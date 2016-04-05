ЛАД написав:............. Незнание не освобождает от ответственности. Даже доктора околовсяческих наук. Faceless"у я уже приводил цитату насчёт кризи из английской Вики. Немного дополню:
Примеры гуманитарных кризисов включают вооруженные конфликты, эпидемии, голод, стихийные бедствия, энергетические кризисы и другие крупные чрезвычайные ситуации. [4] Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также может стать кризисом беженцев . По этим причинам гуманитарные кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и несколько национальных и международных учреждений играют роль в последствиях инцидентов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_crisis Можете по ссылке почитать и дальше. Может быть, и Вам, и Faceless"у станет хоть немного понятнее, что называется "гуманітарной кризой". В мире, а не у вас лично. Сам факт войны это уже гуманитарный кризис.
Або може ЛАД побачить, що ляпнув дурницю про катастрофу, а зараз, викручуючись, підміняючи катастрофу кризою, і перебріхуючі чужі слова, м'яко кажучи, виглядає посміховиськом?
А, может, посміховиськом выглядит человек, которому дважды (или уже трижды?) показывают, что означает "Гуманитарный кризис (или иногда гуманитарная катастрофа") и как это понимают в мире, а не лично Faceless, дополнительно сейчас приводят цитату с примерами "гуманитарных кризисов (или иногда гуманитарных катастроф"), до этого приводили примеры нескольких проявлений гуманитарного кризиса в Украине, а он в ответ слегка хамит?
При этом называет разрушение каховской дамбы локальным кризисом, не затрагивающим всю Украину; минирование огромных площадей - вообще не кризис (я не ошибаюсь, не перевираю?); миллионы беженцев как внутри страны, так и за границей - это кризис беженцев, а не гуманитарный. Падение ВВП за год на 30% тоже не гуманитарный кризис (и тем более не катастрофа). Ну а война - это вообще не имеет отношение к гуманитарному кризису (или "иногда катастрофе").
На этом дискуссию с Вами на эту тему прекращаю. Вы опускаете дискуссию до недопустимого уровня. Вслед за Вами это делают и другие. Например, Hotab. Уж не знаю, какие фантазии приходят ему в голову при слове "подруга". Или, например, барабашов. Вообще, порой создаётся впечатление, что хамство на форуме поощряется. Правда, несколько односторонне.