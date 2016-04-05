fler написав:... У мене таке саме відчуття щодо вас;) До речі, МОН щойно набрав групу експертів щодо розробки Стратегії розвитку освіти й науки 2030. Вас туди взяли? Лібанову, наприклад, взяли. Мене теж...
Shaman написав: а насправді коректна позиція - не заявляти щось дуже впевнено. ми не знаємо інфо з Генштабу, тому все інше - це особисті припущення. й чим більше самовпевнено їх висловлюють, тим менше до них довіри.
може залишимось на поточних позиціях, а може й звільнимо Крим - можливо й те, й те. як на мене, ми далеко ще не всі резерви задіяли, тому я спостерігаю, бачу певний прогрес, й не дорікаю,, чому так повільно - бо довіряю військовому керівництву. бо йому видніше, треба робити рейд, як під Харковом, чи методично тиснути, як під Херсоном.
й не вірю надто в міць Раші - рейди по Белгородщині та ралі Вагнера на Москву це яскраво показують, з резервами там біда. а якщо якийсь Фургал на Дальному Сході скаже - нафіг ту Москву - хто й як там буде порядок наводити? в Раші стільки слабких місць, бо посипатись може будь де. тому загальний стан в країні такий, що ще дозволяє нам далі тиснути - а чи встигнемо дотиснути, час покаже. ІМХО, Раша впаде - питання лише в часі
Красивые места в Балаклавской бухте, были... Байдарки - это круто, в лазурной воде и не поверишь что ядерный объект был в СССР и походу вернулся при анексии. ИМХО Карибский кризис 2 уже год как есть, как из него выйти при чекнутом старпере с чекнутой старперской свитой - вот это задача покруче чем Нью-Йоркские светофоры сломага
Hotab написав:У вас проблеми з логічним мисленням. «Наслідок марафону» і «справді так думаєте» - це одне і те саме. Бо люди починають думати таким чином або іншим якраз внаслідок отримання якоїсь інформації: з ТВ, від друзів, побачене своїми очима, почуте своїми вухами та інше. Це десь так само клямзі звучить як «це тому що ти поїв, чи ти дійсно ситий?» Розумно поставлене запитання мало б звучати десь так: «ви завжди так думали, чи це передивились телемарафону?» З. і Попередня наша з вами розмова завершилась тим, що ви її ображено відмовились продовжувати, коли мені нарешті вдалося розʼяснити вам , що вам ніхто не обіцяв не підвищувати ціну на електроенергію і ваша образа на зелену команду саме в цьому питанні - надумана. Щось з тих пір змінилось? Ви готові до дискусій?
Так, невігластво гірше за злопам'ятство.
ЗАВЖДИ- Вічно, нескінченно.
Мені взагалі щось не цікаво від народження так думаєте чи пізніше вітром надуло, а ось власною головою прийшли до рішення або вухами багато слухаєте - до певної міри було цікаво – але раніше. Перехід на особисті ЛОГІКО-ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ все змінив. Бачу ґрунтовно підгоріло ще з минулої розмови. Хоча, вона (розмова) не має жодного відношення до питання сущого, тим більше я там навіть написав вибачення , але оскільки крити було вам нічим, то і сплило те, що було. Ну що ж, зараховано за хід. Віддаю свій борг. Не забудьте підключитись на хвилю, дискутуйте у прямому ефірі.
барабашов написав:Все тут знают нюансы консервации и остановки бизнеса, причём принудительной и с потерей рабочих мест?
наконец то кто то поднял эту проблему, надоели обсуждения очков за 300евро.
я например не понимаю как может сосуществовать рыночная экономика и война. с точки зрения экономики вы должны работать, быть конкурентными, вкладывать кудато деньги, знания и труд.
С точки зрения государства вы должны быть на фронте, или рыть окопы. Или волонтерить на крайняк. И пофиг что вы вложили миллионы в бизнес, который без вас загнется.
С одной стороны читаю обиду что одни в окопах, а другие гуляют из ресторанов в бутики. С другой, рестораны-бутики-автосалоны это рабочие места, налоги и прочее. Давайте закроем ещё половину оставшейся экономики под крики "все на фронт". Где баланс, как определить какой человек нужнее на фронте или на гражданке. И кто это определяет.
