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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4495449644974498>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:09

  88998899aleks написав:pesikot Цензор.НЕТ

А я на заправки езжу, а не на цензор.нет

Давай конкретику
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:...стало нормой остановить на БП (на мостах, например) и до утра (конец комендантского) не отпускать. Даже с пассажиром в салоне.
Это правильно. Комендантское время не просто так же ввели.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:12

  Успіх написав:
Тому...
Тому пропонуйте варіанти/вихід з такої невтішної ситуації?


Для цього Вам прийдеться розсекретити якусь інформацію. :oops:
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:16

  Howl написав:
  Hotab написав:...стало нормой остановить на БП (на мостах, например) и до утра (конец комендантского) не отпускать. Даже с пассажиром в салоне.
Это правильно. Комендантское время не просто так же ввели.

Теж так думаю. І дозволь таксюрику «я там живу, я спати додому» і він буде їздити всю ніч з цими словами. З іншого боку, ще рік тому читав в ЗМІ, що якщо ви десь здалеку їдете і не встигли додому до комендантської години, то просто поясніть ситуацію, не хаміть, вам дозволять поїхати додому. І це логічно. А як це все разом поєднати (нічні зупинки до ранку і те, що заявлялось в ЗМІ)..
Сам зазвичай махав ксівою, спецперепустки нема. Пароль (змінний) мені відомий, але це для піших прогулянок. Не для авто.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав: З іншого боку, ще рік тому читав в ЗМІ, що якщо ви десь здалеку їдете і не встигли додому до комендантської години, то просто поясніть ситуацію, не заміть, вам дозволять поїхати додому. І це логічно


9 березня 2022 повертався після початку комендантської години , до Одеси було десь 60км...спитали звідки і куди їдеш (розказав, що їздив забирав дітей з під Києва і відвіз у Вінницю), подивились багажник і побажали гарної дороги (і так на всіх блокпостах), у 99% випадків на блокпостах люди розуміють з ким мають справу, але краще не порушувати правила КГ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:38

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Погибших, к счастью, пока относительно немного. Есть далеко не в каждой семье. Дома разрушены тоже у относительно небольшой части.

Относительно кого-чего? Салтовкой можно пренебречь? Бахмут и Мариуполь были лишними в Украине? Буча? Ирпень? 5-6 стертых с лица земли деревень в Николаевской области? + в других областях? Это все "относительно немного"? В названных мною только мирных более 100 тысяч (Карл!) погибло. Если добавить сюда погибших из Херсонской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей и особенно Донбасса, то наберется еще столько, нет, даже больше. Это я говорю про мирных, а еще военные гибнут каждый день..

fler
Относительно 40-млн населения Украины.

Тобто десь 400 тисяч загиблих - це по-вашому "относительно немного" для України? на фоні того, що:
- отримали в рази більше (ніж 400 тис.) поранених, контужених, згвалтованих, інвалідів і психічно хворих;
- приблизно 6-8 млн. біженців за кордоном;
- 700 тисяч дітей силоміць вивезли до рф (з батьками та без).
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Теж так думаю. І дозволь таксюрику «я там живу, я спати додому» і він буде їздити всю ніч з цими словами.
Найгірше наступне
1 Всі правила однакові для усіх територій....
2 З іншого боку
Всюди тільки обмеження
обмеження пересування
обмеження продажу алкоголю
змушуваняя до купівлі касового апарату....

Хтось мені хоче сказати що це повинно бути однаковим для Львова і Херсону?
Для Києва і Харкова?

Думаєте хтось видає перепустки таксистам у Львові?
І що тоді
Всі пасажири поїздів= порушники, яких треба маринувати на вокзалі?
03:31 007К Київ-Пасажирський Чернівці
02:18 236Ш Одеса-Головна Чернівці
02:13 036Л Перемишль Одеса-Головна
00:15 008Л Чернівці Київ-Пасажирський
02:38 013К Київ-Пасажирський Солотвино 1
03:17 013Л Солотвино 1 Київ-Пасажирський
02:13 037Л Ужгород Одеса-Головна
02:40 716Л Перемишль Київ-Пасажирський
03:38 036Ш Одеса-Головна Перемишль
03:50 705К Київ-Пасажирський Перемишль
04:47 081К Київ-Пасажирський Ужгород
03:38 053К Київ-Пасажирський Перемишль
02:56 123Л Ужгород Київ-Пасажирський
23:45 056Л Івано-Франківськ Київ-Пасажирський
01:04 096Л Ясиня Київ-Пасажирський
04:02 029К Київ-Пасажирський Ужгород
І ще пяток поїздів приходить між 24 і 5 ранку
Краматорська мало?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:41

  prodigy написав:
  Hotab написав: З іншого боку, ще рік тому читав в ЗМІ, що якщо ви десь здалеку їдете і не встигли додому до комендантської години, то просто поясніть ситуацію, не заміть, вам дозволять поїхати додому. І це логічно


9 березня 2022 повертався після початку комендантської години , до Одеси було десь 60км...спитали звідки і куди їдеш (розказав, що їздив забирав дітей з під Києва і відвіз у Вінницю), подивились багажник і побажали гарної дороги (і так на всіх блокпостах), у 99% випадків на блокпостах люди розуміють з ким мають справу, але краще не порушувати правила КГ
На трасах , якщо не вїзжаєте в населенні пункти - обмежень на пересування немає
З Одеси до Львова мене зупинили максимум 3 рази....
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:41

  vt313 написав:
  Успіх написав:
Тому...
Тому пропонуйте варіанти/вихід з такої невтішної ситуації?


Для цього Вам прийдеться розсекретити якусь інформацію. :oops:


Яку? ;)

А що у Вас немає свого варіанту?))
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А що у Вас немає свого варіанту?))
В мене є
Але тобі не сподобається
Варіант простий як двері
1 Запропонувати тобі не отримати бойові за останні 6 місяців
2 Запропонувати тобі, повернути недоплачених тобі 600 000 грн у вигляді несплаати тобою податків до моменту поки не повернеш сам собі всю суму...

Думаю така пропозиція відразу відібє в тебе бажання тут жалітись...
Ба більше
Навіть оголошення твоїм командуванням подібної пропозиції з умовою що як тільки ти десь починаєш жалітись - ти автоматично переходиш до виконання пропозиції - змусить тебе замовчати..

ПС
я знаю що зараз налетить море з оповіданнями про конституційність чи правильність...
Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..
аони наглі, але не дурні і розуміють що в сьогоднішніх умовах їхня вартість на цивілці точно в 10 разів менша ніж 100 000...
budivelnik
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