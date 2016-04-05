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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:21
andrijk777 написав:
...........
Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця. Я вже мовчу про жінок, про пенсіонерів і т.д.
Взагалі в звичайних людей все більш-менш нормально. Ті, кому "не нормально", звалили.
Курс стабілізувався, попит на роботу відновився. Поки Америка сипе гроші(а вона поки їх сипе нормально) жити можна і "воювати до кінця" можна.
Хоча, Ukrainian, з-за кордону напевно видніше що хочуть українці.
Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:24
_Mykola_ написав:
.........
Ганьблять долярчика, як раз подібні "мухо-екземпляри", яким пофігу взагалі під ким бути і навіть при таких космічних доходах НЕ донатять взагалі...
Судя по форуму, это не так.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:39
ЛАД написав:
Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.
В госпіталь не всім треба, після такої поїздки і спілкування, цивільний може запросто отримати ПТСР, навіть якщо це буде просто присихіатричне відділення.
Але, так, мізки промиває сильно.
І напевно, самим тяжким у спілкуванні, так і просто проходячи поряд, є не відводити погляд, або друга крайність - витріщатися, не намагатися жаліти, а просто спілкуватись, поважаючи гідність людини, що є непросто. Цьому непростому вмінню нам всім ще треба буде навчитись...
Хотаб, напевно, дуже добре розуміє це.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:41
ЛАД написав: andrijk777 написав:
...........
Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця. Я вже мовчу про жінок, про пенсіонерів і т.д.
Взагалі в звичайних людей все більш-менш нормально. Ті, кому "не нормально", звалили.
Курс стабілізувався, попит на роботу відновився. Поки Америка сипе гроші(а вона поки їх сипе нормально) жити можна і "воювати до кінця" можна.
Хоча, Ukrainian, з-за кордону напевно видніше що хочуть українці.
Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.
Думаю для більшості "опитаних" найбільш суттєва зміна з початку війни - це курс долара не 28, а 37,5.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:44
_Mykola_ написав:
В госпіталь не всім треба, після такої поїздки і спілкування, цивільний може запросто отримати ПТСР, навіть якщо це буде просто присихіатричне відділення.
Але, так, мізки промиває сильно.
психіатричне це напевне жесть, я був в травматологічному - є пару воєнних без ноги/стопи. Хоча до лінії фронту від мене далеченько.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:40
andrijk777 написав: _Mykola_ написав:
В госпіталь не всім треба, після такої поїздки і спілкування, цивільний може запросто отримати ПТСР, навіть якщо це буде просто присихіатричне відділення.
Але, так, мізки промиває сильно.
психіатричне це напевне жесть, я був в травматологічному - є пару воєнних без ноги/стопи. Хоча до лінії фронту від мене далеченько.
Вам повезло. У нас видел гораздо хуже.
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ЛАД
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:50
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
.........
Ганьблять долярчика, як раз подібні "мухо-екземпляри", яким пофігу взагалі під ким бути і навіть при таких космічних доходах НЕ донатять взагалі...
Судя по форуму, это не так.
Просто це ліцемірство диванної публіки чесати йому ЧСВ замість реальної допомоги: ані плечем (замінивши) , ані фінансово (податки, донати). А бісяться на нього якраз ті, хто або в такій самій ситуації, або фінансово на собі тягне війну.
Вам повезло. У нас видел гораздо хуже
Я не всіх довозив. Але це ніщо в порівнянні з тим, що набагато раніше доводилось везти влітку тіла в чорному мішку, які напіврозклались і тікли з мішка. Потім добу в горлі цей смак.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:09
ЛАД написав:
Погибших, к счастью, пока относительно немного
. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.
Относительно кого-чего? Салтовкой можно пренебречь? Бахмут и Мариуполь были лишними в Украине? Буча? Ирпень? 5-6 стертых с лица земли деревень в Николаевской области? + в других областях? Это все "относительно немного"? В названных мною только мирных более 100 тысяч (Карл!) погибло. Если добавить сюда погибших из Херсонской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей и особенно Донбасса, то наберется еще столько, нет, даже больше. Это я говорю про мирных, а еще военные гибнут каждый день..
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:30
andrijk777 написав:Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця.
Совершенно верно, все эти опрашивающие организации зачастую подгоняют свои вопросы под желаемый для них ответ.
Я бы с интересом прочёл результаты опроса - готовы ли лично вы с оружием в руках бороться с врагом несколько лет в составе ЗСУ до полного освобождения и выхода на границы 1991 года.
Я вот сам задумался как бы я ответил на этот вопрос.
Скорее всего я не готов, повоевать за Мелитополь и Мариуполь, я готов хоть сейчас. Но вот в боях за Крым я скорее всего погибну, такое у меня предчувствие.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:36
beee написав:
Объезжаю каждый день. Сто пудов сделано просто для продажи пропусков.
Я понимаю ночью. Там нужно. Вижу в окно зачем. Базара нет.
Я понимаю, тревога. Всё ясно.
Так их изготовляют все кому не лень. Все силовые структуры, с их подачи всем нуждающимся, пропуска начали массово появляться у случайных людей, даже у Виктора Павлика. ) Ночью тоже складывается ощущение, что коммендантского часа нет. Море авто на дорогах, пздц
Востаннє редагувалось hume
в Пон 03 лип, 2023 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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