Додано: Пон 03 лип, 2023 23:27

vitaliian написав: барабашов написав: Все тут знают нюансы консервации и остановки бизнеса, причём принудительной и с потерей рабочих мест? Все тут знают нюансы консервации и остановки бизнеса, причём принудительной и с потерей рабочих мест?

наконец то кто то поднял эту проблему, надоели обсуждения очков за 300евро.



я например не понимаю как может сосуществовать рыночная экономика и война. с точки зрения экономики вы должны работать, быть конкурентными, вкладывать кудато деньги, знания и труд.



С точки зрения государства вы должны быть на фронте, или рыть окопы. Или волонтерить на крайняк. И пофиг что вы вложили миллионы в бизнес, который без вас загнется.



С одной стороны читаю обиду что одни в окопах, а другие гуляют из ресторанов в бутики. С другой, рестораны-бутики-автосалоны это рабочие места, налоги и прочее. Давайте закроем ещё половину оставшейся экономики под крики "все на фронт". Где баланс, как определить какой человек нужнее на фронте или на гражданке. И кто это определяет. наконец то кто то поднял эту проблему, надоели обсуждения очков за 300евро.я например не понимаю как может сосуществовать рыночная экономика и война. с точки зрения экономики вы должны работать, быть конкурентными, вкладывать кудато деньги, знания и труд.С точки зрения государства вы должны быть на фронте, или рыть окопы. Или волонтерить на крайняк. И пофиг что вы вложили миллионы в бизнес, который без вас загнется.С одной стороны читаю обиду что одни в окопах, а другие гуляют из ресторанов в бутики. С другой, рестораны-бутики-автосалоны это рабочие места, налоги и прочее. Давайте закроем ещё половину оставшейся экономики под крики "все на фронт". Где баланс, как определить какой человек нужнее на фронте или на гражданке. И кто это определяет.

И я не силён в налогообложении(принудительном бритьи на кэш и "внески") кафе-ресторанов, про бутики краем уха в курсе, но у нас есть такое - ты оплачиваешь аренду наперёд, за полмесяца где то до наступления срока сдачи помещения, грубо говоря до 15.06 за июль(позже за каждый день небольшие штрафчики), и если оплаты на утро 01.07 не будет - помещения(предварительно выкупленные/выкупаемые в рассрочку у администрации рынка, нововведение последних 7-8 лет) опечатываются, до внесения оплаты со штрафами(серьёзными, не 50/100грн), а с 15/20числа текущего неоплаченного месяца - конфисковываются обратно в резерв рынка и пох на то, что ты их полностью/частично выкупил, следующий лох опять будет их у администрации выкупать(речь естественно идёт о хороших местах, все плохие после карантина, да и после 14года стоят брошенные/законсервированные)Как вам такой подмен $чика в окопе с полной конфискацией и "пошёл на выход лох"???Кстати в новых и "битках" авто на улицах тоже есть хороший донат на зарплату Хотабам/$чикам - все знают сколько денег даже с самого убитого битка, молчу про новьё по 100500куе, нужно пересичному отстегнуть и при растамаживании и при первичной постановке на учёт?