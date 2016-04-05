|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:55
vitaliian написав: budivelnik написав:
В мене є
Але тобі не сподобається
Варіант простий як двері
1 Запропонувати тобі не отримати бойові за останні 6 місяців
2 Запропонувати тобі, повернути недоплачених тобі 600 000 грн у вигляді несплаати тобою податків до моменту поки не повернеш сам собі всю суму...
Думаю така пропозиція відразу відібє в тебе бажання тут жалітись...
Ба більше
Навіть оголошення твоїм командуванням подібної пропозиції з умовою що як тільки ти десь починаєш жалітись - ти автоматично переходиш до виконання пропозиції - змусить тебе замовчати..
ПС
я знаю що зараз налетить море з оповіданнями про конституційність чи правильність...
Але якщо добре подумати то я запропонував чудовий варіант , після оголошення якого десятки тисяч умовних долярчиків відразу перестануть скиглити..
аони наглі, але не дурні і розуміють що в сьогоднішніх умовах їхня вартість на цивілці точно в 10 разів менша ніж 100 000...
ага типа тебя кто то читает. я случайно открыл
Не зрозумів
То ти найрозумніший - бо відкрив
Чи найдурніший - бо відкрив?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26300
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 2925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:00
Успіх написав:
Хех))
Інша справа нам нам блокпостах
Паролі міняються, але нам командири скидають на телефон при потребі...
Але, декілька разів було, що командуванню ще не дали пароль, а веземо кабани, чи ще якесь завдання виконуємо...
Без документів на себе і авто(автівки ж волонтерські/друзі побратимів з Польщі поприганяли)...
Але - завжди проїзджали
Було що:
- Пароль?
- Нам ще не дали...
- Ваші документи?
- Не взяли з собою...
- Документи на машину?
- Немаємо...
-...... та їдьте...(махає рукою):D
Будеш казати, що я до тебе нерівно дихаю, але зараз ти розказав для росіян, що на херсонському напрямку можна ДРГ відправляти без навіть підробних документів і паролів, головне поставити пару україномовних в голові колони.
Ну чому ти не вмієш зовсім думати що казати, а мовчати не вмів ніколи? ))
То ти найрозумніший - бо відкрив
Чи найдурніший - бо відкрив?
Звичайна істерична домогосподарка. Постійно кричить кого читає, кого не читає, хоча насправді всіх читає і всім відповідає.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 03 лип, 2023 21:08, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9298
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 2002 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:02
fler написав: ЛАД написав:
............fler
Относительно 40-млн населения Украины.
Тобто десь 400 тисяч загиблих - це по-вашому "относительно немного" для України? на фоні того, що:
- отримали в рази більше (ніж 400 тис.) поранених, контужених, згвалтованих, інвалідів і психічно хворих;
- приблизно 6-8 млн. біженців за кордоном;
- 700 тисяч дітей силоміць вивезли до рф (з батьками та без).
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?
Звідки цифра 400 тисяч загиблих? І "в рази більше"?
А загалом цікаво, коли я пишу про гуманітарну кризу в Украйні, то Faceless
мене звинувачує у "відвертій брехні і перекручуванні". Коли написав, що "Погибших, к счастью, пока относительно немного", то Ви мене звинувачуєте у зневазі до великої кількості загиблих.
Може, Ви якось з Faceless
"ом домовитесь, а то я вже заплутався.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24922
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5063 раз.
- Подякували: 4714 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:10
Успіх написав:
Без документів на себе і авто(автівки ж волонтерські/друзі побратимів з Польщі поприганяли)...
Долярчик, середній ти аватар ...
Тим, кому я доначу, вони всі документи на автівки передают до ЗСУ, ще до блок-постів
Бо кажуть, інакше, дуже-дуже важко пояснити, звідки взялося авто в підрозділу, якому передали
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8098
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:24
ЛАД написав: fler написав:
Тобто десь 400 тисяч загиблих - це по-вашому "относительно немного" для України? на фоні того, що:
- отримали в рази більше (ніж 400 тис.) поранених, контужених, згвалтованих, інвалідів і психічно хворих;
- приблизно 6-8 млн. біженців за кордоном;
- 700 тисяч дітей силоміць вивезли до рф (з батьками та без).
