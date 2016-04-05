ЛАД написав:[quote]Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...
Чем мне нравятся точные науки, тем что там принято спорить с аргументами и фактами, а не с личностями и их полит. взглядами.
Навіть у випадку точних наук є таке поняття, як репутація, і якщо хтось зіпсував свою репутацію якимось абсурдними тезами і неодноразово, то надалі ніхто не буде витрачати час на черговий розбір статей такого індивіда, аналіз аргументів і фактів в них. Особливо, якщо вони продукуються нескінченним потоком.
При этом абсурдность сначала доказывается и не тем, что "он с обоймы". И, обычно, такие статьи просто не публикуются.[/quote]
Ну так а чого ви вирішили, що тих "експертів", що їх цитувати вважається поганим тоном, записали в такі без того, щоб до того їх тези не були проаналізовані і відповідно зроблено висновки про їх репутацію?
Faceless К примеру о Чаплыге не встречал. Если кто даст ссылку, с интересом посмотрю.
P.s. Лично я смотрю его крайне редко по ссылкам флая - слишком длинные видео. P.p.s. Кстати, интересно, почему у Вас все ссылки на мои посты в виде безадресной цитаты? Бывает сложно проверить точность.
ЛАД написав:Faceless К примеру о Чаплыге не встречал. Если кто даст ссылку, с интересом посмотрю.
P.s. Лично я смотрю его крайне редко по ссылкам флая - слишком длинные видео. P.p.s. Кстати, интересно, почему у Вас все ссылки на мои посты в виде безадресной цитаты? Бывает сложно проверить точность.
Перший результат в Гуглі https://www.chesno.org/politician/27059/[/quote] Вы сами смотрели эту ссылку? Открыл одно - "Видео недоступно", второе - Стерненко с надёрганными секундными цитатами, так можно сделать врагом любого, даже Вас.
З цитатами - нажаль, це проблема Тапаталк, нічого не можу вдіяти, вручну прописувати теги для посилань в цитаті то, перепрошую, надто накладно
Спасибо, понятно. А без Тапаталк никак не обойтись?
Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. При цьому лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Проти будь-яких територіальних поступок виступають жителі усіх регіонів. Зокрема, серед жителів сходу, 75% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів півдня – 86% проти поступок (готові – лише 8%).
Крім цього, проти будь-яких поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони переважно спілкуються вдома. Так, якщо серед українськомовних громадян 85% проти поступок (готові до поступок – 10%), то серед російськомовних громадян – 80% (і також лише 13%) готові до поступок. https://www.volyn24.com/news/204381-ski ... nnia-vijny
Ukrainian написав:Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. При цьому лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Проти будь-яких територіальних поступок виступають жителі усіх регіонів. Зокрема, серед жителів сходу, 75% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів півдня – 86% проти поступок (готові – лише 8%).
Крім цього, проти будь-яких поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони переважно спілкуються вдома. Так, якщо серед українськомовних громадян 85% проти поступок (готові до поступок – 10%), то серед російськомовних громадян – 80% (і також лише 13%) готові до поступок. https://www.volyn24.com/news/204381-ski ... nnia-vijny
Ці всі 84% в окопах (в мене протилежні результати опитувань)? Чи на диванах в ренбенах за 350 євро ганьблять долярчика і ховають під спідницями своїх непридатних?