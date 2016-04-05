А я на заправки езжу, а не на цензор.нет
Давай конкретику
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Додано: Пон 03 лип, 2023 20:09
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:12
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:16
Теж так думаю. І дозволь таксюрику «я там живу, я спати додому» і він буде їздити всю ніч з цими словами. З іншого боку, ще рік тому читав в ЗМІ, що якщо ви десь здалеку їдете і не встигли додому до комендантської години, то просто поясніть ситуацію, не хаміть, вам дозволять поїхати додому. І це логічно. А як це все разом поєднати (нічні зупинки до ранку і те, що заявлялось в ЗМІ)..
Сам зазвичай махав ксівою, спецперепустки нема. Пароль (змінний) мені відомий, але це для піших прогулянок. Не для авто.
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
9 березня 2022 повертався після початку комендантської години , до Одеси було десь 60км...спитали звідки і куди їдеш (розказав, що їздив забирав дітей з під Києва і відвіз у Вінницю), подивились багажник і побажали гарної дороги (і так на всіх блокпостах), у 99% випадків на блокпостах люди розуміють з ким мають справу, але краще не порушувати правила КГ
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:38
Тобто десь 400 тисяч загиблих - це по-вашому "относительно немного" для України? на фоні того, що:
- отримали в рази більше (ніж 400 тис.) поранених, контужених, згвалтованих, інвалідів і психічно хворих;
- приблизно 6-8 млн. біженців за кордоном;
- 700 тисяч дітей силоміць вивезли до рф (з батьками та без).
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Найгірше наступне
1 Всі правила однакові для усіх територій....
2 З іншого боку
Всюди тільки обмеження
обмеження пересування
обмеження продажу алкоголю
змушуваняя до купівлі касового апарату....
Хтось мені хоче сказати що це повинно бути однаковим для Львова і Херсону?
Для Києва і Харкова?
Думаєте хтось видає перепустки таксистам у Львові?
І що тоді
Всі пасажири поїздів= порушники, яких треба маринувати на вокзалі?
03:31 007К Київ-Пасажирський Чернівці
02:18 236Ш Одеса-Головна Чернівці
02:13 036Л Перемишль Одеса-Головна
00:15 008Л Чернівці Київ-Пасажирський
02:38 013К Київ-Пасажирський Солотвино 1
03:17 013Л Солотвино 1 Київ-Пасажирський
02:13 037Л Ужгород Одеса-Головна
02:40 716Л Перемишль Київ-Пасажирський
03:38 036Ш Одеса-Головна Перемишль
03:50 705К Київ-Пасажирський Перемишль
04:47 081К Київ-Пасажирський Ужгород
03:38 053К Київ-Пасажирський Перемишль
02:56 123Л Ужгород Київ-Пасажирський
23:45 056Л Івано-Франківськ Київ-Пасажирський
01:04 096Л Ясиня Київ-Пасажирський
04:02 029К Київ-Пасажирський Ужгород
І ще пяток поїздів приходить між 24 і 5 ранку
Краматорська мало?
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:41
На трасах , якщо не вїзжаєте в населенні пункти - обмежень на пересування немає
З Одеси до Львова мене зупинили максимум 3 рази....
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:41
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В мене є
Але тобі не сподобається
Варіант простий як двері
1 Запропонувати тобі не отримати бойові за останні 6 місяців
2 Запропонувати тобі, повернути недоплачених тобі 600 000 грн у вигляді несплаати тобою податків до моменту поки не повернеш сам собі всю суму...
Думаю така пропозиція відразу відібє в тебе бажання тут жалітись...
Ба більше
Навіть оголошення твоїм командуванням подібної пропозиції з умовою що як тільки ти десь починаєш жалітись - ти автоматично переходиш до виконання пропозиції - змусить тебе замовчати..
ПС
я знаю що зараз налетить море з оповіданнями про конституційність чи правильність...
Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..
аони наглі, але не дурні і розуміють що в сьогоднішніх умовах їхня вартість на цивілці точно в 10 разів менша ніж 100 000...
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