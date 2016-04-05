Але це не означає що я стану втрачати багато свого часу на вирішення цієї вашої проблеми. Лише хвильку.
ЗАВЖДИ- Вічно, нескінченно
Ні, «Завжди - Постійно, повсякчас».
Бачу ґрунтовно підгоріло ще з минулої розмови.
Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», на моє просте питання «у вас є пруф, що Зе-команда обіцяла не підвищувати тарифи на е/е» розказує за кого я віддавав свій голос на всіх виборах, то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема», «ні-ні, що ви, я ніколи не голосував за Зе» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 лип, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.
кулаки постійно збиті? чи інколи й щелепа?
є ситуації, коли треба бити в підборіддя, але не тоді, коли людина не згодна з твоєю позицією, хоч й мотивує це що ти "під інформаційним впливом". можна просто відправити за напрямком
ЛАД написав:........... Звідки цифра 400 тисяч загиблих? І "в рази більше"?
Прогнозні оцінки.
Чьи прогнозы? И на какой момент - на сегодня или к концу войны? Ваши личные прогнозы? Тогда, кто разгоняет панику?
ЛАД написав:А загалом цікаво, коли я пишу про гуманітарну кризу в Украйні, то Faceless мене звинувачує у "відвертій брехні і перекручуванні". Коли написав, що "Погибших, к счастью, пока относительно немного", то Ви мене звинувачуєте у зневазі до великої кількості загиблих. Може, Ви якось з Faceless"ом домовитесь, а то я вже заплутався.
Не брешіть та не перекручуйте, тоді не доведеться плутатись та домовлятись Гуманітарна криза та демографічна - це дві різні кризи. У Faceless вражаюче терпіння щодо ведення діалогу з вами.
Незнание не освобождает от ответственности. Даже доктора околовсяческих наук. Faceless"у я уже приводил цитату насчёт кризи из английской Вики. Немного дополню:
Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты, эпидемии, голод, стихийные бедствия, энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев . По этим причинам гуманитарные кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и несколько национальных и международных учреждений играют роль в последствиях инцидентов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis Можете по ссылке почитать и дальше. Может быть, и Вам, и Faceless"у станет хоть немного понятнее, что называется "гуманітарной кризой". В мире, а не у вас лично. Сам факт войны это уже гуманитарный кризис.
Або може ЛАД побачить, що ляпнув дурницю про катастрофу, а зараз, викручуючись, підміняючи катастрофу кризою, і перебріхуючі чужі слова, м'яко кажучи, виглядає посміховиськом?
Але це не означає що я стану втрачати багато свого часу на вирішення цієї вашої проблеми. Лише хвильку.
ЗАВЖДИ- Вічно, нескінченно
Ні, «Завжди - Постійно, повсякчас».
Бачу ґрунтовно підгоріло ще з минулої розмови.
Ще до неї мій життєвий досвід мене навчив, що якщо хтось малознайомий , який про тебе геть нічого не знає, починає з порогу загострювати , по типу «ти живеш під тим і ось тим інформаційним впливом», на моє просте питання «у вас є пруф, що Зе-команда обіцяла не підвищувати тарифи на е/е» розказує за кого я віддавав свій голос на всіх виборах, то замість виправдань «ні-ні, що ви, у мене і телевізора то вже років 10 як нема», «ні-ні, що ви, я ніколи не голосував за Зе» треба зразу бити в підборіддя. І ви знаєте, зазвичай протвережує прибурівшого. Сподіваюсь цієї вакцини вам вистачить ще на кілька місяців.
Я не додому до Вас прийшов, не ваша це приватна лавочка. Ви надто оптимістичні у своїх оцінках. Я просто не опускатимуся до Вашого рівня взагалі. і ось чому - смішно та абсурдно звучить подібна рингово-півняча бровада в інтернеті, а дискутувати на перевірку виявилося нема з ким. І обклейте стіни чимось м'яким. п.с. «Анна вже розлила масло»
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 04 лип, 2023 00:40, всього редагувалось 2 разів.
Якщо у вас і є «рівень», то точно не цією замшелою та недоречною фразою його треба підтверджувати. Де ви, а де Воланд.
а дискутувати на перевірку виявилося нема з ким
Коли у вас виникне бажання дискутувати , то і приходьте дискутувати. А не оці ваші менторські підкати. Не згодні з викладеними думками - давайте свої. А оці ваші «марафон», «шашлики», «пацан дав слово не підвищувати е/е - пацан слово взяв» - це все тренуйтесь на групах «Зе-По». Я свою думку про цю публіку сказав давно.
Але чую бажання дискутувати принаймні в повчальному тоні у вас поки що зникне. 😄
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 лип, 2023 01:01, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian С ЛАДом на эту тему беседовать бесполезно 0% опыта в бизнесе, тем более с нуля, когда спишь и видишь во сне "разбогатей или сдохни", а не вкладывая в него допустим деньги вначале с продажи квартиры умершего деда Квадратная голова идеально подходящая для ношения фуражки Не уверен, но кажется лишняя хромосома, в последние полтора года немного замаскированная На 73% враг, на 146% - долпойоп Пусть во снах на токарных станках вытачивает катки для "легендарного" трактора Кошкина