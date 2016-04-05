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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4496449744984499
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 21:48

Не все так, як у книжках пише!© ;)

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 03 лип, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:10

  Starikan написав:
  stm написав:Никто не прогонит ни на Донецк, ни на Крым. Это самоубийство, будут возвращать переговорным процессом. Если дадут Атакамс и Ф16 переговоры будут сильнее с нашей позиции, не дадут - здравствуй 2015 замороженный конфликт.

Слава богу, наконец услышал на форуме речь не мальчиков (которых здесь и вообще в сетях большинство), а разумной женщины.

Мальчиков всех возрастов, которые верят в какие-то "папки Буданова", в опросы "война до победного конца, даешь Крым", во всемогущего Залужного, всесокрушающие Леопарды, Ф16 и Абрамсы (которым запрещено хоть на метр зайти/залететь вглубь территории врага). Которые зарабатывают кучу денег, сидя в Киеве, и не видят гуманитарной катастрофы и массовых жертв и разрушений в восточных регионах. И активно обсуждают "курс 37.2 или 37.3, кто знает?" и "сколько киевских квартир я продал/купил за этот год".


Немає, наразі, точок для перемовин.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:14

  Успіх написав:[
1. Документи є не на всі авто(десь загубились за 16міс.)
2. Не всі авто рахуються за підрозділом - є авто(більшість їх в нас), які ніде не рахуються, так як просто друзі передали сюди хлопцям і ми просто ними користуємось.

Доллярчик, хватит.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:19

  fler написав:
  Shaman написав:
  fler написав:Тобто десь 400 тисяч загиблих - це по-вашому "относительно немного" для України? ...
Соромлюсь запитати, а скільки для вас "много"?

от тепер ви не розганяйте паніку - немає в нас таких втрат 400 т людей навіть на 40 млн - це дуже багато, ви напевне не уявляєте наскільки.

є офіційні цифри по цивільним й вони доволі точні.

десь 400 тис. - це цивільних+військових станом на зараз і щодня ця цифра, на жаль, зростає.
Статистика не велася, а у вас є "доволі точні" цифри? :shock: Економіст від Бога (с) :wink:

тоді вкажіть джерело ваших даних, якими ви оперуєте - якщо це ваша особиста оцінка, то приймається (хоча вона й неправильна).

статистика військових невідома - сказали, розкриють після перемоги.

по цивільних
283 жителі Київщини зникли безвісти під час російської окупації, - Нєбитов
У Київській області станом на 25 березня виявлено 1 374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Досі не ідентифіковані 143 тіла: в Ізюмі перепоховують загиблих у російській окупації
В Ізюмському похованні у могилах знайшли 451 тіло
...
Точна кількість померлих за час окупації в Ізюмі наразі невідома, попередньо говорять про тисячу жертв.

єдине місто, де багато загиблих - це Маріуполь - там рахунок може йти на десятки тисяч, не на сотні.
це ж ті міста, що ви перерахували
  fler написав:Относительно кого-чего? Салтовкой можно пренебречь? Бахмут и Мариуполь были лишними в Украине? Буча? Ирпень? 5-6 стертых с лица земли деревень в Николаевской области? + в других областях? Это все "относительно немного"? В названных мною только мирных более 100 тысяч (Карл!) погибло. Если добавить сюда погибших из Херсонской, Запорожской, Черниговской, Сумской областей и особенно Донбасса, то наберется еще столько, нет, даже больше. Это я говорю про мирных, а еще военные гибнут каждый день..

дякуючи Богу, сотень тисяч немає - тому, як ви самі кажете, не поширюйте зраду...

й не намагайтеся відразу переходити на особистості - в тих дискусіях, де виник незвичайний економіст ми обговорювали непрості речі. з вами я не бачу, щоб можна було щось складне обговорювати ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 03 лип, 2023 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:35

  Starikan написав:
  stm написав:Никто не прогонит ни на Донецк, ни на Крым. Это самоубийство, будут возвращать переговорным процессом. Если дадут Атакамс и Ф16 переговоры будут сильнее с нашей позиции, не дадут - здравствуй 2015 замороженный конфликт.

