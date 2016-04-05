Додано: Вів 04 лип, 2023 00:03

Так, невігластво гірше за злопам'ятство





ЗАВЖДИ- Вічно, нескінченно



Бачу ґрунтовно підгоріло ще з минулої розмови.



Але це не означає що я стану втрачати багато свого часу на вирішення цієї вашої проблеми. Лише хвильку.Ні, «Завжди - Постійно, повсякчас».Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», на моє просте питання «у вас є пруф, що Зе-команда обіцяла не підвищувати тарифи на е/е» розказує за кого я віддавав свій голос на всіх виборах, то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема», «ні-ні, що ви, я ніколи не голосував за Зе» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.