється інтерв'ю Залужного? Допомога США по чайній ложці, аби не померти, виглядає не просто знущанням, а садизмом. Стільки літаків F16 патрулює границі України, спостерігаючі за смертями, в тому числі цивільних. Вони кайфують чи що? Те, що в штатах нема волі для перемоги , бажання, це вже всим ясно. Який план Б? Хтось в курсі?
Вже давно в курсі. Я був в курсі вже на 2-3 місяць війни. А ви за 16 місяців нарешті прозріли що "по чайній ложці"? Хоча "по чайній ложці" це також не правда. Допомога США достатньо суттєва, як для нічого не значущуї у світі України.
Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...
Чем мне нравятся точные науки, тем что там принято спорить с аргументами и фактами, а не с личностями и их полит. взглядами. Правда, в Германии в 1930-е были разговоры об "арийской" и "неарийской" науке, в т.ч. о физике.
Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...
Чем мне нравятся точные науки, тем что там принято спорить с аргументами и фактами, а не с личностями и их полит. взглядами.
Навіть у випадку точних наук є таке поняття, як репутація, і якщо хтось зіпсував свою репутацію якимось абсурдними тезами і неодноразово, то надалі ніхто не буде витрачати час на черговий розбір статей такого індивіда, аналіз аргументів і фактів в них. Особливо, якщо вони продукуються нескінченним потоком.
Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...
Чем мне нравятся точные науки, тем что там принято спорить с аргументами и фактами, а не с личностями и их полит. взглядами.
Навіть у випадку точних наук є таке поняття, як репутація, і якщо хтось зіпсував свою репутацію якимось абсурдними тезами і неодноразово, то надалі ніхто не буде витрачати час на черговий розбір статей такого індивіда, аналіз аргументів і фактів в них. Особливо, якщо вони продукуються нескінченним потоком.
При этом абсурдность сначала доказывается и не тем, что "он с обоймы". И, обычно, такие статьи просто не публикуются.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 лип, 2023 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Щось бачу народ втомлюється ... Арестовичеві 2-3 тижні чи місяці перетворюються на 2-3 роки - а і далі майже ніхто не готовий ні фізично , ні морально . Захід як боявся чогось від московщини - так і далі боїться , хоч вже і трошки менше . Але чекають якогось чорного лебедя там - ну от як пригожинський - який не розкрутився на жаль . а так росія перетворюється на таку собі нову північну корею - і все . Як одна живе собі , так і інша може не гірше . Що нам при цьому робити - суспільство однозначно не відповідає - сегментоване , причому дуже конкретно видно межі . Майже єдине , що може якось об"єднати практично всіх - практична справедливість в житті . Мова про державну , судову , силову систему ( про ЗСУ поки мова не йде , хоч і там є питання ) і про реальні практики - якщо демократичні інститут не працюють - треба запозичувати інші . Типу презумпції корумпованості у всіх посадовців . Не уявляю , правда , як таку систему реально можна побудувати - але іншого виходу не видно взагалі .