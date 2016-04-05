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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4495449644974498
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:48

Інкерман-Севастополь ;)

Хех))
Інша справа нам нам блокпостах :D
Паролі міняються, але нам командири скидають на телефон при потребі...

Але, декілька разів було, що командуванню ще не дали пароль, а веземо кабани, чи ще якесь завдання виконуємо...
Без документів на себе і авто(автівки ж волонтерські/друзі побратимів з Польщі поприганяли)...
Але - завжди проїзджали :mrgreen:

Було що:
- Пароль?
- Нам ще не дали... :D
- Ваші документи?
- Не взяли з собою... :D
- Документи на машину?
- Немаємо... :D
-...... та їдьте...(махає рукою):D
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 03 лип, 2023 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:52

  budivelnik написав:я знаю що зараз налетить море з оповіданнями про конституційність чи правильність...
ага типа тебя кто то читает. я случайно открыл
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:55

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:В мене є
Але тобі не сподобається
Варіант простий як двері
1 Запропонувати тобі не отримати бойові за останні 6 місяців
2 Запропонувати тобі, повернути недоплачених тобі 600 000 грн у вигляді несплаати тобою податків до моменту поки не повернеш сам собі всю суму...

Думаю така пропозиція відразу відібє в тебе бажання тут жалітись...
Ба більше
Навіть оголошення твоїм командуванням подібної пропозиції з умовою що як тільки ти десь починаєш жалітись - ти автоматично переходиш до виконання пропозиції - змусить тебе замовчати..

ПС
я знаю що зараз налетить море з оповіданнями про конституційність чи правильність...
Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..
аони наглі, але не дурні і розуміють що в сьогоднішніх умовах їхня вартість на цивілці точно в 10 разів менша ніж 100 000...
ага типа тебя кто то читает. я случайно открыл
Не зрозумів
То ти найрозумніший - бо відкрив
Чи найдурніший - бо відкрив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:00

  Успіх написав:Хех))
Інша справа нам нам блокпостах
Паролі міняються, але нам командири скидають на телефон при потребі...

Але, декілька разів було, що командуванню ще не дали пароль, а веземо кабани, чи ще якесь завдання виконуємо...
Без документів на себе і авто(автівки ж волонтерські/друзі побратимів з Польщі поприганяли)...
Але - завжди проїзджали :mrgreen:

Було що:
- Пароль?
- Нам ще не дали...
- Ваші документи?
- Не взяли з собою...
- Документи на машину?
- Немаємо... :D
-...... та їдьте...(махає рукою):D

Будеш казати, що я до тебе нерівно дихаю, але зараз ти розказав для росіян, що на херсонському напрямку можна ДРГ відправляти без навіть підробних документів і паролів, головне поставити пару україномовних в голові колони.
Ну чому ти не вмієш зовсім думати що казати, а мовчати не вмів ніколи? ))

То ти найрозумніший - бо відкрив
Чи найдурніший - бо відкрив?

Звичайна істерична домогосподарка. Постійно кричить кого читає, кого не читає, хоча насправді всіх читає і всім відповідає. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 лип, 2023 21:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:02

  fler написав:
  ЛАД написав:............
fler
Относительно 40-млн населения Украины.

Тобто десь 400 тисяч загиблих - це по-вашому "относительно немного" для України? на фоні того, що:
- отримали в рази більше (ніж 400 тис.) поранених, контужених, згвалтованих, інвалідів і психічно хворих;
- приблизно 6-8 млн. біженців за кордоном;
- 700 тисяч дітей силоміць вивезли до рф (з батьками та без).
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?

Звідки цифра 400 тисяч загиблих? І "в рази більше"?
А загалом цікаво, коли я пишу про гуманітарну кризу в Украйні, то Faceless мене звинувачує у "відвертій брехні і перекручуванні". Коли написав, що "Погибших, к счастью, пока относительно немного", то Ви мене звинувачуєте у зневазі до великої кількості загиблих.
Може, Ви якось з Faceless"ом домовитесь, а то я вже заплутався.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:10

  Успіх написав:Без документів на себе і авто(автівки ж волонтерські/друзі побратимів з Польщі поприганяли)...

Долярчик, середній ти аватар ...

Тим, кому я доначу, вони всі документи на автівки передают до ЗСУ, ще до блок-постів

Бо кажуть, інакше, дуже-дуже важко пояснити, звідки взялося авто в підрозділу, якому передали
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:24

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:............
fler
Относительно 40-млн населения Украины.

Тобто десь 400 тисяч загиблих - це по-вашому "относительно немного" для України? на фоні того, що:
- отримали в рази більше (ніж 400 тис.) поранених, контужених, згвалтованих, інвалідів і психічно хворих;
- приблизно 6-8 млн. біженців за кордоном;
- 700 тисяч дітей силоміць вивезли до рф (з батьками та без).
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?

  ЛАД написав:Звідки цифра 400 тисяч загиблих? І "в рази більше"?

Прогнозні оцінки.
  ЛАД написав:А загалом цікаво, коли я пишу про гуманітарну кризу в Украйні, то Faceless мене звинувачує у "відвертій брехні і перекручуванні". Коли написав, що "Погибших, к счастью, пока относительно немного", то Ви мене звинувачуєте у зневазі до великої кількості загиблих.
Може, Ви якось з Faceless"ом домовитесь, а то я вже заплутався.


Не брешіть та не перекручуйте, тоді не доведеться плутатись та домовлятись :D
Гуманітарна криза та демографічна - це дві різні кризи. У Faceless вражаюче терпіння щодо ведення діалогу з вами.
fler
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