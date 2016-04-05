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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:41
freeze написав:
andrijk777 написав:Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця.
Совершенно верно, все эти опрашивающие организации зачастую подгоняют свои вопросы под желаемый для них ответ.
Я бы с интересом прочёл результаты опроса - готовы ли лично вы с оружием в руках бороться с врагом несколько лет в составе ЗСУ до полного освобождения и выхода на границы 1991 года.
Я вот сам задумался как бы я ответил на этот вопрос.
Скорее всего я не готов, повоевать за Мелитополь и Мариуполь, я готов хоть сейчас. Но вот в боях за Крым я скорее всего погибну, такое у меня предчувствие.
Никто не прогонит ни на Донецк, ни на Крым. Это самоубийство, будут возвращать переговорным процессом. Если дадут Атакамс и Ф16 переговоры будут сильнее с нашей позиции, не дадут - здравствуй 2015 замороженный конфликт.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:43
hume , ночью давно не ездил, не было нужды, но таксюрист подвозивший меня с вокзала в 23.45 ооочень спешил успеть потом домой, так как по его словам стало нормой остановить на БП (на мостах, например) и до утра (конец комендантского) не отпускать. Даже с пассажиром в салоне.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:52
fler
Относительно 40-млн населения Украины.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:54
hume написав:
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Ночью тоже складывается ощущение, что комендантского часа нет. Море авто на дорогах, пздц
Странно, в Харькове такого нет.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:55
80 гривен литр солярки??? Просто думал что меня ничто не удивит.В смысле масштаба и объема. АГА счас.По ходу решили купить всю Марбелью? Зерновой коридор нервно курит в сторонке вместе с борисовым.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:56
freeze написав:
andrijk777 написав:Вже написали вище - такі опитування треба проводити в окопах. Якщо ти сидиш в барі і попиваєш пивко і тобі не загрожує мобілізація то звичайно ти за війну до кінця.
Совершенно верно, все эти опрашивающие организации зачастую подгоняют свои вопросы под желаемый для них ответ.
.....
Вопрос ещё и в правдивости ответов.
Остальное - сплюньте 3 раза.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 03 лип, 2023 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:56
Hotab написав:hume
, ночью давно не ездил, не было нужды, но таксюрист подвозивший меня с вокзала в 23.45 ооочень спешил успеть потом домой, так как по его словам стало нормой остановить на БП (на мостах, например) и до утра (конец комендантского) не отпускать. Даже с пассажиром в салоне.
Просто у таксиста нет пропуска, если вдруг остановят. Как-то пришлось встречать в центре ранний автобус, выехал в 4.40. стоял возле моста ждал когда коммендантский час закончится. Хозяева жизни всё оформили,чтоб не объезжать какие-то там мосты и не смотреть на часы ближе к полуночи. Наверное не сильно дорого, иначе Виктор Павлик не купил бы.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:58
stm написав:
..........
Никто не прогонит ни на Донецк, ни на Крым. Это самоубийство, будут возвращать переговорным процессом. Если дадут Атакамс и Ф16 переговоры будут сильнее с нашей позиции, не дадут - здравствуй 2015 замороженный конфликт.
А как же "папка Буданова"?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 20:00
88998899aleks написав:80 гривен литр солярки?
?? Просто думал что меня ничто не удивит.В смысле масштаба и объема. АГА счас.По ходу решили купить всю Марбелью? Зерновой коридор нервно курит в сторонке вместе с борисовым.
Вот мине интересно, где такая цена ?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 20:08
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