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?
Звідки цифра 400 тисяч загиблих? І "в рази більше"?
Прогнозні оцінки.
ЛАД написав:
А загалом цікаво, коли я пишу про гуманітарну кризу в Украйні, то Faceless
мене звинувачує у "відвертій брехні і перекручуванні". Коли написав, що "Погибших, к счастью, пока относительно немного", то Ви мене звинувачуєте у зневазі до великої кількості загиблих.
Може, Ви якось з Faceless
"ом домовитесь, а то я вже заплутався.
Не брешіть та не перекручуйте, тоді не доведеться плутатись та домовлятись
Гуманітарна криза та демографічна - це дві різні кризи. У Faceless вражаюче терпіння щодо ведення діалогу з вами.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1133 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:26
fler написав:
Тобто десь 400 тисяч загиблих - це по-вашому "относительно немного" для України? на фоні того, що:
- отримали в рази більше (ніж 400 тис.) поранених, контужених, згвалтованих, інвалідів і психічно хворих;
- приблизно 6-8 млн. біженців за кордоном;
- 700 тисяч дітей силоміць вивезли до рф (з батьками та без).
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?
от тепер ви не розганяйте паніку - немає в нас таких втрат 400 т людей навіть на 40 млн - це дуже багато, ви напевне не уявляєте наскільки.
є офіційні цифри по цивільним й вони доволі точні.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3720
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:35
десь
Shaman написав: fler написав:
Тобто десь 400 тисяч загиблих
- це по-вашому "относительно немного" для України? ...
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?
от тепер ви не розганяйте паніку - немає в нас таких втрат 400 т людей навіть на 40 млн - це дуже багато, ви напевне не уявляєте наскільки.
є офіційні цифри по цивільним й вони доволі точні.
400 тис. - це цивільних+військових станом на зараз і щодня ця цифра, на жаль, зростає.
Статистика не велася, а у вас є "доволі точні" цифри?
Економіст від Бога (с)
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1133 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:38
Ох як набридло розжовувати елементарні речі...
Якщо наші хлопці щодня по 2-4-6 разів шморгаються через найближчих 3 блокпоста - то вже наші автівки і водіїв лише "новенькі" не знають на блокпостах.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4995
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:42
Успіх написав: vt313 написав: Успіх написав:
Тому...
Тому пропонуйте варіанти/вихід з такої невтішної ситуації?
Для цього Вам прийдеться розсекретити якусь інформацію.
Яку?
А що у Вас немає свого варіанту?))
Потрібно стати конкретною людиною з конкретного з'єднання. І дати інтерв'ю, наприклад, порошенковському каналу (чи ще комусь, в інтернеті Ви постійно).
Сказати все те саме. Нічого особливого, на мою думку, Ви тут не говорили. Але перевірити треба.
Скоріше за все Вас переведуть куди подалі. Не вийде з першого разу, з другого точно.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лип, 2023 21:45
stm написав:
Никто не прогонит ни на Донецк, ни на Крым. Это самоубийство, будут возвращать переговорным процессом. Если дадут Атакамс и Ф16 переговоры будут сильнее с нашей позиции, не дадут - здравствуй 2015 замороженный конфликт.
Слава богу, наконец услышал на форуме речь не мальчиков (которых здесь и вообще в сетях большинство), а разумной женщины.
Мальчиков всех возрастов, которые верят в какие-то "папки Буданова", в опросы "война до победного конца, даешь Крым", во всемогущего Залужного, всесокрушающие Леопарды, Ф16 и Абрамсы (которым запрещено хоть на метр зайти/залететь вглубь территории врага). Которые зарабатывают кучу денег, сидя в Киеве, и не видят гуманитарной катастрофы и массовых жертв и разрушений в восточных регионах. И активно обсуждают "курс 37.2 или 37.3, кто знает?" и "сколько киевских квартир я продал/купил за этот год".
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19520
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3095 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118185
|
|
|6076
|492640
|
|
|1
|5823
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|