И я не силён в налогообложении(принудительном бритьи на кэш и "внески") кафе-ресторанов, про бутики краем уха в курсе, но у нас есть такое - ты оплачиваешь аренду наперёд, за полмесяца где то до наступления срока сдачи помещения, грубо говоря до 15.06 за июль(позже за каждый день небольшие штрафчики), и если оплаты на утро 01.07 не будет - помещения(предварительно выкупленные/выкупаемые в рассрочку у администрации рынка, нововведение последних 7-8 лет) опечатываются, до внесения оплаты со штрафами(серьёзными, не 50/100грн), а с 15/20числа текущего неоплаченного месяца - конфисковываются обратно в резерв рынка и пох на то, что ты их полностью/частично выкупил, следующий лох опять будет их у администрации выкупать(речь естественно идёт о хороших местах, все плохие после карантина, да и после 14года стоят брошенные/законсервированные) Как вам такой подмен $чика в окопе с полной конфискацией и "пошёл на выход лох"??? Кстати в новых и "битках" авто на улицах тоже есть хороший донат на зарплату Хотабам/$чикам - все знают сколько денег даже с самого убитого битка, молчу про новьё по 100500куе, нужно пересичному отстегнуть и при растамаживании и при первичной постановке на учёт?
vitaliian написав:......... я например не понимаю как может сосуществовать рыночная экономика и война. с точки зрения экономики вы должны работать, быть конкурентными, вкладывать кудато деньги, знания и труд.
С точки зрения обороны вы должны быть на фронте, или рыть окопы. Или волонтерить на крайняк. И пофиг, что вы вложили миллионы в бизнес, который без вас загнется. .........
Как-то воевали страны с рыночной экономикой и в первую и во вторую мировую. Иначе логика железная - "воевать должно быдло, которое ничем (никаким бизнесом) не владеет и ему нечего терять, кроме жизни. А я могу потерять миллионы". И где поставить границу - у Долярчика тоже был какой-то бизнес, пусть не на миллионы, но тем не менее. Если бизнес приносит миллионы, то как раз проще - можно нанять хорошего управляющего или отдать кому-то в доверительное управление. Бизнес Долярчика без него точно загнётся. Ну, если нет хорошего тестя, как у него.
барабашов написав:Как вам такой подмен $чика в окопе с полной конфискацией и "пошёл на выход лох"???
есть другой кейс, сантехник, мобилизовали. Клиентов за 20 лет работы дофига (2 года назад к нему была очередь 3 дня, когда мне срочно понадобилось). Вернется он неизвестно когда, к тому времени его клиенты найдут другого Васю, а про этого забудут. Человек защитил страну, уважение, почёт, медаль. А кто компенсиркет его утерянный (по факту) бизнес.
ЛАД написав:Если бизнес приносит миллионы, то как раз проще - можно нанять хорошего управляющего или отдать кому-то в доверительное управление.
был у нас плохой управитель в осбб, попросили уйти, взяли хорошего, с рекомендацией, зарплата 40. Единственное что он сделал - поднял вдвое взносы. Попросили уйти.
ЛАД написав:........... Звідки цифра 400 тисяч загиблих? І "в рази більше"?
Прогнозні оцінки.
Чьи прогнозы? И на какой момент - на сегодня или к концу войны? Ваши личные прогнозы? Тогда, кто разгоняет панику?
ЛАД написав:А загалом цікаво, коли я пишу про гуманітарну кризу в Украйні, то Faceless мене звинувачує у "відвертій брехні і перекручуванні". Коли написав, що "Погибших, к счастью, пока относительно немного", то Ви мене звинувачуєте у зневазі до великої кількості загиблих. Може, Ви якось з Faceless"ом домовитесь, а то я вже заплутався.
Не брешіть та не перекручуйте, тоді не доведеться плутатись та домовлятись Гуманітарна криза та демографічна - це дві різні кризи. У Faceless вражаюче терпіння щодо ведення діалогу з вами.
Незнание не освобождает от ответственности. Даже доктора околовсяческих наук. Faceless"у я уже приводил цитату насчёт кризи из английской Вики. Немного дополню:
Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты, эпидемии, голод, стихийные бедствия, энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев . По этим причинам гуманитарные кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и несколько национальных и международных учреждений играют роль в последствиях инцидентов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis Можете по ссылке почитать и дальше. Может быть, и Вам, и Faceless"у станет хоть немного понятнее, что называется "гуманітарной кризой". В мире, а не у вас лично. Сам факт войны это уже гуманитарный кризис.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 лип, 2023 23:59, всього редагувалось 1 раз.