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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4492449344944495
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:21

  andrijk777 написав:...........
Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця. Я вже мовчу про жінок, про пенсіонерів і т.д.
Взагалі в звичайних людей все більш-менш нормально. Ті, кому "не нормально", звалили.
Курс стабілізувався, попит на роботу відновився. Поки Америка сипе гроші(а вона поки їх сипе нормально) жити можна і "воювати до кінця" можна.

Хоча, Ukrainian, з-за кордону напевно видніше що хочуть українці.

Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:24

  _Mykola_ написав:.........
Ганьблять долярчика, як раз подібні "мухо-екземпляри", яким пофігу взагалі під ким бути і навіть при таких космічних доходах НЕ донатять взагалі... :roll:

Судя по форуму, это не так.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:39

  ЛАД написав:Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.

В госпіталь не всім треба, після такої поїздки і спілкування, цивільний може запросто отримати ПТСР, навіть якщо це буде просто присихіатричне відділення.
Але, так, мізки промиває сильно.

І напевно, самим тяжким у спілкуванні, так і просто проходячи поряд, є не відводити погляд, або друга крайність - витріщатися, не намагатися жаліти, а просто спілкуватись, поважаючи гідність людини, що є непросто. Цьому непростому вмінню нам всім ще треба буде навчитись...

Хотаб, напевно, дуже добре розуміє це.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:41

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця. Я вже мовчу про жінок, про пенсіонерів і т.д.
Взагалі в звичайних людей все більш-менш нормально. Ті, кому "не нормально", звалили.
Курс стабілізувався, попит на роботу відновився. Поки Америка сипе гроші(а вона поки їх сипе нормально) жити можна і "воювати до кінця" можна.

Хоча, Ukrainian, з-за кордону напевно видніше що хочуть українці.

Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.

Думаю для більшості "опитаних" найбільш суттєва зміна з початку війни - це курс долара не 28, а 37,5. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:44

  _Mykola_ написав:В госпіталь не всім треба, після такої поїздки і спілкування, цивільний може запросто отримати ПТСР, навіть якщо це буде просто присихіатричне відділення.
Але, так, мізки промиває сильно.

психіатричне це напевне жесть, я був в травматологічному - є пару воєнних без ноги/стопи. Хоча до лінії фронту від мене далеченько.
andrijk777
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