stm написав:Никто не прогонит ни на Донецк, ни на Крым. Это самоубийство, будут возвращать переговорным процессом. Если дадут Атакамс и Ф16 переговоры будут сильнее с нашей позиции, не дадут - здравствуй 2015 замороженный конфликт.
Слава богу, наконец услышал на форуме речь не мальчиков (которых здесь и вообще в сетях большинство), а разумной женщины.
Мальчиков всех возрастов, которые верят в какие-то "папки Буданова", в опросы "война до победного конца, даешь Крым", во всемогущего Залужного, всесокрушающие Леопарды, Ф16 и Абрамсы (которым запрещено хоть на метр зайти/залететь вглубь территории врага). Которые зарабатывают кучу денег, сидя в Киеве, и не видят гуманитарной катастрофы и массовых жертв и разрушений в восточных регионах. И активно обсуждают "курс 37.2 или 37.3, кто знает?" и "сколько киевских квартир я продал/купил за этот год".
Успіх написав:[ 1. Документи є не на всі авто(десь загубились за 16міс.) 2. Не всі авто рахуються за підрозділом - є авто(більшість їх в нас), які ніде не рахуються, так як просто друзі передали сюди хлопцям і ми просто ними користуємось.
В Ізюмському похованні у могилах знайшли 451 тіло ... Точна кількість померлих за час окупації в Ізюмі наразі невідома, попередньо говорять про тисячу жертв.
єдине місто, де багато загиблих - це Маріуполь - там рахунок може йти на десятки тисяч, не на сотні. це ж ті міста, що ви перерахували
fler написав:Относительно кого-чего? Салтовкой можно пренебречь? Бахмут и Мариуполь были лишними в Украине? Буча? Ирпень? 5-6 стертых с лица земли деревень в Николаевской области? + в других областях? Это все "относительно немного"? В названных мною только мирных более 100 тысяч (Карл!) погибло. Если добавить сюда погибших из Херсонской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей и особенно Донбасса, то наберется еще столько, нет, даже больше. Это я говорю про мирных, а еще военные гибнут каждый день..
дякуючи Богу, сотень тисяч немає - тому, як ви самі кажете, не поширюйте зраду...
й не намагайтеся відразу переходити на особистості - в тих дискусіях, де виник незвичайний економіст ми обговорювали непрості речі. з вами я не бачу, щоб можна було щось складне обговорювати
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 03 лип, 2023 22:23, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Никто не прогонит ни на Донецк, ни на Крым. Это самоубийство, будут возвращать переговорным процессом. Если дадут Атакамс и Ф16 переговоры будут сильнее с нашей позиции, не дадут - здравствуй 2015 замороженный конфликт.
Слава богу, наконец услышал на форуме речь не мальчиков (которых здесь и вообще в сетях большинство), а разумной женщины.
Мальчиков всех возрастов, которые верят в какие-то "папки Буданова", в опросы "война до победного конца, даешь Крым", во всемогущего Залужного, всесокрушающие Леопарды, Ф16 и Абрамсы (которым запрещено хоть на метр зайти/залететь вглубь территории врага). Которые зарабатывают кучу денег, сидя в Киеве, и не видят гуманитарной катастрофы и массовых жертв и разрушений в восточных регионах. И активно обсуждают "курс 37.2 или 37.3, кто знает?" и "сколько киевских квартир я продал/купил за этот год".
а насправді коректна позиція - не заявляти щось дуже впевнено. ми не знаємо інфо з Генштабу, тому все інше - це особисті припущення. й чим більше самовпевнено їх висловлюють, тим менше до них довіри.
може залишимось на поточних позиціях, а може й звільнимо Крим - можливо й те, й те. як на мене, ми далеко ще не всі резерви задіяли, тому я спостерігаю, бачу певний прогрес, й не дорікаю,, чому так повільно - бо довіряю військовому керівництву. бо йому видніше, треба робити рейд, як під Харковом, чи методично тиснути, як під Херсоном.
й не вірю надто в міць Раші - рейди по Белгородщині та ралі Вагнера на Москву це яскраво показують, з резервами там біда. а якщо якийсь Фургал на Дальному Сході скаже - нафіг ту Москву - хто й як там буде порядок наводити? в Раші стільки слабких місць, бо посипатись може будь де. тому загальний стан в країні такий, що ще дозволяє нам далі тиснути - а чи встигнемо дотиснути, час покаже. ІМХО, Раша впаде - питання лише в часі
fler написав:Статистика не велася, а у вас є "доволі точні" цифри? Економіст від Бога (с)
... якщо це ваша особиста оцінка, то приймається (хоча вона й неправильна). статистика військових невідома - сказали, розкриють після перемоги. .. Точна кількість померлих за час окупації в Ізюмі наразі невідома, попередньо говорять про тисячу жертв...єдине місто, де багато загиблих - це Маріуполь - там рахунок може йти на десятки тисяч, не на сотні.
Логіка залізна
Shaman написав:... з вами я не бачу, щоб можна було щось складне обговорювати
У мене таке саме відчуття щодо вас;) До речі, МОН щойно набрав групу експертів щодо розробки Стратегії розвитку освіти й науки 2030. Вас туди взяли? Лібанову, наприклад, взяли. Мене теж...
fler написав:... У мене таке саме відчуття щодо вас;) До речі, МОН щойно набрав групу експертів щодо розробки Стратегії розвитку освіти й науки 2030. Вас туди взяли? Лібанову, наприклад, взяли. Мене теж...
барабашов написав:Не подскажешь - кто за меня мою работу будет работать если я пойду туда и приеду описля к тебе . Кто будет дам в меха одевать осенью???
это и есть ваша работа? дамы довольны? Передайте им, что ради ихних шубок долярчик и воюет.
Не только Летний ассортимент на $чиков и прочих софорумчан мужского пола тоже присутствует, впрочем как и не совсем летний Просто хотел уточнить - если кто то последний 31год с момента ввода купонов тянет какую то лямку в секторе где нет отпусков, ты терпила перед представителями батькивщины и по жизни кому то должен(кто занимается бизнесом - поймёт) - что и куда он должен бросать и сжигать(ну пусть выкидывать) чтоб подняв зад побежать подменять $чика? Все тут знают нюансы консервации и остановки бизнеса, причём принудительной и с потерей рабочих мест?