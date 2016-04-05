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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4493449444954496>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:21

  andrijk777 написав:...........
Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця. Я вже мовчу про жінок, про пенсіонерів і т.д.
Взагалі в звичайних людей все більш-менш нормально. Ті, кому "не нормально", звалили.
Курс стабілізувався, попит на роботу відновився. Поки Америка сипе гроші(а вона поки їх сипе нормально) жити можна і "воювати до кінця" можна.

Хоча, Ukrainian, з-за кордону напевно видніше що хочуть українці.

Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:24

  _Mykola_ написав:.........
Ганьблять долярчика, як раз подібні "мухо-екземпляри", яким пофігу взагалі під ким бути і навіть при таких космічних доходах НЕ донатять взагалі... :roll:

Судя по форуму, это не так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:39

  ЛАД написав:Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.

В госпіталь не всім треба, після такої поїздки і спілкування, цивільний може запросто отримати ПТСР, навіть якщо це буде просто присихіатричне відділення.
Але, так, мізки промиває сильно.

І напевно, самим тяжким у спілкуванні, так і просто проходячи поряд, є не відводити погляд, або друга крайність - витріщатися, не намагатися жаліти, а просто спілкуватись, поважаючи гідність людини, що є непросто. Цьому непростому вмінню нам всім ще треба буде навчитись...

Хотаб, напевно, дуже добре розуміє це.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:41

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця. Я вже мовчу про жінок, про пенсіонерів і т.д.
Взагалі в звичайних людей все більш-менш нормально. Ті, кому "не нормально", звалили.
Курс стабілізувався, попит на роботу відновився. Поки Америка сипе гроші(а вона поки їх сипе нормально) жити можна і "воювати до кінця" можна.

Хоча, Ukrainian, з-за кордону напевно видніше що хочуть українці.

Не везде попит на роботу відновився. Зато гуманитарку получают достаточно многие.
Но, думаю, большинство этих звичайних людей не бывали не только в окопах, но и в госпиталях.
Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.

Думаю для більшості "опитаних" найбільш суттєва зміна з початку війни - це курс долара не 28, а 37,5. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:44

  _Mykola_ написав:В госпіталь не всім треба, після такої поїздки і спілкування, цивільний може запросто отримати ПТСР, навіть якщо це буде просто присихіатричне відділення.
Але, так, мізки промиває сильно.

психіатричне це напевне жесть, я був в травматологічному - є пару воєнних без ноги/стопи. Хоча до лінії фронту від мене далеченько.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:40

  andrijk777 написав:
  _Mykola_ написав:В госпіталь не всім треба, після такої поїздки і спілкування, цивільний може запросто отримати ПТСР, навіть якщо це буде просто присихіатричне відділення.
Але, так, мізки промиває сильно.

психіатричне це напевне жесть, я був в травматологічному - є пару воєнних без ноги/стопи. Хоча до лінії фронту від мене далеченько.

Вам повезло. У нас видел гораздо хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:50

Ганьблять своєю зухвалою бездіяльністю і пофігізмом на країн

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:.........
Ганьблять долярчика, як раз подібні "мухо-екземпляри", яким пофігу взагалі під ким бути і навіть при таких космічних доходах НЕ донатять взагалі... :roll:

Судя по форуму, это не так.

Просто це ліцемірство диванної публіки чесати йому ЧСВ замість реальної допомоги: ані плечем (замінивши) , ані фінансово (податки, донати). А бісяться на нього якраз ті, хто або в такій самій ситуації, або фінансово на собі тягне війну.
Вам повезло. У нас видел гораздо хуже

Я не всіх довозив. Але це ніщо в порівнянні з тим, що набагато раніше доводилось везти влітку тіла в чорному мішку, які напіврозклались і тікли з мішка. Потім добу в горлі цей смак.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 19:09

  ЛАД написав:Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.

Относительно кого-чего? Салтовкой можно пренебречь? Бахмут и Мариуполь были лишними в Украине? Буча? Ирпень? 5-6 стертых с лица земли деревень в Николаевской области? + в других областях? Это все "относительно немного"? В названных мною только мирных более 100 тысяч (Карл!) погибло. Если добавить сюда погибших из Херсонской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей и особенно Донбасса, то наберется еще столько, нет, даже больше. Это я говорю про мирных, а еще военные гибнут каждый день..
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця.

Совершенно верно, все эти опрашивающие организации зачастую подгоняют свои вопросы под желаемый для них ответ.
Я бы с интересом прочёл результаты опроса - готовы ли лично вы с оружием в руках бороться с врагом несколько лет в составе ЗСУ до полного освобождения и выхода на границы 1991 года.
Я вот сам задумался как бы я ответил на этот вопрос.
Скорее всего я не готов, повоевать за Мелитополь и Мариуполь, я готов хоть сейчас. Но вот в боях за Крым я скорее всего погибну, такое у меня предчувствие.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 19:36

  beee написав:Объезжаю каждый день. Сто пудов сделано просто для продажи пропусков.
Я понимаю ночью. Там нужно. Вижу в окно зачем. Базара нет.
Я понимаю, тревога. Всё ясно.

Так их изготовляют все кому не лень. Все силовые структуры, с их подачи всем нуждающимся, пропуска начали массово появляться у случайных людей, даже у Виктора Павлика. ) Ночью тоже складывается ощущение, что коммендантского часа нет. Море авто на дорогах, пздц
Востаннє редагувалось hume в Пон 03 лип, 2023 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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