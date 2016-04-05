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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4492449344944495>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote]Посилатись на Чаплигу вважається поганим тоном. Це політолог з обойми Медведчука (хоча намагається прикинутись анархістом), тож не секрет, чиї нарративи просуває...

Чем мне нравятся точные науки, тем что там принято спорить с аргументами и фактами, а не с личностями и их полит. взглядами.

Навіть у випадку точних наук є таке поняття, як репутація, і якщо хтось зіпсував свою репутацію якимось абсурдними тезами і неодноразово, то надалі ніхто не буде витрачати час на черговий розбір статей такого індивіда, аналіз аргументів і фактів в них. Особливо, якщо вони продукуються нескінченним потоком.

При этом абсурдность сначала доказывается и не тем, что "он с обоймы".
И, обычно, такие статьи просто не публикуются.[/quote]

Ну так а чого ви вирішили, що тих "експертів", що їх цитувати вважається поганим тоном, записали в такі без того, щоб до того їх тези не були проаналізовані і відповідно зроблено висновки про їх репутацію?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:33

Faceless
К примеру о Чаплыге не встречал. Если кто даст ссылку, с интересом посмотрю.

P.s. Лично я смотрю его крайне редко по ссылкам флая - слишком длинные видео.
P.p.s. Кстати, интересно, почему у Вас все ссылки на мои посты в виде безадресной цитаты?
Бывает сложно проверить точность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Faceless
К примеру о Чаплыге не встречал. Если кто даст ссылку, с интересом посмотрю.

P.s. Лично я смотрю его крайне редко по ссылкам флая - слишком длинные видео.
P.p.s. Кстати, интересно, почему у Вас все ссылки на мои посты в виде безадресной цитаты?
Бывает сложно проверить точность.
Перший результат в Гуглі https://www.chesno.org/politician/27059/

З цитатами - нажаль, це проблема Тапаталк, нічого не можу вдіяти, вручну прописувати теги для посилань в цитаті то, перепрошую, надто накладно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:45

  Faceless написав:
Перший результат в Гуглі https://www.chesno.org/politician/27059/[/quote]
Вы сами смотрели эту ссылку?
Открыл одно - "Видео недоступно", второе - Стерненко с надёрганными секундными цитатами, так можно сделать врагом любого, даже Вас.

З цитатами - нажаль, це проблема Тапаталк, нічого не можу вдіяти, вручну прописувати теги для посилань в цитаті то, перепрошую, надто накладно

Спасибо, понятно.
А без Тапаталк никак не обойтись?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:16

Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
При цьому лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.
Проти будь-яких територіальних поступок виступають жителі усіх регіонів. Зокрема, серед жителів сходу, 75% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів півдня – 86% проти поступок (готові – лише 8%).

Крім цього, проти будь-яких поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони переважно спілкуються вдома. Так, якщо серед українськомовних громадян 85% проти поступок (готові до поступок – 10%), то серед російськомовних громадян – 80% (і також лише 13%) готові до поступок.
https://www.volyn24.com/news/204381-ski ... nnia-vijny
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:26

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  барабашов написав:
  Успіх написав:Люди вже, навіть, готові заморозити свої кошти, лиш би не потрапити на фронт))) >>>
  asti написав:Кожен день, ви жартуєте?
У нас майже біля кожного привату тцк-шники чатують
з повістками! Хай вони горять ті доляри хоч сині хоч зелені
щоб через них на фронт потрапити!🤯🤯

Не подскажешь - кто за меня мою работу будет работать если я пойду туда и приеду описля к тебе тобой и другими подразделениями 122-155мм командовать? Кто будет дам в меха одевать осенью???
Не знаю, чи правильно зрозумів вищенаписане))
Але... - не підскажеш, хто 16міс(ШІСТНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ! КАРЛ!!!) за мене вдома робить роботу/бавить дітей і т.д. по списку???

А тут бачите☝️- не треба брати на фронт, бо один має "свою роботу" на цивілці, а інший - ще доляри в мішки не повтрамбовував... :mrgreen:

ЛЮДИ! ПРОСНІТЬСЯ!!!
ЩО ВИ ТАКЕ МІЦНЕ КУРИТЕ???! :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:37

  барабашов написав:Не подскажешь - кто за меня мою работу будет работать если я пойду туда и приеду описля к тебе . Кто будет дам в меха одевать осенью???
это и есть ваша работа? дамы довольны? Передайте им, что ради ихних шубок долярчик и воюет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 03 лип, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:51

flyman ,

Ці всі 84% в окопах?
Чи на диванах в ренбенах за 300 євро ганьблять долярчика і ховають під спідницями своїх непридатних?

А решта 16% (які втомлені від війни і готові віддати кельмську волость) - це оптимізовані в притернопільському селі і ірпінські домогосподарки? Чим вони кращі?
І щоб 2 рази не вставати: Долярчик, ти не хотів би витягнути в окоп замість себе тих, хто все одно не бере участі у зароблянні для тебе 50 тисяч твоєї зарплати? Бо наприклад ти їх місце легко займеш, а от місце тих, хто тобі забезпечує полтішок - не зможеш.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:00

  Ukrainian написав:Станом на червень 2023 року, абсолютна більшість українців (84%) продовжують виступати за те, що жодні територіальні поступки у війні, яку розв’язала Росія проти нашої держави, є не припустимими. Примітно, що такого погляду дотримуються, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози.
При цьому лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.
Проти будь-яких територіальних поступок виступають жителі усіх регіонів. Зокрема, серед жителів сходу, 75% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів півдня – 86% проти поступок (готові – лише 8%).

Крім цього, проти будь-яких поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони переважно спілкуються вдома. Так, якщо серед українськомовних громадян 85% проти поступок (готові до поступок – 10%), то серед російськомовних громадян – 80% (і також лише 13%) готові до поступок.
https://www.volyn24.com/news/204381-ski ... nnia-vijny

Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця. Я вже мовчу про жінок, про пенсіонерів і т.д.
Взагалі в звичайних людей все більш-менш нормально. Ті, кому "не нормально", звалили.
Курс стабілізувався, попит на роботу відновився. Поки Америка сипе гроші(а вона поки їх сипе нормально) жити можна і "воювати до кінця" можна.

Хоча, Ukrainian, з-за кордону напевно видніше що хочуть українці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:20

  flyman написав:Ці всі 84% (в мене протилежні результати опитувань) в окопах?
Чи на диванах в ренбенах за 350 євро ганьблять долярчика і ховають під спідницями своїх непридатних?

Я так розумію, що для "нібитоопитаних" головне території, а люди то так собі: "баби ще нарожають", #доостанньогоукраїнця

Якщо брати конкретику, якщо ти нормальний з IT, дохід у тебе має бути в середньому по палаті 3-5куе/міс + дохід від здачі в аренду "в чорну".

То є питання, чи хоча б 1куе, ти задонатив хоча б за за весь час з 24.02.22?

Ті хто працює в тилу, особливо з IT на експорт на повну підтримують долярчика, як притоком грошей в країну, так і донатами для підтримки ЗСУ.

Ганьблять долярчика, як раз подібні "мухо-екземпляри", яким пофігу взагалі під ким бути і навіть при таких космічних доходах НЕ донатять взагалі... :roll:
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