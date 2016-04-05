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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4497449844994500
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:03

Прораб ,
Так, невігластво гірше за злопам'ятство


Але це не означає що я стану втрачати багато свого часу на вирішення цієї вашої проблеми. Лише хвильку.
ЗАВЖДИ- Вічно, нескінченно

Ні, «Завжди - Постійно, повсякчас».

Бачу ґрунтовно підгоріло ще з минулої розмови.

Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», на моє просте питання «у вас є пруф, що Зе-команда обіцяла не підвищувати тарифи на е/е» розказує за кого я віддавав свій голос на всіх виборах, то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема», «ні-ні, що ви, я ніколи не голосував за Зе» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 лип, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:08

О войне.
Не буду приводить пример Союза в 41-45.
Желающие могут почитать об Англии - https://cyberleninka.ru/article/n/idemte-vpered-edinoy-siloy-britanskiy-tyl-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-chast-1/viewer.
Сначала там предвоенные дела - можно пропустить. О самой войне начинается в конце 6-й страницы (страницы указаны крупным шрифтом в левом верхнем углу).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:09

  Hotab написав:Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.

кулаки постійно збиті? :D
чи інколи й щелепа? :lol:

є ситуації, коли треба бити в підборіддя, але не тоді, коли людина не згодна з твоєю позицією, хоч й мотивує це що ти "під інформаційним впливом". можна просто відправити за напрямком 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:13

Звичайно ж що метафора

Shaman ,
кулаки постійно збиті? :D

Тут на форумі всі з синяками та збитими кістякшами пальців. Війна на знищення).

можна просто відправити за напрямком 8)

А я що сказав 😀
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 лип, 2023 00:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:...........
Звідки цифра 400 тисяч загиблих? І "в рази більше"?

Прогнозні оцінки.

Чьи прогнозы? И на какой момент - на сегодня или к концу войны?
Ваши личные прогнозы?
Тогда, кто разгоняет панику?

  ЛАД написав:А загалом цікаво, коли я пишу про гуманітарну кризу в Украйні, то Faceless мене звинувачує у "відвертій брехні і перекручуванні". Коли написав, що "Погибших, к счастью, пока относительно немного", то Ви мене звинувачуєте у зневазі до великої кількості загиблих.
Може, Ви якось з Faceless"ом домовитесь, а то я вже заплутався.

Не брешіть та не перекручуйте, тоді не доведеться плутатись та домовлятись :D
Гуманітарна криза та демографічна - це дві різні кризи. У Faceless вражаюче терпіння щодо ведення діалогу з вами.

Незнание не освобождает от ответственности. Даже доктора околовсяческих наук. :)
Faceless"у я уже приводил цитату насчёт кризи из английской Вики.
Немного дополню:
Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты, эпидемии, голод, стихийные бедствия, энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев . По этим причинам гуманитарные кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и несколько национальных и международных учреждений играют роль в последствиях инцидентов.

https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis
Можете по ссылке почитать и дальше.
Может быть, и Вам, и Faceless"у станет хоть немного понятнее, что называется "гуманітарной кризой". В мире, а не у вас лично.
Сам факт войны это уже гуманитарный кризис.
Або може ЛАД побачить, що ляпнув дурницю про катастрофу, а зараз, викручуючись, підміняючи катастрофу кризою, і перебріхуючі чужі слова, м'яко кажучи, виглядає посміховиськом?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:15

  Hotab написав:Прораб ,
Так, невігластво гірше за злопам'ятство


Але це не означає що я стану втрачати багато свого часу на вирішення цієї вашої проблеми. Лише хвильку.
ЗАВЖДИ- Вічно, нескінченно

Ні, «Завжди - Постійно, повсякчас».

Бачу ґрунтовно підгоріло ще з минулої розмови.

Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», на моє просте питання «у вас є пруф, що Зе-команда обіцяла не підвищувати тарифи на е/е» розказує за кого я віддавав свій голос на всіх виборах, то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема», «ні-ні, що ви, я ніколи не голосував за Зе» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.

Ви надто оптимістичні у своїх оцінках. Я просто не опускатимуся до Вашого рівня взагалі. :wink:
п.с. «Анна вже розлила масло»
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:17

Прораб ,

Я просто не опускатимуся до Вашого рівня взагалі. :wink:

І це прекрасно. 😄

п.с. «Анна вже розлила масло»

Якщо у вас і є «рівень», то точно не цією замшелою та недоречною фразою його треба підтверджувати. :lol:
Де ви, а де Воланд. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 лип, 2023 00:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:17

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:......
  ЛАД написав:Если бизнес приносит миллионы, то как раз проще - можно нанять хорошего управляющего или отдать кому-то в доверительное управление.
был у нас плохой управитель в осбб, попросили уйти, взяли хорошего, с рекомендацией, зарплата 40. Единственное что он сделал - поднял вдвое взносы. Попросили уйти.

Это не бизнес, тем более миллионный.

экстраполируйте. примеров плохих руководителей с высокими з/п больше миллиона.
  ЛАД написав:Как-то воевали страны с рыночной экономикой и в первую и во вторую мировую
"как-то" звучит не очень конкретно. была же какая то стратегия, внутренняя политика.
vitaliian
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