Слава богу, наконец услышал на форуме речь не мальчиков (которых здесь и вообще в сетях большинство), а разумной женщины.

Мальчиков всех возрастов, которые верят в какие-то "папки Буданова", в опросы "война до победного конца, даешь Крым", во всемогущего Залужного, всесокрушающие Леопарды, Ф16 и Абрамсы (которым запрещено хоть на метр зайти/залететь вглубь территории врага). Которые зарабатывают кучу денег, сидя в Киеве, и не видят гуманитарной катастрофы и массовых жертв и разрушений в восточных регионах. И активно обсуждают "курс 37.2 или 37.3, кто знает?" и "сколько киевских квартир я продал/купил за этот год".

а насправді коректна позиція - не заявляти щось дуже впевнено. ми не знаємо інфо з Генштабу, тому все інше - це особисті припущення. й чим більше самовпевнено їх висловлюють, тим менше до них довіри.

може залишимось на поточних позиціях, а може й звільнимо Крим - можливо й те, й те. як на мене, ми далеко ще не всі резерви задіяли, тому я спостерігаю, бачу певний прогрес, й не дорікаю,, чому так повільно - бо довіряю військовому керівництву. бо йому видніше, треба робити рейд, як під Харковом, чи методично тиснути, як під Херсоном.

й не вірю надто в міць Раші - рейди по Белгородщині та ралі Вагнера на Москву це яскраво показують, з резервами там біда. а якщо якийсь Фургал на Дальному Сході скаже - нафіг ту Москву - хто й як там буде порядок наводити? в Раші стільки слабких місць, бо посипатись може будь де. тому загальний стан в країні такий, що ще дозволяє нам далі тиснути - а чи встигнемо дотиснути, час покаже. ІМХО, Раша впаде - питання лише в часі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:35

  Shaman написав:
  fler написав:Статистика не велася, а у вас є "доволі точні" цифри? :shock: Економіст від Бога (с) :wink:

... якщо це ваша особиста оцінка, то приймається (хоча вона й неправильна).
статистика військових невідома - сказали, розкриють після перемоги. ..
Точна кількість померлих за час окупації в Ізюмі наразі невідома, попередньо говорять про тисячу жертв...єдине місто, де багато загиблих - це Маріуполь - там рахунок може йти на десятки тисяч, не на сотні.


Логіка залізна :D

  Shaman написав:... з вами я не бачу, щоб можна було щось складне обговорювати ;)

У мене таке саме відчуття щодо вас;)
До речі, МОН щойно набрав групу експертів щодо розробки Стратегії розвитку освіти й науки 2030. Вас туди взяли? Лібанову, наприклад, взяли. Мене теж...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:39

  fler написав:...
У мене таке саме відчуття щодо вас;)
До речі, МОН щойно набрав групу експертів щодо розробки Стратегії розвитку освіти й науки 2030. Вас туди взяли? Лібанову, наприклад, взяли. Мене теж...

«Пропал калабуховский дом» (с) :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:...Всі пасажири поїздів= порушники, яких треба маринувати на вокзалі?
Комендантська година (КГ) не просто так уводиться в дію. Читаючи цей відгук, можна зрозуміти, що за цим питанням якесь пом'якшення є. Дуже важко знайти "золоту" середину.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:55

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Не подскажешь - кто за меня мою работу будет работать если я пойду туда и приеду описля к тебе . Кто будет дам в меха одевать осенью???
это и есть ваша работа? дамы довольны? Передайте им, что ради ихних шубок долярчик и воюет.

Не только
Летний ассортимент на $чиков и прочих софорумчан мужского пола тоже присутствует, впрочем как и не совсем летний
Просто хотел уточнить - если кто то последний 31год с момента ввода купонов тянет какую то лямку в секторе где нет отпусков, ты терпила перед представителями батькивщины и по жизни кому то должен(кто занимается бизнесом - поймёт) - что и куда он должен бросать и сжигать(ну пусть выкидывать) чтоб подняв зад побежать подменять $чика?
Все тут знают нюансы консервации и остановки бизнеса, причём принудительной и с потерей рабочих мест?
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