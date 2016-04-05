freeze написав:andrijk777 написав:Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця.
Совершенно верно, все эти опрашивающие организации зачастую подгоняют свои вопросы под желаемый для них ответ.
Я бы с интересом прочёл результаты опроса - готовы ли лично вы с оружием в руках бороться с врагом несколько лет в составе ЗСУ до полного освобождения и выхода на границы 1991 года.
Я вот сам задумался как бы я ответил на этот вопрос.
Скорее всего я не готов, повоевать за Мелитополь и Мариуполь, я готов хоть сейчас. Но вот в боях за Крым я скорее всего погибну, такое у меня предчувствие.
Никто не прогонит ни на Донецк, ни на Крым. Это самоубийство, будут возвращать переговорным процессом. Если дадут Атакамс и Ф16 переговоры будут сильнее с нашей позиции, не дадут - здравствуй 2015 замороженный конфликт.