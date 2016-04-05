Але це не означає що я стану втрачати багато свого часу на вирішення цієї вашої проблеми. Лише хвильку.
ЗАВЖДИ- Вічно, нескінченно
Ні, «Завжди - Постійно, повсякчас».
Бачу ґрунтовно підгоріло ще з минулої розмови.
Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», на моє просте питання «у вас є пруф, що Зе-команда обіцяла не підвищувати тарифи на е/е» розказує за кого я віддавав свій голос на всіх виборах, то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема», «ні-ні, що ви, я ніколи не голосував за Зе» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 лип, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.
кулаки постійно збиті? чи інколи й щелепа?
є ситуації, коли треба бити в підборіддя, але не тоді, коли людина не згодна з твоєю позицією, хоч й мотивує це що ти "під інформаційним впливом". можна просто відправити за напрямком
ЛАД написав:........... Звідки цифра 400 тисяч загиблих? І "в рази більше"?
Прогнозні оцінки.
Чьи прогнозы? И на какой момент - на сегодня или к концу войны? Ваши личные прогнозы? Тогда, кто разгоняет панику?
ЛАД написав:А загалом цікаво, коли я пишу про гуманітарну кризу в Украйні, то Faceless мене звинувачує у "відвертій брехні і перекручуванні". Коли написав, що "Погибших, к счастью, пока относительно немного", то Ви мене звинувачуєте у зневазі до великої кількості загиблих. Може, Ви якось з Faceless"ом домовитесь, а то я вже заплутався.
Не брешіть та не перекручуйте, тоді не доведеться плутатись та домовлятись Гуманітарна криза та демографічна - це дві різні кризи. У Faceless вражаюче терпіння щодо ведення діалогу з вами.
Незнание не освобождает от ответственности. Даже доктора околовсяческих наук. Faceless"у я уже приводил цитату насчёт кризи из английской Вики. Немного дополню:
Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты, эпидемии, голод, стихийные бедствия, энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев . По этим причинам гуманитарные кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и несколько национальных и международных учреждений играют роль в последствиях инцидентов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis Можете по ссылке почитать и дальше. Может быть, и Вам, и Faceless"у станет хоть немного понятнее, что называется "гуманітарной кризой". В мире, а не у вас лично. Сам факт войны это уже гуманитарный кризис.
Або може ЛАД побачить, що ляпнув дурницю про катастрофу, а зараз, викручуючись, підміняючи катастрофу кризою, і перебріхуючі чужі слова, м'яко кажучи, виглядає посміховиськом?
Але це не означає що я стану втрачати багато свого часу на вирішення цієї вашої проблеми. Лише хвильку.
ЗАВЖДИ- Вічно, нескінченно
Ні, «Завжди - Постійно, повсякчас».
Бачу ґрунтовно підгоріло ще з минулої розмови.
Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», на моє просте питання «у вас є пруф, що Зе-команда обіцяла не підвищувати тарифи на е/е» розказує за кого я віддавав свій голос на всіх виборах, то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема», «ні-ні, що ви, я ніколи не голосував за Зе» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.
Ви надто оптимістичні у своїх оцінках. Я просто не опускатимуся до Вашого рівня взагалі. п.с. «Анна вже розлила масло»